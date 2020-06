Drama sportivilor care au contactat SARS-Cov-2: „Ştiam că sunt tânăr şi sănătos“. Ce se întâmplă cu carierele lor

Sportivii care au avut coronavirus se luptă, acum, pentru restabilirea regimurilor de antrenament, cu probleme pulmonare şi slăbiciune musculară, dar şi cu anxietatea cu privire la posibilitatea de a nu fi capabili să-şi recapete vreodată forma fizica pe care o aveau înainte.

„Cu siguranţă m-a zguduit un pic - a fost foarte suprarealist?”, a declarat, într-un interviu citat de publicaţia The New York Times , a declarat Von Miller, sportiv de la echipa de fotbal american Denver Broncos, care a contractat virusul. „Concluzia cea mai importantă pe care am tras-o din această experienţă este că, indiferent de forma fizică pe care o ai, indiferent de vârsta ta, nu eşti imun de asemenea lucruri.”