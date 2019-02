FOTO Garsonieră de 11 metri pătraţi din 1975 la preţ de apartament de lux în cel mai scump oraş din ţară

Care este legătura între un apartament de 59 de metri pătraţi cu două camere „de lux” în apropiere de Iulius Mall, una dintre cele mai căutate zone rezidenţiale din oraş - etajul 5 din 10, utilat şi finisat modern, cu centrala proprie, într-un bloc din 2016 - şi o garsonieră de 11 metri pătraţi - construită în 1975, proaspăt renovată, situată la etajul 4 din 4 într-un bloc fără gaz, aproape de capătul cartierului Mănăştur, mobilată cu un dulap mic şi o comodă?





Preţul celor două locuinţe este foarte apropiat. 2.033 de euro pe metru pătrat pentru apartamentul de două camere de lângă mall respectiv 2.181 de euro pe metru pătrat pentru garsoniera minusculă din Mănăştur.

Apartamentul de lux de 59 metri pătraţi din zona Iulius Mall, în bloc nou, complet utilat, costă 120.000 de euro, adică 2.033 de euro pe metru pătrat. FOTO: Clasic Imobiliare.

Garsoniera de 11 metri pătraţi proaspăt renovată din cartierul Mănăştur costă 24.500 de euro, adică 2.181 euro pe metru pătrat. Garsoniera de 11 metri pătraţi proaspăt renovată din cartierul Mănăştur costă 24.500 de euro, adică 2.181 euro pe metru pătrat.

Preţurile la care au ajuns garsonierele de 11 metri pătraţi făcute în urmă cu circa o jumătate de secol – vorbim despre 20.000 de euro cel mai mic preţ (etaj 4, în Mănăştur şi necesită o investiţie pentru a le face locuibile în condiţii decente) şi ajungem până la 24.500 de euro (etaj 4 – utilată modern şi în Gheorgheni, cartier bine cotat) – sunt un bun exemplu al modului în care piaţa imobiliară a Clujului a ajuns cea mai scumpă din ţară.





În 2005, preţul unei garsoniere de 11 metri pătraţi varia de la 10.000 de euro în Mănăştur, o zonă mai puţin căutată, şi 13.000 de euro în cartierul bine cotat Gheorgheni. După 3 ani, în 2008, o astfel de locuinţă se vindea începând de la 20.000 de euro.

Garsoniera cu canapea galbenă

„Garsoniera cu canapea galbenă” de 11 metri pătraţi s-a vândut săptămâna trecută cu 25.000 de euro, mi-a spus agentul imobiliar la care am apelat în calitate de client. Locuinţa a devenit celebră în branşă deoarece a fost vândută în câteva zile, iar proprietarul a dat-o urgent în chirie cu 200 de euro, ceea ce înseamnă circa 18 euro pe metru pătrat, preţ la care se dă în chirie metrul pătrat într-o clădire de birouri clasa A situată într-o zonă semicentrală din oraş. Secretul: „Zona bună – Gheorgheni şi finisajele de foarte bună calitate. Practic, s-a vândut la cheie. Proprietarul nu a trebuit să facă nimic, doar a dat-o urgent în chirie. Şi acum mă mai întreabă clienţii despre acea garsonieră”, spune specialistul.







Acesta este primul argument al agenţiilor imobiliare care spun că e o afacere bună să cumperi o astfel de cutie de chibrituri. „Chiria variază între 100 şi 200 de euro şi se dă repede. Rata de recuperare a investiţiei este rapidă”, spune agentul consultat.

Se poate şi mai rău

Dacă vrei să vezi care este oferta de garsoniere de 11 metri pătraţi în Cluj-Napoca sunt şanse foarte mari să fii dus prima dată în cartierul Mănăştur, pe strada Gârbău. Pe drum am aflat că se poate şi mai rău decât o locuinţă de 11 metri pătraţi, fără gaz – o garsonieră tot de 11 metri pătraţi cu baia la comun. Este vorba despre infamele locuinţe pentru nefamilişti de pe strada Taberei, tot în Mănăştur. Preţul nu e cu mult mai mic – circa 18.000 de euro, dar nu vom merge acolo, deoarece agentul meu, foarte profesionist de altfel, spune că nu vinde o locuinţă „în care nu crede”.







Pe drum aflu şi primul argument pentru care agentul meu spune că preţul la astfel de garsoniere nu va scădea: „Pe la mijlocul anilor 70, în Cluj-Napoca s-au făcut câteva blocuri cu astfel de locuinţe de 11 metri pătraţi, sunt câteva în Mănăştur, câteva în Gheorgheni şi în Gruia şi cam atât. Nu ştiu ce a fost în mintea lor să le facă aşa de mici, dar este cert că acum nu se mai construiesc garsoniere de 11 metri pătraţi, deci nu putem spune că acestea sunt la concurenţă cu blocurile noi care se construiesc. Piaţa este redusă la aceste câteva blocuri şi când sunt scoase la vânzare trec destul de repede, fiind ideale pentru investiţie” .

Foto 3,4 : Singura garsonieră de 11 metri pătraţi la care s-a reuşit să de delimiteze duşul este cea care costă 24.500 de euro. La restul, întreaga baie funcţionează ca o cabină de duş.

24.500 de euro pentru o garsonieră renovată de 11 metri pătraţi

Prima oprire, o garsonieră aflată la etajul 4 din 4, cum spuneam, în Mănăştur, aproape de capătul cartierului. Garsoniera este recent renovată motiv pentru care proprietarii s-au gândit să ceară 24.500 de euro negociabil. „Am plătit 3.000 de lei numai manopera şi a fost foarte greu să prind om să se ocupe”, spune doamna cochetă, care şi-a petrecut studenţia în această cutie de chibrituri. Această garsonieră are totuşi ceva unic: printr-o minune inginerească, „Dorelul” care a făcut renovarea a reuşit să găsească loc delimitat pentru duş într-un colţ al băii minuscule. La celelalte locuinţe similare, duş faci practic în mijlocul băii, între vasul de WC şi chiuvetă.







Albul curat de pe pereţi contrastează cu pata mare de igrasie de tavanul coridorului, care îmi aduce aminte de ce foarte mulţi oameni nu vor să cumpere o locuinţă la ultimul etaj: izolaţia de pe bloc se poate deteriora, conform legii lui Murphy: „Dacă ceva poate să meargă prost, va merge prost”. Agentul mă linişteşte: „izolaţia a fost refăcută recent şi are garanţie 6 ani”. „Şi după 6 ani ce fac???” întreb eu retoric.

Garsonieră din Mănăştur în care butelia este suspendată deasupra WC-ului.

Cu butelia de gaz deasupra WC-ului

Următoarea oprire: vis-a-vis la un bloc geamăn. Tot la etajul 4, în capătul coridorului. Se deschide o uşă. Un domn în chiloţi ne întreabă dacă ne poate ajuta cu ceva. „Am venit să vedem garsoniera de vânzare”. „Aaaa, la domnul Vasile, să trăieşti Vasile”, zice el, moment în care se mai deschide o uşă – destinaţia noastră. Domnul Vasile ne invită în garsonieră. Cum intri pe dreapta este baia: suspendată într-un colţ lângă vasul WC este o relicvă a perioadei comuniste, o butelie mare şi galbenă de gaz. Nu ştiu ce părere ar avea ISU despre asta, dar mie mi s-a părut foarte ciudat ca atunci când faci dus să ai în faţă o butelie mare şi galbenă de gaz. Aceasta a fost prima întâlnire cu stilul de baie - cabină de duş, adică din bateria de la chiuvetă porneşte şi furtunul de duş, practic întreaga baie devenind cabina ta de duş.







În livingul-bucătărie- dormitor aflăm rostul buteliei de gaz – un furtun face legătura cu un mini-aragaz nou-nouţ, cu două ochiuri. În cameră au fost îngrămădite un dulap, o canapea, un frigider, un scaun directorial din imitaţie de piele, două corpuri suspendate şi pe post de masă – dulap cu mai multe sertare. Toate şifonate bine de trecerea timpului. Am impresia că ai putea mobila un apartament cu două camere cu toate aceste obiecte. „A stat nepotul meu aici pe timpul facultăţii. Sub 20.000 de euro n-o dau”, spune domnul Vasile, care vrea, probabil, să vândă până nu se trezeşte un alt nepot că vrea să-şi petreacă facultatea în garsoniera lui.

Pe Zambilei, oamenii se descurcă cum pot: au scos dulapurile şi uscătoarele pe coridor.

Garsonierele de lux din Gheorgheni

Străzile Zambilei şi Lăcrămioarelor, zone bune din cartierul oricum bine-cotat Gheorgheni, reprezintă segmentul de lux al garsonierelor de 11 metri pătraţi. Pe Zambilei, o astfel de locuinţă la etajul 4 şi ultimul costă 23.000 de euro şi se vinde cu tot cu chiriaş, un tânăr liniştit care plăteşte 600 de lei. Pe una dintre laturile locuinţei se ridică un dulap pe care stă un televizor vechi, cu tub cinescopic mare, şi apoi, un geamantan. „Este OK dacă stai singur”, ne spune acesta. Oamenii se descurcă cum pot pentru a câştiga nişte spaţiu: şi-au scos dulapurile şi uscătoarele de rufe pe coridoare.







În acelaşi bloc, la etajul I, o doamnă ne spune: „A zis fiică-mea să îl mai ţin pentru Untold, dar cine are chef de probleme de astea. În anunţ scrie 25.000 de euro, ultimul preţ este 23.500”.







Ultima locuinţă văzută a fost şi cea mai interesantă: tot 11 metri pătraţi, tot etajul 4, dar s-a reuşit o amenajare interesantă. Pe o latură a garsonierei se află bucătăria – inclusiv o chiuvetă funcţională, plită electrică, cuptor cu microunde şi un televizor suspendat. În mijlocul camerei – o masă, iar vis-a-vis o canapea extensibilă. Preţul e pe măsură – 24.500 de euro negociabil.







Cel mai recent raport de piaţă realizat de Imobiliare.ro şi Analize Imobiliare arată că în ultimul trimestru din 2018, suma medie solicitată pentru un apartament cu două camere din Cluj-Napoca a fost de 400 de euro pe lună, în timp ce la Bucureşti vorbim de 370 de euro pe lună. În aceste condiţii, pentru mulţi studenţi care caută confortul de a locui singuri, o chirie de 100 – 200 de euro pentru o garsonieră de 11 metri pătraţi este o oportunitate.

