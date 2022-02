Imaginea din Kiev care i-a emoţionat pe oamenii din toată lumea. „Mi se rupe sufletul”

57.000 de reacţii şi aproape 5.000 de comentarii a adunat postarea Olenei, din Kiev, pe grupul de Facebook „View from my window”, un proiect născut în pandemia de COVID-19, în cadrul căruia oameni din toată lumea postează fotografii „de la ferestrele lor”, pentru a face mai uşoară perioada de carantinare.

Aproape 5.000 de oameni din toată lumea au încurajat-o pe Olena şi şi-au exprimat solidaritatea faţă de Ucraina. Numărul comentariilor a fost aşa de mare încât administratorii grupului au decis să oprească posibilitatea utilizatorilor de la comenta.

„Acesta este Kiev”

Olena a postat o imagine cu o stradă din Kiev, aşa cum este aceasta văzută de la fereastra apartamentului său dintr-o zonă rezidenţială a oraşului.

„Faceţi cunoştinţă: acesta este Kiev, capitala Ucrainei mele natale. Abia ieri am aflat de existenta acestui grup. Am citit comentariile la fotografiile compatrioţilor mei şi am plâns de emoţia provocată de susţinerea regăsită în fiecare dintre comentarii. Astfel, vreau să postez priveliştea de la fereastra mea. La prima vedere, poate nu pare la fel de luminos, vesel şi optimist ca alte fotografii. De la fereastra mea se vede doar o mica bucăţică din cer, casa de alături şi o mică parte din curte. Dar acestea sunt curtea şi casa mea natală (în general, acesta este un district destul de vechi din Kiev). Şi aceasta este priveliştea de la fereastra micului meu apartament, care este cel mai călduros loc în care vreau să mă întorc mereu. Şi aceasta este prima zăpadă în noiembrie 2021.

Şi deşi m-am născut la 4.000 de kilometri de Kiev, am locuit aici încă din fragedă copilărie şi consider Ucraina ca fiind patria mea. Simt constant că acest apartament mic, curtea puţin înghesuită şi o casă veche se află în cel mai frumos oraş din lume, care este capitala ţării mele natale.

Şi vreau să vă mulţumesc tuturor prietenilor pentru sprijinul pe care îl primim acum din întreaga lume. Credeţi-mă, simţim foarte mult acest ajutor şi asta ne întăreşte puterea”, a postat Olena.

Aproape 5.000 de mesaje de susţinere

Postarea a devenit virală rapid. Aproape 5.000 de oameni din întreaga lumea i-au transmis Olenei că sunt alături de ea şi se roagă pentru pace în Ucraina. Postarea a devenit virală rapid. Aproape 5.000 de oameni din întreaga lumea i-au transmis Olenei că sunt alături de ea şi se roagă pentru pace în Ucraina.

„Vă mulţumesc că ne-aţi împărtăşit punctul de vedere şi gândurile voastre sincere. Mă rog pentru siguranţă şi pace în ţara ta. Te rog să ştii că există, cu adevărat, foarte multă dragoste din partea semenilor tăi. Binecuvântări pentru tine din Milford, Pennsylvania SUA”, a scris Lisa DeBari Malave

„Citind cuvintele tale despre casa ta m-a făcut să plâng... acasă este acolo unde îţi este inima. Mulţumesc că ne-ai arătat casa ta. Mă rog atât de mult să fii în siguranţă şi să te poţi odihni în curând fără griji. Ne pasă şi ne simţim neajutoraţi că nu putem face mai mult. Vă rugăm să continuaţi să împărtăşiţi imagini cu casele voastre şi să ştiţi că nouă celor din întreaga lume ne pasă ce se întâmplă cu voi şi ţara voastră. Din Minnesota în Ucraina vă trimit o îmbrăţişare mare” - Tina.

„Rugăciuni, tărie şi dragoste trimise din Puerto Rico. Îmi doresc ca ţara ta să rămână liberă, liniştită şi în siguranţă. Dumnezeu să te binecuvânteze şi să te păzească”, - Maria Minguela.

Fotografie de la fereastra unei case dintr-un cartier rezidenţial al Kievului. FOTO: View from my window (Vedere de la fereastra mea)

„Avem o vorbă: „Acasă este acolo unde este inima”. Este atât de adevărat! Casa şi priveliştea ta de la fereastra ta sunt frumoase pentru că acolo îţi este inima... CASA ta! Continuăm să ne rugăm pentru ţara ta şi oamenii ei, ca să fiţi în siguranţă în aceste momente tumultoase şi să ghidăm liderii ambelor părţi către o rezoluţie paşnică. Mă bucur să văd priveliştea de la fereastra ta”, a scris Tia Marsicano Nakanelua, din Honolulu, Hawaii.

„Mă rog pentru voi toţi cei din Ucraina, să fiţi în siguranţă în fiecare noapte. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi. Fiţi puternici. Transmitem urări de bine din Marea Britanie”, a scris Sheila Simmons.

„Trebuie să fie atât de stresant pentru ţara ta în acest moment. Eu cred că lumea îşi ţine respiraţia acum şi se roagă pentru pace în frumoasa ta ţară. Salutări şi cele mai bune urări din Sydney Australia” - Dixie Garland Colbran.

„Mi-a plăcut atât de mult să citesc cuvintele tale minunate. Mă rog zilnic pentru tine şi ţara ta pentru protecţie, prosperitate şi pace şi victorie în faţa intimidării şi agresiunii. Lumea e de partea ta. Dragoste şi îmbrăţişări din Noua Zeelandă”, - Claire Newman.

Vă mai recomandăm