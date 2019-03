Fermierul din Covasna pasionat de daci care vinde caşcaval cu chipul lui Avram Iancu. „Cumpără deopotrivă şi românii şi maghiarii“

Nicolae Manea are o fermă de familie în Covasna şi continuă o tradiţie începută de străbunii săi. O spune din start cu mândrie că ai săi au fost printre cei care au întemeiat prima asociaţie a crecătorilor de oi din ţară, chiar la începutul anilor 90. Azi, ferma lui Nicolae numără aproximativ 300 de oi şi 40 de vaci, plus vreo 30 de purcei şi câteva zeci de păsări de curte.

„Am început să-mi iau meseria în mâini din 2012. Atunci citisem că lumea se schimbă, că e bine să fii puţin diferit şi să ai iniţiativă. Mi-am zis atunci să ies din anonimat şi să fac ceva ca lumea. Făceam şi înainte brânzeturi bune, dar atunci mi-a venit ideea să fac ceva bun şi ca gust, dar şi ca ambalaj, care să fie la mare căutare. Şi fiind eu mai naţionalist şi pasionat de istorie, am decis să fac caşcaval purtând feţele unor personalităţi care ne-au marcat istoria”, rememorează Manea.

Pentru a-şi duce ideea la capăt, avea nevoie de o matriţă care să-i imprime forma dorită în brânzeturi. Şi a găsit un matriţer care să i le realizeze. Dar a ales nu o formă, ci mai multe.

De la Decebal la Ferdinand I

Şi aşa a apărut caşcavalul Decebal, purtând chipul regelui dac. Iar apoi, alte personaje din prim-planul istoriei românilor, de la Mihai Viteazul la regele Ferdinand. În plus, pe lângă caşcavalul care are imprimat chipurile unor domnitori români, Nicolae Manea a realizat şi caşcaval cu motive florale, plus o variantă cu simboluri din istoria evreilor, dar şi una cu vârful Lăcăuţi, din Munţii Covasnei.



Produsele sale sunt la mare căutare în zonă, chiar dacă maghiarii sunt majoritari în Covasna, iar pe caşcaval apr chipurile unor personalităţi din istoria românilor.

O roată standard de caşcaval preparat de Nicolae Manea cântăreşte 400-450 de grame şi se vinde cu 10 lei. Nicolae, alături de soţia sa, se ocupă cu modelarea caşcavalului din caşul proaspăt. Caşul se taie mai întâi în feli subţiri, apoi este opărit în lapte, totul fiind produs manual, după metodele tradiţionale. În prezent, caşcavalul îl vinde doar în judeţul Covasna, iar uneori, la ocazii speciale, în judeţele vecine. Însă cea mai mare cantitate o vinde chiar la ferma sa, iar cumpărătorii sunt din oraş.

Caşcavalul cu chipul lui Avram Iancu este la mare trecere printre clienţii lui Nicolae Manea.

Are o colecţie impresionantă de arme

Pasionat de istorie, Nicolae Manea are şi o colecţie impresionantă de arme. Cele mai multe sunt dacice, dar are şi un arc coreean şi unul maghiar. Dintre toate, cel mai impresionant este tronul dacic, aflat la loc de cinste alături de stindardul Daciei. Pentru asta, el şi-a luat şi o autorizaţie de port arme albe.



„Am săbii dacice, una dintre ele de 1,39 metri, o sabie impresionantă pentru două mâini. Mai am o sica de 28 de centimetri, un scut regal făcut din scândură de lemn de păr. E şi tronul dacic, un arc dacic, care e o bestie de arc care de abia poate fi întins. Plus un arc maghiar, unul coreean, dar şi o bardă şi un coif de tarabostes. Armele pe care le am nu sunt ascuţite, pentru că mai merg cu ele la seminarii, mai vin la mine uneori şi copii şi nu vreau să se taie”, mai spune Manea.

„Am pus un stindard dacic şi chipul lui Decebal. Şi am mai făcut caşcaval cu Avram Iancu, iar în anul centenar şi cu regele Ferdinand al României, cel care a întregit ţara. Tot aşa, am mai făcut caşcaval având imprimat cu figura lui Mihai Viteazul, Malus Dacus, adică Dacul cel rău, cum îi spuneam atunci. Şi cu Vlad Ţepeş, căruia i-am zis Vlad Drăculea. Se vând bine, aici le cumpără deopotrivă şi românii şi maghiarii şi niciunul nu a venit să mă jignească sau să comenteze ceva despre caşcaval. Din contră, m-au felicitat chiar pentru gustul caşcavalului”, a explicat Nicolae Manea.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: