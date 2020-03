Gravidă venită din Germania, despre condiţiile grele de carantină: „I-am spus că sunt însărcinată şi mi-e foame. De milă mi-a dat porţia lui“

Ştefana Mocean s-a întors acasă, la Cluj-Napoca, împreună cu soţul şi mama după un contract de şase luni în Germania. Contractul celor trei a expirat în 1 martie, dar au decis să mai stea pentru a se autoizola în Germania şi pentru a reduce riscul. „Am plecat în Germania în septembrie avand un contract de munca pe o perioada de 6 luni. Totul acolo a fost aranjat pe această perioadă, muncă, casă şi documentele. La 1 Martie, contractul a încetat, chiria fiind plătită până pe 31 Martie. La 3 zile de la încetarea contractului, eu am aflat ca sunt însărcinată. Puteam sa mă folosesc de sarcină pentru a obliga angajatorul la reangajare, dar acesta mi se pare un act demn de dispreţ”, spune tânăra pentru Ştiri de Cluj.

După ce a petrecut 2 săptămâni în autoizolare în Germania, familia a decis să se întoarcă în ţară. „Nu am beneficiat acolo de niciun control datorită situaţiei cu acest virus. Nu am vrut sa intru în contact şi să mă supun la infectare. Am pornit spre România (joi, 26 martie), drumul a durat 28 de ore cu maşina personală”, a povestit Ştefana.



„Mi-au spus să îmi găsesc eu medic şi să îi anunţ”





A ajuns în carantină, vineri, la spitalul dezafectat de Medicina Muncii, de pe strada Pasteur. „Le-am adus la cunoştinţă despre starea mea tuturor asistentelor şi le-am rugat să mă ducă la spital, la un control, deoarece nu ştiu dacă sarcina e intrauterină sau extrauterina, primul gând al unei gravide. Le-am spus că sufăr de psoriazis vulgar cutanat şi am făcut un tratament biologic, care cere o supraveghere a sarcinii, există unele riscuri. Am rh negativ, iar tatăl pozitiv.

Mi-au spus să îmi găsesc eu medic şi să îi anunţ, dar când sun la ei şi le spun situaţia mea mă refuză şi pe buna dreptate. Clinica ginecologie 1 are secţie specială pentru cei infectaţi sau posibili infectati. Au trecut 2 zile, eu nu am ajuns la un amărât de ecograf, nu-mi cunosc situaţia, nu ştiu dacă copilul meu se dezvolta normal, nu ştiu nimic”, a mai povestit clujeanca.

Baia la care trebuie să meargă clujeanca. FOTO: ştiridecluj.ro Baia la care trebuie să meargă clujeanca. FOTO: ştiridecluj.ro

„Îşi bat joc de noi”





„Îşi bat joc de noi. Aceasta este baia pe care trebuie sa o folosesc în carantina aceasta, cand ei susţin sus şi tare că igiena este punctul forte. Hainele murdare nu am unde să le spăl. Este absurd (...) Aceasta baie trebuie să o folosesc. În imaginatia lor, această baie este din toate punctele de vedere igienică şi nu reprezintă niciun risc. Poza a fost făcută imediat ce am intrat în cameră. Pe wc se observă curăţenia. Aceste bucati de faianta erau puse peste mizerie pentru a împiedica apa sa vina in camera in caz ca faci dus. Mama mea e bolnavă de astm bronsic si tuse tabacică şi e obligată să stea în igrasie. Ne-au dat ca metoda de curăţenie un mop şi o galeata, fără nicio soluţie uitand ca prima data trebuie măturat pentru a strange mizeria”, a mai spus aceasta pentru Ştiri de Cluj.

„Alaltăieri cand am ajuns la ora 16, aici, seara ne-au dat sa mancam ce a rămas pentru ca nu erau pregatiti după 28 de ore de drum. Nu am primit decat 1 ou, 1 iaurt şi o felie de parizer. Paine nu mai aveau. L-am rugat pe un asistent i-am spus ca sunt insarcinata şi mi-e foame, şi de milă mi-a dat porţia lui”, a mai completat clujeanca”, a mai spus clujeanca.



„Vreau acces la doctor. Vreau acces la analize”





Ea cere zilnic să fie văzută de un medic ginecolog: „Zilnic şi ieri şi alaltăieri i-am rugat. Pentru ca mă doare abdomenul şi datorită drumului de 28 de ore nu ştiu care e situaţia. Nu ştiu dacă sarcina evoluează sau nu. Nimeni nu mi-a spus nimic. Alaltăieri era 2 asistente care ne-au preluat. Ieri au venit alte 2 care ştiau ca exista o femeie gravida, dar nu ştiau unde. Nici măcar după numărul de camera. Am ieşit pe hol şi le-am zis şi lor situaţia şi ca vreau un medic. Pana azi nu s-a schimbat nimic răspunsul este: o sa anunţăm”

„Vreau acces la doctor. Vreau acces la analize. şi cel putin la o baie decenta. Nu avem mofturi mai ales pe banii celor care plătesc taxe, dar nici aceste condiţii cu mult sub nivel. Poliţistul care ne-a escortat ne-a spus ca de fapt aceasta carantina şi prin ce trecem noi obligaţii e doar pentru a-i speria pe cei din afara ţării să nu mai vină acasă. Adică noi suferim ca sa ii speriem pe alţii care la randul lor au tot dreptul sa revină în ţară. Acuma ca printre ei sunt şi nesimtiti nu putem fi amestecati în aceeaşi oală”, a mai adăugat Ştefana.

Reacţia autorităţilor

„Adevărul” a cerut un punct de vedere de la prefectul Clujului, Mircea Abrudean.



„Verific legat de problema medicala a doamnei, respectiv legat de controlul ginecologic. Legat de condiţiile de carantină, aşa cum am mai spus, ele respecta normele impuse de specialişti, locaţiile fiind verificate de cei de la DSP. Cu siguranţă ar putea fi îmbunătăţite, dar aceasta e situaţia în prezent. Legat de faptul că mai există şi alte locaţii de carantinare, acestea au fost preluate ulterior. Intrarea în locaţii s a făcut cronologic, in ordinea sosirii şi în funcţie de disponibilitatea spatiilor de la acel moment. Nu exista alte criterii aplicabile”, a spus acesta.