FOTO „Leacul” pentru coronavirus, dezvăluit  pe un panou din centrul Clujului de Sfântul Nichifor Leprosul

Imaginea „Sfântul Nichifor Leprosul, Făcătorul de minuni (1890-1964)” apare pe un panou luminos din Piaţa Mihai Viteazul, aflată în centrul Clujului. Lângă imaginea acestuia a fost ataşat un citat: „Să le transmiţi oamenilor să nu se teamă de coronavirus. Chiar dacă se va înbolnăvi cineva, să mp cheme în rugăciune şi îl voi vindeca. Avertizaţi pe toţi creştinii să se roage mie, în mod repetat. Există şi un leac”.

Panoul indică şi un site „https://sfantulnichifor.ro/”, plătit de o firmă de hosting de internet cu adresa în Bucureşti - WEB CLASS IT SRL, al cărui administrator este „WEB ADVICE SRL” şi are drept asociaţi persoane juridice o firmă din România - H88 HOSTING SRL şi una din POLONIA - H88 SA. Firma H88 HOSTING SRL are drept administrator un polonez, Robert Stasik şi drept asociaţi persoane juridice, o altă firmă de hosting din Poznan, POLONIA - H88 SA.

Mesajul de pe panoul din centrul oraşului. FOTO: Dumitru-Cornel Vâlcu





„Câteva întrebări”

Cel care a sesizat panoul este Dumitru Cornel-Vâlcu, care a scris pe Facebook:

„Cluj-Napoca. 2020. Secolul XXI. Pandemie. Autorităţi dându-se de ceasul morţii să ne ferească de fake news. Pe marele afişaj electronic din Piaţa Mihai Viteazu, printre toate clipurile şi afişele cunoscute de noi toţi, emise de către Guvern şi alături de două-trei reclame (tot legate de virus) ale unor companii - Kaufland, Terapia etc. - apare din când în când, furişată pentru puţine secunde doar, imaginea pe care o vedeţi. E, atenţie, CITAT un sfânt care face referire literal, expres, la coronavirus şi ni se dă, sub forma unui link, "cheia" salvării.

Câteva întrebări, dacă nu pentru autorităţile locale, măcar pentru presa clujeană:

Cui îi aparţine afişajul cu pricina? (Vitrina Advertising, bănuiesc, dar nu sunt sigur.)

Cine a închiriat şi plătit acest "spaţiu" de câteva secunde, atât de bine strecurat printre anunţurile campaniei naţionale anti-covid?

Se poate face ceva în relaţie cu această mizerie, iar dacă da, de către cine?

Dacă nu, punem bani de-un anunţ scurt: "Dumnezeu nu se ştie dacă există, însă Covidu' sigur da?"”