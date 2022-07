Electric Castle 2022, prima ediţie de după pandemie. Ce nu trebuie să rataţi anul acesta INTERVIU

Twenty One Pilots, Gorillaz, Disclosure, Peggy Gou, Moderat, Caribou, Editors, Aurora, Sven Väth, Enter Shikari, Mogwai şi alte zeci de artişti vor face spectacol la ediţia din 2022 a Electric Castle (13-17 iulie), la castelul Banffy din Bonţida.

Renate Roca Rozenberg, PR-ul festivalului, a vorbit cu „Adevărul” despre show-urile şi trupele care nu trebuie ratate, ne-a dat câteva ponturi care te vor ajuta să ai parte de un festival fără incidente şi a vorbit despre eforturile organizatorilor pentru a combate consumul de droguri la festival.



Adevărul: Electric Castle (EC) revine la normalitate, având în vedere eliminarea restricţiilor din pandemie. Există anumite particularităţi ale acestei ediţii, având în vedere că au trecut doi ani de pandemie?



Ediţia a 8-a a Electric Castle înseamnă revenirea la formula în care putem oferi publicului experienţa completă de festival, aşa cum am construit-o până în 2019 şi care ne-a şi adus titlul de „Cel mai bun festival european de dimensiuni medii”. Multe plusuri la multe capitole, iar pentru asta am crescut, din nou, suprafaţa festivalului care, anul acesta, va depăşi 400.000 de metri pătraţi. zece scene, din care trei scene noi, fiecare dintre ele cu un concept muzical inedit, un camping cu o structură foarte complexă, în care vom avea 15.000 de oameni cazaţi, o regândire a activităţilor de zi astfel încât cele cinci zile petrecute în festival să fie trăite la intensitate maximă de către cei peste 250.000 de spectatori pe care îi anticipăm.

Care a fost conceptul din spatele line-up-ului ales pentru cea de-a 8-a ediţie EC?

Recomandaţi-ne cinci (unul pentru fiecare zi) show-uri ce nu trebuie ratate anul acesta.

Miercuri, 13 iulie - e ziua de încălzire, scena principală încă nu e deschisă, aşa că e perfect să exploraţi scenele mai mici şi neapărat cele noi, pe fundal de Afro electro cu Layla Benitez. Pentru joi, votez clar Editors, sunt sold out pe multe din show-urile lor din Europa, aşa cum îi stă bine unei trupe cu două discuri de platină. Să nu spuneţi că vă plac sau nu Twenty One Pilots până nu îi vedeti live, vineri, pe scena principală, iar sâmbătă avem două ore şi jumătate cu Gorillaz, aştept reacţiile post-concert, pentru că le ştiu, ale celor care au avut deja şansa să vadă show-ul în alte ţări. Păstraţi-vă energie pentru ultima zi pentru că veţi avea nevoie la Mogwai, sunt în cel mai bun moment al carierei lor.



Lăsând la o parte capetele de afiş, ce trupe aţi recomanda pentru cei care doresc să experimenteze?

Mi-e foarte drag să vorbesc de zona rock pentru că Electric Castle e întotdeauna generos in trupe interesante, chiar dacă nu sunt, încă, în vârful notorietăţii. Recomand Squid- foarte tineri, foarte punk, Bob Vylan – abia astept să aud în concert „We live here”, A Place to Burry Strangers – i-am descoperit abia acum, live clar sunt o experienţă altfel.





Pentru cei care preferă electro – Kid Francescoli, Acid Arab, mai ales dacă vă plac influenţele orientale, Ben Bohmer, deşi nu sunt fan electro mi-a plăcut „Breathing” şi cred că în atmosfera care se face de obicei la Booha Stage va suna foarte bine.





Fără să fie neapărat în acelaşi stil, căutaţi-o pe A.A.Williams, descoperiţi-i pe Altin Gün, vin prima oară în România dar sunt foarte populari în Vest, mai ales după nominalizarea la Grammy, şi, dacă tot avem o scenă dedicată trap, faceţi-vă curaj, avem artişti români foarte talentaţi, Amuly, Nane etc.

Trei ponturi organizatorice pentru fani?





Fără maşină, minimă planificare în avans, maximă curiozitate. Recomandăm, mai ales celor care nu sunt cazaţi în zona festivalului, să utilizeze liniile speciale de tren şi autobuz, la trenuri am introdus şi opţiune de shuttle din gara Jucu la castel, astfel că, în maximum 50 de minute, oricine poate ajunge în festival. Multe lucruri pot fi făcute de acasă, online sau offline – încărcarea banilor pe brăţara de festival, ridicarea brăţării de acces pentru cei din Cluj şi Bucureşti, rezervarea pentru tren, e un câştig în timp dedicat doar distracţiei. Electric Castle e la fel de generos cu activităţile atât în timpul zilei, cât şi seara, fiţi curioşi, exploraţi tot ce oferă festivalul.



Care a fost cea mai mare provocare în organizarea festivalului de anul acesta?





Foarte multe suprapuneri între evenimente deja anunţate şi evenimente noi, turnee amânate în ultimii doi ani şi reprogramate pe alte continente sau cu alte date – toate astea au făcut partea de booking pentru artişti o adevărata aventură, dar Ed şi echipa sa s-au descurcat minunat. În general, a fost nevoie de mult optimism şi adaptabilitate pe toate planurile, nu prea ai de ales când nici preţul unui transport nu-l mai poţi estima corect din martie până în iulie.



Cum vedeţi incidentele de la festivalul Saga legate de consumul de droguri – doi tineri au decedat din această cauză? Au schimbat aceste incidente abordarea EC, în sensul unei atenţii sporite sau a unor măsuri de securitate suplimentare?

Organizăm festivalul de nouă ani şi, din fericire, nu am avut niciodată un incident serios. Ca întotdeauna, avem alături de noi partenerii din Jandarmerie, Antidrog, Poliţie, ştim deja să ne coordonăm bine şi să anticipăm situaţii de risc maxim. Linia „Zero Toleranţă” funcţionează şi în acest, avem un număr special – 0744.212.313 - la care oricine poate suna şi anunţa o situaţie care nu i se pare ok, fie că nu se simte bine sau vede o persoană ce pare într-o stare fragilă, fie că sesizează o agresiune verbală sau fizică. Un festival înseamnă o comunitate, încurajăm empatia, e mai bine să supraevaluezi decât să ignori, avem oameni pregătiţi să intervină pentru orice situaţie, important e să aflăm cât mai repede.

De 8 ani EC contribuie la reabilitarea castelului Bonţida. Ce s-a făcut până acum şi ce proiecte mai sunt?

E primul an de când organizăm festivalul când vedem castelul ajuns într-o fază “fără îngrijorări”, adică nu mai plouă în interior, nu mai e risc de prăbuşire nicăieri, iar pe anumite zone schimbările vor fi surprinzătoare pentru cei care nu au mai fost de la ultima ediţie EC, din 2019, în special pe clădirea principală. Faptul că am putut contribui si noi la asta e o mica parte din efortul făcut de Transylvania Trust care, de 20 de ani, duce munca asta de restaurare în ciuda tuturor dificultăţilor. Încurajăm, în continuare, publicul să doneze, unul dintre partenerii festivalului are propriul program de susţinere a lucrărilor, ştim că mai e nevoie de încă 5 milioane de euro pentru a se acoperi costurile pentru ce a mai rămas de făcut. E o sumă enormă, dacă ne gândim la ce fonduri se alocă restaurărilor de patrimoniu în România, dar o sumă suportabilă dacă efortul de susţinere vine din partea tuturor.

Există vreun proiect de social responsability care merită menţionat anul acesta?



Insistăm mult pe sustenabilitate şi consum responsabil, cu ajutorul Lidl Romania avem şi anul acesta proiectul de reciclare selectivă prin care fiecare PET sau doză de aluminiu colectată în aparatele speciale va aduce 1 leu donat pentru castel. Tot Lidl ne susţine şi în proiectul de reducere a risipei alimentare, în 2019 am reuşit să donăm către Banca de alimente o tonă de produse rămase nevândute în festival. Încercăm să creăm un set de comportamente uşor de transferat în viaţa de zi cu zi, obiceiuri care, odată adoptate, pot avea un impact foarte mare şi în afara festivalului.

Electric Castle are propria linie creativă pe care o susţinem, la fiecare ediţie, în ciuda tuturor reţetelor de pe piaţă care poate ne-ar face munca mai uşoară. Ne-am dorit să fim mereu o platformă de descoperiri, nu neapărat de confirmări muzicale şi e dificil să faci asta pe o plajă largă de generaţii, pentru că în EC noi avem public şi de 20 de ani, dar şi de 40 de ani. Dau exemplul Gorillaz, nişte artişti impecabili, dar care poate nu zic foarte mult generaţiei ce intră acum la facultate, la fel cum Twenty One Pilots aparţin, clar, generaţiei tinere, dar sunt o trupă ce trebuie ascultată de toţi, sunt foarte buni. Admir ambiţia şi intuiţia lui Edmond Lenarth, colegul care conduce departamentul de Booking, de a veni cu artişti altfel din toate zonele muzicale, indie, metal, trap, electro, jazz, fără a-i fi teamă să propună nume fără notorietate, dar a căror calitate artistică este foarte bună.