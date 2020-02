Fosta handbalistă de top convertită în psiholog sportiv: „Simt cu toţii dorinţa de a câştiga, dar au şi teama de a pierde“

Gabriela a colaborat şi colaborează cu mai multe cluburi. Anul trecut, ea a stabilit o colaborare cu echipa de handbal CSM Bacău în perioada play-out-ului. Iar exerciţiile folosite au avut menirea de a-i ajută pe sportivi să comunice, să fie motivaţi şi concentraţi pentru a câştigă meciurile şi a evita retrogradarea.

„Vreau să va povestesc despre un workshop în particular. Atunci când la începutul sesiunii am avut discuţii despre potenţialul echipei pentru acel meci, cu toţii s-au arătat de acord cu afirmaţia unuia dintre liderii echipei. A spus că: «orice s-ar întâmplă azi, vreau că la final să simt că am făcut tot ce puteam face, că am dat tot ce aveam mai bun». Simţeau cu toţii dorinţa de a câştiga, dar în acelaşi timp şi teamă de a pierde. Timp de o ora am făcut exerciţiile pregătite. Nu pot descrie în cuvinte energia băieţilor de la final, dar îmi amintesc afirmaţia aceluiaşi lider: «În meciul de azi, la Bacău, le dăm 10 goluri diferenţă» Şi 10 au fost! Am dat exemplul ăsta nu pentru a nuanţa victoria pentru care ei au muncit şi s-au pregătit foarte bine - eu neavând niciun rol - ci pentru a nuanţa faptul că atunci când eşti prezent şi te simţi în siguranţă, recunoşti şi ai curajul de a vorbi despre adevăratul potenţial, iar când ştii care e acesta, faci tot ce e necesar pentru a-l atinge”, a punctat fosta sportivă.

Workshop la Masa Tăcerii

Un alt exemplu vine de la Oradea, unde Gabriela are o colaborare de mai mult de doi ani cu George Tăutu, antrenorul echipei de handbal CS Alpha Oradea. Şi în acest caz, ea a apelat la un mix de programe: şedinţe individuale, coaching de grup şi individual cu antrenorii CS Alpha Oradea, cât şi workshop-uri cu echipa de handbal pe care acesta o conduce.

„La unul dintre exerciţiile pe care le-am făcut în cadrul programului de « Leadership Development » pentru antrenorii clubului Alpha Oradea, unul dintre ei afirma: « Făcând acest exerciţiu, am salvat probabil şase luni de discuţii pe aceaşi tema, care probabil nu ar fi avut acelaşi rezultat » . După programul realizat, am primit feedback-ul că s-a îmbunătăţit comunicarea şi colaborarea atât între antrenori cât şi între antrenori şi jucători. Unul dintre workshopurile mele preferate este cel cu echipa de handbal CSM Oradea, workshop ţinut la Masa Tăcerii din Târgul Jiu. Nu cred că mi-aş fi imaginat că voi susţine vreodată un workshop în oraşul meu natal şi în operei lui Brâncuşi. Dar prin ceea ce facem, absolut orice şi oricine are un mesaj pentru a ne ajută să ne conectăm cu potenţialul şi oportunităţile noastre”, mai spune ea.