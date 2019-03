Duelul viorilor ajunge la Cluj. Conflictul imaginar dintre Stradivarius şi Guarneri, pus în scenă de trei artişti români

Longevitatea întâlnirilor duelistice purtând semnătura Liviu Prunaru, Gabriel Croitoru şi Horia Mihail, începute în 2011, depăşeşte aşteptările multora. În acel an, cei trei muzicieni au acceptat provocarea de a juca povestea unui conflict imaginar pentru supremaţie a familiilor celor doi mari lutieri italieni Stradivarius şi Guarneri. S-au revăzut an de an în aceeaşi formulă, iar în 2017 au chemat şi întăriri, duelul ajungând pentru o ediţie la patru personaje „violonistice”.

Pentru conertele anului 2019, au ales un program extrem de atractiv pentru public, Liviu Prunaru etalând sunetul viorii Stradivarius „Pachoud” în Polonaise brillante în la major op. 21 de Henryk Wieniawski, iar Gabriel Croitoru punându-l în valoare pe cel al viorii Guarneri del Gesu “Catedrala” (pusă la dispoziţie de Muzeul Naţional „George Enescu”, în al cărui patrimoniu se află) în Melodii lăutăreşti op. 20 de Pablo de Sarasate.

Partea rezervată duelului arbitrat, ca de obicei, de pianistul Horia Mihail, va cuprinde unele dintre cele mai populare lucrări abordate în ediţiile anterioare : Astor Piazzolla - Toamna şi Iarna din Patru anotimpuri din Buenos Aires, Igor Alexandrovici Frolov – Divertimento, Souvenir şi Ragtime, Dmitri Şostakovici – Cinci piese pentru două viori şi pian şi o serie de tangouri de Carlos Gardel – Volver şi El dia que me quieras; Angel Villoldo – El Choclo; Gerardo Matos Rodriguez – La Cumparsita.

