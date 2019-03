„Duelul viorilor“, ineditul spectacol ajuns la a noua ediţie. În ce oraşe vor concerta muzicienii

Violoniştii Liviu Prunaru şi Gabriel Croitoru şi pianistul Horia Mihail vor începe pe 31 martie a nouă ediţie a Turneului „Duelul Viorilor“.

„Longevitatea întâlnirilor duelistice purtând semnătura Liviu Prunaru – vioara Stradivarius, Gabriel Croitoru – vioara Guarneri del Gesu, Horia Mihail – pian, începute în 2011, depăşeşte aşteptările multora. 2011 era un an de reaşezări, în care cei trei muzicieni au acceptat provocarea de a juca povestea unui conflict imaginar pentru supremaţie a familiilor celor doi mari lutieri italieni: Stradivarius şi Guarneri. S-au revăzut în fiecare toamnă, an de an, iar în 2017 au chemat şi întăriri, duelul ajungând la… patru personaje « violonistice » “, se arată într-un comunicat.

Potrivit organizatorilor, pentru primăvara anului 2019, cei trei muzicieni au ales un program extrem de atractiv pentru public.

Programul duelurilor:

31 martie, ora 19 – Alba Iulia, Casa de cultură

1 aprilie, ora 19 – Oradea, Teatrul Regina Maria

2 aprilie, ora 19 – Cluj-Napoca, Auditorium Maximum UBB

3 aprilie, ora 19 – Bistriţa, Sinagoga





