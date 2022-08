Imaginea de la Untold cât 1.000 de cuvinte. Momentul emoţionant trăit de un tânăr în scaun cu rotile FOTO

Cel mai mare festival din România şi unul dintre cele mai mari din Europa, Untold, a adus la Cluj zeci de mii de fani din toate colţurile ţării şi din peste 100 de ţări. Printre ei se numără şi un tânăr aflat într-un scaun cu rotile, care a arătat însă că ştie să trăiască la înălţime, inclusiv la propriu, cele mai frumoase momente ale festivalului. Tânărul a fost ridicat cu cărucior cu tot de prietenii săi, iar imaginea surprinsă de un fotograf a fost postată de primarul Emil Boc pe pagina sa de Facebook.

FOTO: Emil Boc

Până acum, în cele trei zile de festival, sute de mii de tineri au petrecut la Cluj, la Untold. Artişti precum Above & Beyond, David Guetta, Major Lazer sau Dimitri Vegas & Like Mike au ţinut capul de afiş în primele trei zile.

