Două universităţi din România în cel mai prestigios clasament european. Universitatea Babeş-Bolyai, pe primul loc

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) ocupă prima poziţie între universităţile româneşti, conform rankingului Leiden al universităţilor internaţionale (https://www.leidenranking.com/), dat publicităţii miercuri, 8 iulie 2020.

Rankingul Leiden este cel mai prestigios ranking european care clasifică universităţile internaţionale după capacitatea de a genera cunoaştere prin cercetare ştiinţifică avansată, inclusiv în relaţie cu industria şi societatea, exprimată în publicaţii ştiinţifice indexate în Web of Science; aşadar, spre deosebire de rankingurile de acelaşi calibru – ARWU-Shanghai/QS/THE, etc. -, nu include indicatori de educaţie (diseminarea cunoaşterii prin predare/învăţare), focalizându-se pe capacitatea universităţilor de a genera (şi utiliza) cunoaşterea, se arată într-un comunicat al instituţiei.

UBB ocupă poziţia 976, din 1176 universităţi





În analiza globală standard a universităţilor în rankingul Leiden, UBB ocupă prima poziţie în România, urmată din Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB). UBB ocupă poziţia 976, din 1176 universităţi incluse în rankingul Leiden, din totalul de aproximativ 30.000 de universităţi existente la nivel internaţional.

În analiza pe domenii a rankingului Leiden, din România apar tot doar aceste două universităţi, astfel:

Biomedical and health sciences: UBB este prima şi singura universitate din ţară şi 1032 la nivel internaţional (din 1071de universităţi incluse în ranking);

Life and earth sciences: UBB este prima şi singura universitate din ţară şi 788 la nivel internaţional (din 985 de universităţi incluse în ranking);

Mathematics and computer sciences: UBB ocupă a doua poziţie în ţară şi 612 la nivel internaţional (din 898 de universităţi incluse în ranking); doar în domeniul matematicii, UBB a fost singura universitate din ţară inclusă recent în clasamentul ARWU/Shanghai;

Physical sciences and engineering: UBB ocupă a doua poziţie la nivel naţional şi 784 la nivel internaţional (din 1101 de universităţi incluse în ranking);

Social sciences and humanities: UBB este prima şi singura universitate din România, ocupând poziţia 564 la nivel internaţional (din 650 de universităţi incluse în ranking).



David: „este oarecum trist că avem doar două universităţi din România în rankingul european”





„UBB ocupă podiumul în multe clasamente internaţionale ale universităţilor, dar mă bucură în mod special prezenţa UBB în acest ranking riguros şi obiectiv. În primul rând, acest ranking include doar universităţile care, dincolo de o potenţială bună activitate de predare/învăţare şi/sau de relaţie cu societatea, pot genera cunoaştere avansată cu impact detectabil/semnificativ la nivel internaţional; iar UBB este o universitate internaţională care nu doar predă sau foloseşte cunoaşterea generată de altii, ci este capabilă să producă cunoaştere inovativă, asigurând astfel ţării avantaje competitive! În al doilea rând, acest ranking reconfirmă statutul UBB de una dintre cele mai reprezentative universităţi de cercetare avansată din ţară (în prezent probabil cea mai reprezentativă), statut cu care am fost anul acesta acceptaţi în reţeaua exclusivistă GUILD, a unora din cele mai reprezentative universităţi europene world-class”, declară rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, adăugând că: „Totuşi, este oarecum trist că avem doar două universităţi din România în rankingul european care arată cel mai direct capacitatea de a genera cunoaştere care chiar contează internaţional, cu potenţial inovativ. De-a lungul anilor UBB a crescut constant în acest ranking, dar alţii, din alte ţări, cresc mai mult şi mai repede, datorită unor programe naţionale de încurajare a excelenţei. Aşadar, dincolo de susţinerea universităţilor în logică locală/regională/naţională – cu contribuţii de calitate în formarea resursei umane şi a relaţiei cu mediul socio-economic -, România are nevoie de susţinerea a 3-5 universităţi world-class care, dincolo de o bună educaţie şi relaţie cu societatea/mediul socio-economic, trebuie să ofere ţării, prin cercetare de excelenţă şi inovativă, avantaje competitive. În plus, este foarte bine că ne propunem să investim masiv în infrastructuri de cercetare în perioada 2021-2027, dar aceste infrastructuri trebuie asociate obligatoriu cu universităţi cu potenţial world-class, care (1) pot alimenta continuu stocul de cunoaştere avansată, care generează apoi inovaţii disruptive (nu doar incrementale) şi (2) au şi formează în procesul cercetării resursă umană care să folosească creativ/inovativ infrastructurile, generând astfel avantaje competitive pentru ţară. Dacă România nu iniţiază un astfel de program, vom deveni tot mai clar o colonie ştiinţifică şi tehnologică. Semnele sunt deja proaste în acest an. În rankingul QS am avut doar UBB şi Universitatea din Bucureşti (pe aceeaşi poziţie), în cel de faţă UBB, urmată de UPB şi aşteptăm cu îngrijorare rankingurile ARWU şi THE globale”.

Indicatorii rankingului Leiden

În ediţiile din 2011/2012, 2013, 2014 şi 2015, România nu a avut nicio universitate în rankingul Leiden. Publicaţiile internaţionale ale UBB au crescut constant începând cu anul 2006, astfel că în 2016/2017/2018/2019, România a fost reprezentată în rankingul Leiden doar de UBB.

Indicatorii rankingului Leiden sunt selectaţi atât în forma absolută (pentru vizibilitate/impact academic şi societal), cât şi prin raportare la mărimea instituţiei (pentru eficienţă internă), compensând astfel pentru diferenţa de mărime între universităţi, şi pot fi analizaţi în combinaţii complexe. Rankingul Leiden, alături de ARWU/QS/THE, etc., este acreditat de IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (https://ireg-observatory.org/en/) şi este inclus în Metarankingul Universitar demarat în ţară de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în 2016.