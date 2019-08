FOTO Mesajul postat de Robbie Williams pe Facebook după concertul de la Cluj. Ce spune despre România

Zeci de mii de fani au umplut Cluj Arena, duminică, 4 august, la concertul lui Robbie Williams. Britanicul a făcut un show de zile mari, care i-a extaziat pe cei prezenţi. Robbie a comunicat în permanenţă cu publicul, a glumit cu fanii şi nu a ezitat să cheme pe scenă o tânără.

Deşi a petrecut doar câteva ore la Cluj, starul s-a simţit excelent, dovadă mesajul pe care l-a postat pe contul său de Facebook, în urmă cu doar câteva ore: „Great to see you again Romania. Emotional x”.

