Fotograful care face imagine României în lume mai bine decât instituţiile statului. Imaginile fabuloase preluate de publicaţii prestigioase de pe mapamond

Imagini semnate de Alex Robciuc, un fotograf în vârstă de 32 de ani, au apărut de curând în faimosul ghid turistic Lonely Planet şi publicaţia germană der Spiegel. Sunt poze ce înfăţişează frumuseţea pitorească a Transilvaniei şi tradiţiile zonei. E prima dată când fotografiile lui Alex sunt publicate în Lonely Planet şi în cotidianul german după ce imaginile surprinse de el au apărut în National Geographic, The Telegraph, The Guardian, boredpanda.com etc.

Alex este fotograf freelancer şi editor foto la un studio din Timişoara, deşi e de loc din Maramureş.

„Mi-am propus să promovez România pentru că mi-am dat seama că, în presa străină, turismul cultural şi turismul rural, sunt punctate foarte vag. Am zis să combin pasiunea mea pentru fotografie cu promovarea turistică a ţării, aşa benevol“, spune fotograful pentru „Adevărul“.

Consideră apariţia articolului din Lonely Planet „un plus foarte mare de imagine pentru România“. Iar asta pentru că ştie că foarte mulţi turişti se inspiră din materialele publicate de Lonely Planet când îşi planifică concediile. „E din ce în ce la modă turismul cultural, rural. Oamenii vin să experimenteze traiul tradiţional de la ţară“, adaugă tânărul.

Peisaj din Transilvania, fotografiat de Alex Robciuc şi publicat în Der Spiegel. Imaginea a fost şi ”preferate editorilor” de la National Geographic

Mai crede că e de lăudat iniţiativa celor de la celebrul ghid având în vedere că în 2016 Transilvania a fost destinaţia numărul 1 din lume recomandată de Lonely Planet, iar anul următor figura în topul locurilor de vacanţă recomandate de acelaşi ghid. „După doi ani, ei încă consideră că Transilvania este o destinaţie şi e bine să o ţină acolo“, susţine tânărul.

Imagine publicată de Lonely Planet FOTO: Alex Robciuc

„Am vrut să arăt frumuseţea peisajelor din România“

Discuţiile cu jurnaliştii Lonely Planet şi de la Der Spiegel s-au derulat, în engleză, pe mail. Primii au dat peste un album foto făcut de Alex de-a lungul a 10 ani şi au vrut să vadă evoluţia României în acea perioadă, prin ochii unui fotograf. „Un fotograf român şi-a petrecut ultimii 10 ani surprinzând imagini cu frumuseţile ascunse ale acestei ţări“, aşa începe materialul publicat de Lonely Planet. Urmează apoi un citat din afirmaţiile tânărului: „am început să fac poze deoarece am vrut să arăt frumuseţea peisajelor din România, a locurilor şi satelor“.

Articolul din Lonely Planet, AICI

Articolul din publicaţia germană e mai cuprinzător şi mai documentat, adaugă fotograful. Lor le-a povestit despre ce înseamnă să fii fotograf în România, despre stilul de viaţă tradiţional şi despre moştenirea culturală a românilor.

Un citat din articol, din declaraţiile sale: „Munca mea ca fotograf de peisaje şi pe partea culturală a început acum mai bine de 10 ani. Eram entuziasmat de fotografie ca şi concept, mi-a plăcut şi, în timp, a devenit, o parte din viaţa mea. (…) Scopul principal al muncii mele este să arăt frumuseţea naturii, în special din România, deoarece aici se găsesc o varietate de locuri care au rămas neatinse de viaţa modernă, o cultură cu tradiţii păstrate aşa cum erau acum 100 de ani“.

Articolul din Der Spiegel, AICI.

Imagini publicate de Lonely Planet FOTO: Alex Robciuc

Alex Robciuc crede în puterea presei de a schimba percepţiile pe care le au străinii despre români.

„Avem alte exemple pozitive care arată că percepţia românilor în străinătate nu e doar negativă, iar presa ajută la asta“, adaugă tânărul.

Pentru el, anul acesta mai înseamnă şi o mare realizare personală. Se referă la fotografiile apărute la galeria zilei în The Telegraph, unul dintre cele mai mari cotidiene din Anglia, şi în The Guardian. Asta după ce în noiembrie 2017 a mai primit o nouă recunoaştere: faimoasa revistă National Geographic i-a publicat una dintre pozele făcute în Apuseni. „Recunoaşterea editorilor de la Nat Geo înseamnă mult pentru orice fotograf“, mărturisea, anul trecut, Alex.

Imagine publicată de Der Spiegel FOTO: Alex Robciuc

