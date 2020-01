Gestul care i-a scandalizat pe britanici. Cum a fost păcălită şi umilită o artistă nevăzătoare din Londra de către un şofer român

Cornel Mihai (32 de ani) trăieşte în Regatul Unit de mai mulţi ani, iar în ultimul timp a fost angajatul companiei Uber. Şi-a pierdut însă locul de muncă şi a fost acuzat de înşelăciune, după ce ar fi taxat dublu o clientă. Fapta pentru care este judecat Mihai s-a petrecut la Londra, pe 29 iunie, notează publicaţia britanică Metro.

Atunci, românul a primit comanda să o ducă pe vedeta britanică Victoria Oruwari, o soprană nevăzătoare, de la Royal Opera House din Londra, care a devenit cunoscută în Insulă după ce a ajuns până în finala concursului All Together Now, de la BBC. Vedeta s-a urcat în maşina acestuia la London Bridge, în jurul orei 22.00, şi i-a cerut să o ducă spre East Croydon.







Pe parcurs, românul a pus câteva întrebări, dorind probabil să se convingă că femeia este, într-adevăr, nevăzătoare. „M-a iritat pentru că nu era treaba lui, dar, în timp ce eram în maşina lui, m-am gândit că e mai bine să fiu politicoasă”, a povestit ulterior femeia, conform Mirror

Ulterior, ajunşi la destinaţie, Mihai i-a cerut clientei sale telefonul sub pretextul că nu-i funcţionează o aplicaţie pentru încheierea călătoriei. „Am crezut că este puţin ciudat, dar nu era nimic în comportamentul lui care să mă facă să cred că nu sunt în siguranţă”, le-a mai spus femeia anchetatorilor.

Românul a profitat de ocazie şi a taxat-o dublu de pe iPhone-ul ei, cu 51 de lire plus un bacşiş, iar apoi şi-a acordat, tot de pe mobilul ei, calificativul de 5 stele pentru cursă. Femeia a realizat abia mai târziu că a fost păcălită şi a depus o reclamaţie la Uber, urmată de o plângere la Poliţie. Primele măsuri au fost luate: Cornel Mihai a rămas fără slujbă, iar recent a apărut în faţa Tribunalului Croydon, acuzat de înşelăciune. Presa britanică scrie că el îşi va afla pedeapsa pe 4 februarie.