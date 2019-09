Femeia care câştigă anual 500.000 de euro învăţând oamenii să navigheze. „O săptămână pe mare în Grecia poate costa 400-500 de euro de persoană“

Pasiunea Corinei Drugan pentru sporturile nautice i-a fost insuflată de tatăl ei, încă din copilărie. Într-o perioadă neagră a comunismului, în care navigaţia cu velierul pe mare era interzisă, Corina şi fratele ei, Ovidiu, au luat contact cu tot ce înseamnă sporturile nautice la baza de pe Lacul Tei.

„Acolo am învaţat să mergem cu caiacele. Şi tot acolo am mers prima dată cu un velier. În 1990 a fost prima dată când am ieşit cu un velier pe Marea Neagră. Şi, surpriză! Am avut rău de mare şi asta nu mi-a plăcut. Totuşi, tata nu a renunţat la a mă invita de fiecare dată pe barcă. A două oară am mers cu tata într-o competiţie şi iar nu mi-a plăcut, pentru că trebuia să execuţi foarte repede şi corect comenzile. Eu greşeam şi tata ridica vocea. Aşa că i-am spus la următoarea regată că eu vin să fac plajă pe yacht, nu la manevrat barca“, rememorează Corina Drugan.



Dragostea sa pentru sailing a prins rădăcini după ce a urmat un curs de skipper, adică de comandant, şi, aşa cum povesteşte ea, s-a convins că yachtingul înseamnă nu numai sport, ci implică şi spirit de echipă, şi că mai înseamnă nu doar navigaţie, ci şi distracţie. Următorii paşi au venit firesc, iar Corina şi-a transformat compania pe care o înfiinţase anterior într-o veritabilă şcoală de yachting.

„În 2009, am transformat compania de PR SetSail în şcoala de yachting SetSail – un business de familie unde lucrez alături de tatăl meu, fratele meu şi soţia acestuia. Suntem toţi pasionaţi de yachting şi ăsta cred că este principalul ingredient al unui business de succes“, precizează ea.

Mică afacere de familie



Investiţia iniţială a fost de aproximativ 10.000 de euro, asta în condiţiile în care familia deţinea deja o ambarcaţiune cu vele pe care urma să o folosească la practică. Per total, costul ambarcaţiunii şi dotările ei au ajuns la aproximativ 15.000 de euro. În acest business, Corina se ocupă de partea administrativă, de relaţia cu clienţii şi de partea de PR, Comunicare şi Social Media. Compania are doar patru angajaţi, însă are mulţi instructori şi skipperi colaboratori. În acelaşi timp, Ovidiu, fratele ei, este instructor de teorie, iar Paula, soţia acestuia, este coordonator de cursuri şi programe nautice. Nu în ultimul rând, tatăl ei este instructor de practică.



Însă Corina nu obţine rezultate bune doar în business. „În timpul liber, particip la regatele de pe Marea Neagră. Este vorba despre competiţii de ambarcaţiuni de agrement. De trei ani fac parte din echipajul de regatta SetSail – Farr 40. SetSail este cea mai rapidă barcă din România. Acum doi ani am fost campioni naţionali IRC la clasa Racer. Anul acesta sperăm să ne urcăm iar pe cea mai înaltă treaptă a podiumului“, spune ea.



Ce înveţi la cursuri şi cât costă



SetSail funcţionează tot timpul anului. Astfel, iarna şi primăvara au loc cursurile teoretice, deocamdată doar la Bucureşti, iar vara şi toamna e timpul pentru practică la mare, cursuri intensive, competiţii, dar şi pentru expediţii nautice.



Cursurile pentru ambaractiuni de agrement cu motor şi vele costă 500 euro plus TVA. Durata cursului depinde de structura acestuia. De la începutul activităţii şi până în prezent, şcoala de yachting a avut peste 1.600 de cursanţi. „Avem două tipuri de cursuri: cursul clasic, de aproximativ o lună. Apoi se pleacă în practică la mare în două etape, una în care faci manevre cu motorul, acostări, plecări de la cheu pe lacul Limanu şi o etapă de 24 de ore în care mergi cu vele pe Marea Neagră atât ziua, cât şi noaptea. Al doilea tip de curs este cel intensiv, care durează patru zile. Chiar dacă acest tip de curs este mai scurt, avantajul este că aplici mai repede ce ai învăţat, dimineaţă înveţi teoria şi după-amiază faci practică. Persoanele interesate ne pot găşi pe site-ul nostru, www.setsail.ro“, completează Corina Drugan.



Majoritatea clienţilor sunt bărbaţi din mediul corporatist sau antreprenori, din domeniul IT, medici, avocaţi, cu o vârstă medie între 30 şi 45 de ani, mai spune ea. În ultimii ani, însă, tot mai multe tinere urmează un curs de yachting. „Spre satisfacţia mea, în ultima perioada avem din ce în ce mai multe cursante înscrise. De la an la an avem din ce în ce mai multe fete la curs şi chiar mai multe fete participante la competiţiile de ambarcaţiuni de agrement“, susţine Corina. Ea a schiţat şi un portret al cursanţilor: „Aş putea spune că îşi doresc să devină skipperi oamenii pasionaţi de libertate. Cei care visează de mult timp la cucerirea valurilor şi la o deconectare departe de mal. La un moment dat, îşi fac curaj şi timp şi se înscriu la curs. Iar de aici, viaţa lor se schimbă într-o măsură foarte mare. În fiecare zi sunt uimită ce oameni interesanţi şi valoroşi doresc să devină skipperi. Sunt oameni activi, sociabili, cărora le pasă de mediul înconjurător, pentru că, să nu uităm, velierele nu poluează. Noi am rămas prieteni cu mulţi dintre cursanţii noştri“.



Cei mai buni cursanţi pot deveni instructori



Pe parcursul celor zece ani de activitate, familia Drugan a investit continuu, direct proporţional cu creşterea profitului. Începând cu 2016, când s-a schimbat legea şi şcoala a devenit obligatorie pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiuni de agrement, numărul şcolilor de navigaţie a crescut considerabil. De la numai patru-cinci înainte, acum sunt peste 30. Şcoala a făcut un pas important în 2018, când a început cursurile la Chişinău, iar în viitor se va extinde la Cluj.





„Deviza şcolii noastre în ceea ce priveşte concurenţa este «Always a boat ahead!» (n.r. – «Mereu cu o barcă în faţa celorlalţi»). Şi chiar reuşim să facem acest lucru“, a spus Corina, adăugând că SetSail e prima şcoală de navigaţie care a introdus practica de 24 de ore, astfel încât cursantul să experimenteze navigaţia de zi, dar şi de noapte.



„Tot un concept marca SetSail este şi programul de continuitate. Cursantul, după ce face cursul la noi, are posibilitatea să se înscrie alături de alţi absolvenţi în programul de regatta SetSail Yachting Teams sau să vină alături de instructorii SetSail în expediţii şcoală în Grecia sau Italia“, a mai afirmat ea.

Între timp, în 2014, fratele Corinei, Ovidiu, s-a asociat cu Valentin Oeru, proaspăt absovent SetSail la vremea aceea, şi astfel s-a înfiinţat SetSail Charter. La momentul actual SetSail deţine cea mai mare flotă de veleiere de la Marea Neagră – Santa Maria, Santa Monica, Santa Clara, Esperanta, Santa Magica şi SetSail, iar investiţia a ajuns la aproximativ 400.000-500.000 de euro. Aceste ambarcaţiuni se pot închiria cu sau fără skipper, depinde de experienţa celui care le închiriază.



Cât costă o săptămână pe mare



Bugetul necesar unei persoane pentru o săptămână pe mare depinde de tipul ambarcaţiunii pe care merge şi de locul unde doreşte să navigheze. „Să luăm ca exemplu o expediţie cu velierul în Grecia. Închirierea unei ambarcaţiuni pentru opt persoane costă între 2.000 şi 2.400 de euro pe săptămână. Pe lângă preţul ambarcaţiunii, te mai costă benzina, dar dacă mergi mai mult cu velele, atunci costurile sunt mai mici, de aproximativ 100-150 de euro pentru toată săptămâna. Astfel, o vacanţă pe yacht ajunge să coste aproximativ 400-500 de euro de persoană. Barca este şi hotel, dar şi mijloc de transport. În fiecare zi poţi să alegi alt loc de acostare sau ancorare, în fiecare zi poţi vizita altă insulă. Este chiar minunat“, ne îmbie Corina Cobianu Drugan.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: