FOTO Cum arătau la debut unii dintre cei mai populari actori de la Hollywood

Actori de top precum George Clooney, Keanu Reeves, Leonardo Di Caprio sau Harrison Ford sunt surprinşi în ipostaze diferite. Pentru ca diferenţele dintre momentul debutului şi prezent să fie cât mai uşor scoase în evidenţă, Bright Side a prezentat alăturat poze din cele două momente.

George Clooney are 58 de ani şi nu este doar un actor de top, ci şi un apreciat producător, scenarist şi regizor de film. Clooney a obţinut Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar în anul 2006, dar până la acel succes a avut de parcurs un drum lung. Primul său rol important a fost în 1984 în sitcomul de scurtă durată E/R

George Clooney a debutat în 1984 într-un rol secundar

Pe listă urmează Dwayne Johnson, poreclit „The Rock”. Asta pentru că Johnson a fost wrestler profesionist şi încă unul cu rezultate de excepţie evoluaând în WWE. El are în palmares nu mai puţin de 17 titluri de campion în WWE, inclusiv 10 titluri de campion mondial. În vârstă de 47 de ani, Dwayne Johnson este unul din cei mai bine plătiţi actori din lume.

The Rock şu-a făcut debutul în urmă cu 21 de ani în filmul Beyond the Mat

Keanu Reeves este al treilea actor prezentat de Bright Side. Canadianul a debutat în 1985 cu filmul Letting Go, iar de atunci a jucat în zeci de filme. A câştigat şi zeci de premii şi este unul dintre cei mai populari actori în Statele Unite ale Americii şi nu numai.

35 de ani au trecut de la debutul lui Keanu Reeves, în 1985, în filmul Letting Go

Brianne Sidonie Desaulniers, cunoscută ca Brie Larson, este o actriţă şi cântăreaţă americană de top. S-a remarcat cu rolurile sale din filmele Sleepover, Scott Pilgrim vs. the World, The Trouble with Bliss, 21 Jump Street şi The Gambler, precum şi în serialul United States of Tara. Actriţa a debutat în 1999 în filmul Special Delivery.

Brie Larson a debutat în urmă cu 21 de ani. Acum are 30 de ani

Puţini actori au avut un debut atât de reuşit ca Leonardo Di Caprio. Ajuns între timp la 45 de ani, Di Caprio a debutat în 1991 în filmul Critters 3, pentru ca mai apoi să dea lovitura cu rolurile sale din William Shakespeare’s Romeo and Juliet şi Titanic.

DiCaprio are 45 de ani şi a debutat în cinema pe când avea 14 ani.

Drew Blythe Barrymore are 44 de ani şi are în spate o carieră impresionantă de actriţă, fotomodel şi producătoare de filme. A debutat în 1980, la numai 5 ani, în filmul Altered States, unde a interpretat rolul lui Margaret Jessup.

Drew Barrymore a debutat în 1980, la numai 5 ani. Acum are 44 de ani

Tom Hanks este la rândul său nu doar actor, ci şi regizor şi producător de film. A câştigat două premii Oscar pentru cel mai bun actor şi şi-a început cariera în comedii înainte de a obţine succese notabile. Actorul în vârstă de 63 de ani a debutat în urmă cu 40 de ani, în 1980 în filmul He Knows You're Alone.