Din isprăvile lui Boc: Pomi plantaţi pe şantier „dispăruţi“ după câteva zile şi arbori puşi în mijlocul trotuarului

Pe 13 iulie, Emil Boc anunţa pe contul său de Facebook că a început plantarea arborilor în Piaţa Lucian Blaga, unde se efectuează o serie de lucrări în această perioadă. Sub titlul: Cluj-Napoca: A început plantarea arborilor cu balot în Piaţa „Lucian Blaga”. Până în prezent, au fost plantaţi 28 din cei 68 de arbori care vor fi plantaţi în acest proiect de amenajare a zonei centrale”, Boc a prezentat pe Facebook o serie de imagini în care apare inclusiv el în timp ce plantează copaci.

Doar că, două săptămâni mai târziu, pomii au fost scoşi de muncitorii care lucrează pe şantier, iar gropile au rămas (foto, jos).

Aşa arată acum locul în care primarul Emil Boc a plantat câţiva arbori pe 13 iulie. FOTO: Ştiri de Cluj

Cel mai probabil, arborii vor fi replantaţi atunci când vor fi finalizatre lucrările, însă Emil Boc pare că nu a mai avut răbdare să aştepte momentul respectiv pentru a fi imortalizat în timp ce plantează pomi.

A plantat pomi în mijlocul trotuarului

Nu este pentru prima oară când Emil Boc o dă în bară cu plantatul pomilor. La începutul primăverii, în luna martie, Emil Boc a participat la o altă „campanie” de plantare, însă a greşit şi a pus arborii exact în mijlocul trotuarului îngust. Eroarea primarului a fost penalizată de mai mulţi clujeni care l-au ironizat pe Facebook.

Primarul a reacţionat la criticile primite şi a adoptat o atitudine defensivă. S-a scuzat şi a găsit imediat alţi vinovaţi: proiectanţii planului de modernizare a străzii Bună Ziua, din cartierul cu acelaşi nume.

„Am ţinut cont de părerile cetăţenilor, de părerile oamenilor şi am dispus revenirea la situaţia iniţială. Planul realizat de proiectanţi prevedea doi metri de trotuar şi în interiorul trotuarului copaci. După ce am văzut poziţia oamenilor, după ce am văzut efectiv cum arată efetiv în teren, am trecut peste poziţia proiectanţilor şi am dispus ca pe tot ce înseamnă trotuar pe Bună Ziua să nu mai fie plantaţi copaci”, s-a apărat Boc.

