Boc, despre concertul-pilot organizat la Cluj-Napoca în luna mai: „Condiţia zero - să fii vaccinat cu ambele doze”

Primarul a precizat în cadrul unei emisiuni de ştiri (Antena 3) că spectacolul-pilot ar putea avea loc în jurul datei de 20 mai. „Mă bucur că premierul Cîţu a fost de acord să organizăm un astfel de eveniment pilot”, a precizat Boc arătând că există argumente puternice în favoarea unui astfel de eveniment. Edilul s-a referit la rata de infectare scăzută din Cluj-Napoca (1,9 la mie) şi gradul de vaccinare - cel mai mare din ţară (cu prima doză s-au vaccinat 35% dintre clujeni, iar cu schema completă 16-19%).

Primarul a precizat că condiţiile de participare vor fi stabilite la nivel central.

„Opera Română din Cluj are o elită de profesionişti care activează acolo şi alături de care am mai colaborat la o serie de evenimente, anii trecuţi. Eu cred că vor fi impuse condiţii de vaccinare, în primul rând. Asta va fi condiţia zero, să fii vaccinat cu ambele doze şi să prezinţi această dovadă. Chestiunile legate de mască, fără mască, sau dacă va mai fi distanţare în sală, acestea vor apărea precizate imediat, în următoarea săptămână”, a spus primarul Emil Boc.

Data exactă a concertului urmează să fie anunţată.

„Ar trebui să fie sala apropiată de capacitatea maximă”

„Participarea în sală ar putea fi aproape de capacitatea maximă, dar acest lucru va fi decis de specialişti. Dacă eşti vaccinat, ar trebui ca sala să fie apropiată ca densitate de capacitatea maximă”, a mai spus primarul Emil Boc, subliniind că aceste detalii le vor stabili specialiştii.

În 27 martie, la Barcelona a avut loc un concert pilot la care au participat 5.000 de persoane. Oamenii au purtat măşti de protecţie, însă nu au păstrat distanţă. După două săptămâni, toţi spectatorii au fost testaţi PCR şi doar 6 au fost depistaţi pozitiv. Organizatorii spun că patru dintre ei nu s-ar fi infectat în timpul concertului.