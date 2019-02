DJ-ul numărul 1 al lumii revine la Untold. Ceilalţi artişti confirmaţi în acest an la cel mai mare festival din România

Organizatorii festivalului Untold au promis că ediţia aniversară de cinci ani va depăşi toate experienţele trăite de fanii evenimentului în primele patru ediţii. În acest an, Untold aduce în acest an, pe cele 9 scene amplasate în perimetrul festivalului, peste 200 de artişti internaţionali.

Cel mai bun DJ al lumii revine la Cluj

Primii artişti anuntaţi în line-up-ul festivalului sunt: Martin Garrix, David Guetta, Dimitri Vegas&Like Mike, Timmy Trumpet, Bastille, James Arthur, Oscar and The Wolf, Loco Dice, Solomun, Andy C, Borgore, Chase&Status, Boris Brejcha, Rusko, Tale of US şi Sub Focus B2B Wilkinson, Pendulum DJ Set B2B Friction, Camo&Krooked Live. Acestea sunt doar primele nume dintr-un line-up care se anunţă a fi unul legendar la ediţie aniversară.

DJ-ul care la numai 22 de ani a fost desemnat pentru a doua oară consecutiv numărul 1 în lume de către revista DJ MAG, Martin Garrix, revine pe mainstage-ul festivalului Untold. Artistul a făcut un show incredibil în 2016 şi 2017 şi se află pe primele locuri în topul preferinţelor tinerilor din întreaga lume.

David Guetta e aşteptat din nou la Untold

David Guetta a fost la prima ediţie a festivalului, în 2015 şi a rămas impresionat de căldura cu care l-au primit fanii din România. Tocmai pentru că a fost o experienţă unică şi memorabilă pentru el, artistul se reîntoarce pe scena principală a festivalului Untold ca să celebreze împreună cu fanii, ediţia aniversară a unuia dintre cele mai aşteptate evenimente muzicale din Europa.