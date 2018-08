FOTO VIDEO  The Prodigy, show incendiar la Untold. Legendara trupă britanică a umplut Cluj Arena

Britanicii de la The Prodigy au fost din nou la înălţime. FOTO: Ştefan Lică

Încă de la primele acorduri, din momentul urcării pe scenă, Keith Flint şi colegii săi au fost întâmpinaţi cu ovaţii de zecile de mii de fani care au ţinut să-i revadă la Cluj, după ce britanicii mai concertaseră aici, în urmă cu trei ani, dar la celălalt mare festival al oraşului, Electric Castle.

Vechile hituri ale trupei, „World's on Fire”, „Firestarter” sau „Smack My Bitch up” au încins atmosfera pe stadion, chiar dacă o bună parte dintre cei prezenţi nici măcar nu erau născuţi pe vremea când The Prodigy lansa aceste piese pe MTV şi vindea milioane de albume.

Comunicativi şi atenţi la reacţiile fanilor, au lăsat şi de această dată o impresie excelentă, în ciuda trecerii timpului. Şi chiar dacă nu mai sunt la prima tinereţe, britanicii au rezonat perfect cu publicul, impresionând cu energia şi cu prestaţia lor de pe scenă.