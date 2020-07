Fotbalist profesionist la 18 ani, Tudor a luat 9,33 la BAC. Ce crede despre teoriile lui Selly: „Educaţia e un lucru esenţial!“

Pe lângă faptul că este unul dintre cei mai tineri fotbalişti de la „Universitatea” Cluj, unde joacă pe postul de fundaş de circa trei ani, Tudor Telcean şi-a luat examenul de Bacalaureat cu 9,33. A luat 8.80 la Româna, 9.70 la Istorie şi 9.50 la Logică.

S-a născut în Dej, dar stă de la 4 ani în Cluj-Napoca. A terminat la liceul cu program sportiv din Cluj-Napoca, deoarece nu prea reuşea să ajungă la ore din cauza antrenamentelor, aici programul fiind mai accesibil.





- Cum ai reuşit să iei o notă aşa de mare la Bac, în condiţiile în care joci fotbal profesionist la Universitatea Cluj?

Este un lucru destul de greu de reuşit şi majoritatea sportivilor de performanţă trebuie să lase şcoala pe locul 2, dar pe mine mă pasionează lucrurile noi şi îmi place mult să citesc, aşa că chiar dacă nu reuşeam să ajung la orele din clasă, am reuşit să citesc şi să învăţ materia necesară.

- Care sunt materiile tale preferate?



Româna este o materie pe care o învăţam cu drag de când eram mic. Iar Istoria mă pasionează cel mai mult dintre materiile la care am dat Bac-ul şi mi se pare cea mai interesantă. În rest la şcoală, Logică am făcut doar în clasa a IX-a aşa că nu pot să spun că am ajuns să parcurg prea multe ore. Dar mi s-a părut destul de frumoasă având în vedere că lucrezi partea psihică. Şi e o încercare pentru oricine.



- Cum ţi s-au părut examenele? Cât de mult te-ai pregătit? Ai luat meditaţii?



Examenele au fost de un nivel mediu din punctul meu de vedere pentru a reuşi cât mai mulţi elevi să ia Bacul, având în vedere situaţia cu care ne confruntăm. M-am pregătit mai intens în ultima săptămânaă deoarece în rest m-am antrenat şi nu prea aveam timp. Am luat meditaţii din timp la Logică doar unde nu prea ştiam materia şi aveam nevoie de un profesor, care m-a ajutat foarte mult. În continuare vreau să învăţ cât mai multe lucruri care mă pasionează şi o să mă înscriu la facultate, cel mai probabil la kinetoterapie.

„Educaţia e un lucru esenţial”



- Crezi că pentru a fi un sportiv foarte bun ai nevoie şi de educaţie?

Din punctul meu de vedere, educaţia e un lucru esenţial, deoarece educaţia pe lângă muncă şi disciplină te va ajuta să ajungi cât mai sus. Dacă nu ai o educaţie adecvată, te vei lovi probabil de unele obstacole pe care va fi greu să le depăşeşti.



- Mă bucur să aud asta, în condiţiile în care văd din ce în ce mai mulţi tineri care consideră că şcoala e inutilă. De ce crezi că s-a ajuns aici?

Eu cred că mulţi tineri cred asta deoarece nu îi pasionează lucrurile care se predau şi văd şcoala ca şi un lucru inutil, dar totuşi şcoala ocupă un loc important în educaţia tuturor şi ne ajută să ne îndeplinim viitoarele obiective.



- Ce faci tu în timpul liber? Ce pasiuni ai pe lângă fotbal?

În timpul liber îmi place să îmi petrec timpul cu familia şi cu prietenii, să citesc şi să vizionez filme.



- Care sunt modelele tale în fotbal?

Modelul meu e Sergio Ramos, îmi place de el de foarte mult timp şi îl urmăresc cu plăcere la toate meciurile echipe mele favorite Real Madrid.



„Mă trezeam la 6.30 şi mergeam la şcoală”





- Cum îţi împărţi ziua între antrenamente, şcoală, timp liber?



De obicei, dimineaţa mă trezeam la 6.30 şi mergeam la şcoală pentru 2 ore, după care urma antrenamentul care e activitatea principală şi căreia îi dedic cel mai mult timp - 4-5 ore pe zi, pentru că mă pregătesc şi individual pe lângă antrenamentul cu echipa, iar apoi merg acasă pentru a mă reface şi odihni. Seara, dacă am timp, ies cu prietenii sau rămân acasă citind sau vizionând un film, iar mai apoi mă pun la somn în jur de ora 23.

- Când te ai apucat de fotbal erai fan al Universităţii? Care a fost până acum punctul maxim al carierei tale sportive?

- M-am apucat de fotbal la vârstă de 7 ani, şi nu eram fan al Universităţii, deoarece am început fotbalul la CFR, dar nu ştiam eu pe atunci cum era cu echipele, simpatizam echipa Rapid în acea vreme. Punctul maxim a fost acest sezon, deoarece am reuşit să joc la Universitatea în liga a II-a regulat şi la echipa naţională U19, la turneul pentru calificarea la Euro, unde din păcate nu am reuşit să ne calificăm. Dar pentru mine a fost un sezon bun şi am fost trist că nu am reuşit să îl jucam până la final.



- Tu ai văzut clipul vloggerului Selly despre Bacalaureat şi despre sistemul de educaţie? Ce părere ai?



Da, chiar acum i-am vizionat videoclipul. Păi mi-a plăcut, sincer, părerea lui, deoarece sistemul de învăţământ mi se pare şi mie destul de învechit. Ar trebui să se schimbe ceva pentru a atrage interesul elevilor şi pentru ca elevii să meargă mai cu drag la şcoală, să înveţe ceea ce le place, nu să fie obligaţi să înveţe unele lucruri care şi eu cred că sunt nefolositoare în viaţă. Şi pe cât posibil e important ca fiecare elev să poată să îşi aleagă un drum după terminarea liceului, nu să iasă din liceu cu un gust amar faţă de învăţământ.

Citeşte şi