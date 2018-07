FOTO VIDEO Un nou mesaj uriaş „decupat” în câmp pentru Guvernul PSD: „Noua postare din teren are orientare sud-est, taman spre Bucureşti”

Cei doi clujeni care s-au gândit să transmită un mesaj PSD care să se vadă din avion nu s-au lăsat intimidaţi de cererile Poliţiei de a şterge „opera”. Chiar dacă mâine se vor duce la sediul Poliţiei Apahida pentru a da declaraţii, Sorin Bobiş şi Alexandre Lacaille, ajutaţi de mai mulţi prieteni au un nou mesaj pentru politicieni: „VĂ VEDEM” scris cu litere uriaşe pe un câmp din Sâmboleni, localitate aflată la circa 50 de kilometri de Cluj-Napoca.

„Am incheiat ziua de astazi la Samboleni, alaturi de oameni dragi si minunati!!!Miine la ora 19** ne vedem la Prefectura Mures!!!!!”, a scris, sâmbătă, pe Facebook Sorin Bobiş.

Bobiş însoţit de mai mulţi clujeni au făcut, cu ocazia ralizării mesajului anti-PSD, lşi un protest faţă de politicienii aflaţi la guvernare.

„Niste tărani Vă vadem din Sâmboleni Ultima opera de arta realizata impreuna cu Alexandre si prietenii din Cluj şi Mures. Ca o curiozitate, noua postare din teren are orientare sud-est, taman spre Bucuresti”, a mai scris Bobiş.

Poliţia s-a autosesizat

O echipă de la Poliţia Apahida a fost trimisă, vineri, să-i convingă pe cei doi clujeni, Sorin Bobiş şi Alexandre Lacaille, să modifice textul. De asemenea, „am fost invitaţi, duminică, la sediul regional din Apahida al Poliţiei. S-a trecut de nivelul de comună (terenul se află în comuna Cămăraşu-nr) şi s-a apelat le sediul regional din Apahida”, spune Bobiş.

„Domnii de la Poliţie au fost foarte civilizaţi. Ne-au cerut să dăm declaraţie pe loc, dar nu am vrut, aşa că ne-au chemat la sediu. Am vorbit cu jurişti. Atâta vreme cât nu există o contravenţie, un act de incriminare, nu ştiu dacă trebuie să dăm o declaraţie în acest sens. Mai ales că mesajul nu e scris, nu e făcut material cu vopsea. Noi doar am tuns iarba într-un anumit fel”, a detaliat Bobiş.

Noul mesaj a fost realizat cu ajutorul tractoarelor pe un câmp din comuna Sâmboleni. FOTO: Sorin Bobiş

Acesta a mai precizat că poliţiştii le-au spus că dacă „scriam Jos PSD era altceva, dar cuvântul m...e are conotaţie pornografică. Mai multe nu ştim. Ştim însă că li s-a impus de la Bucureşti. Discuţia de ieri a fost mai degrabă una particulară. Pe Alexandre l-a sunat Poliţia şi i-a spus că ar fi „goasă”, că au primit ordine de la Bucureşti”.

„Mi-au spus că au primit ordin de Bucureşti”

Proprietarul terenului Alexandre Lacaille a explicat pentru „Adevărul”: „Nu să ştergem de tot. Primul cuvânt nu le-a plăcut, ne-au cerut să modificăm acolo ceva. Cum ar fi cum apare peste tot, de exemplu o steluţă în loc de o literă. Mi-au spus că au primit ordin de Bucureşti în acest sens”.

Poliţiştii nu au invocat vreo lege în acest sens. Întrebat ce are de gând să facă, Alexandre a spus: „Deocamdată am lăsat aşa, tot trag de timp. N-aveam nici motorină în tractor. Mâine mergem să dăm declaraţie legat de mesaj. Nu au invocat însă nicio lege. În principiul e un pic abuz pentru că e teren privat, n-au ce face.” Acesta a fost informat de poliţişti că poate primi amendă. „Nu ştiu pe ce bază. Amenda ar fi între 200 şi 1.000 de lei, dar nu ştiu pe ce bază. Poliţiştii care au venit ne-au spus că au primit ordine de sus. Ne-au spus că acum sunt ei, dar puteau să fie colegii”.

„Adevărul” a cerut un punct de vedere de la Poliţia Cluj.

„În urma materialelor apărute în spaţiul public care prezentau un mesaj jignitor, realizat pe un câmp de pe raza judeţului Cluj, poliţiştii s-au sesizat şi au identificat şi contactat persoanele implicate în realizarea lui.

Menţionăm că acţiunile poliţiştilor au avut un scop preventiv, întrucât fapta ar putea fi încadrată în categoria contravenţiilor prevăzute de Legea 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

Discuţia telefonică dintre poliţist şi aceştia a fost una principială, în scopul conştientizării faptului că acţiunea lor ar putea avea consecinţe juridice.

Persoanele au fost invitate la sediul poliţiei pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de realizarea acestui mesaj şi difuzarea lui în spaţiul public.”