Dilema din dosarul „proxeneţilor“: este infractor bărbatul care-şi trimite soţia sau iubita la prostituţie legală?

Trei dintre cei 6 clujeni acuzaţi de proxenetism au rămas în arest prventiv după decizia Tribunalului Cluj de zilele trecute. Aceştia au fost arestaţi, în 8 mai, de Judecătoria Dej într-un dosar în care erau acuzaţi că au obţinut circa 1 milion de euro din exploatarea mai multor femei, din Cluj-Napoca şi Dej, care au practicat prostituţia în mai multe state europene, printre care Austria şi Elveţia, în perioada 2016-2020, în urma practicării prostituţiei.



Acuzaţii reuşeau să convingă fetele să se prostitueze oferindu-le iluzia unei vieţi de lux: conduceau maşini foarte scumpe, se îmbrăcau cu haine de firmă şi le duceau în cluburi şi restaurante exclusiviste. „Te obişnuiesc cu un stil de viaţă, te duc pă nu ştiu unde, te duc cu tăt felul de femei, na… mai vezi la aia câte o geantă, mai … nu ştiu ce… mai vezi nu ştiu ce, ţi-ar trebui şi ţie, că te simţi prost, că alea au şi tu nu. Şi p..a mea, ajungi să te ceri singură. Să zici vreau să plec şi eu” – explică una dintre victime într-o interceptare telefonică.



„Putem să considerăm că este proxenetism, dacă fapta este săvârşită de soţ sau de concubin?” şi „putem considera că e infracţiune, dacă femeile lucrau în mod legal, în Austria şi Elveţia, prostituţia nefiind interzisă de lei, şi chiar plăteau taxe”? – acestea sunt principalele argumente aduse de avocaţii apărării în favoarea clienţilor lor, în faţa Judecătoriei Dej care analiza încuviinţarea măsurii arestării preventive.



Procuror: „Legiuitorul a ales să sancţioneze traiul parazitar”



Unul dintre elementele comune alte apărării a fost faptul că toţi cei şase inculpaţi erau soţii sau iubiţii femeilor trimise să se prostitueze, iar în această situaţie nu putem vorbi despre proxeetism.



Procurorul a arătat în faţa instanţei că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că există infracţiunea de proxenetism, chiar dacă aceasta e săvârşită de soţ sau concubin:



„Reprezentantul Ministerului Public, dl procuror arată, în prealabil, pentru a anticipa eventuale apărări ale inculpaţilor în sensul că fapta nu e prevăzută de legea penală, respectiv faptul că deşi părţile vătămate se prostituează şi obţin venituri de pe urma practicării prostituţiei, nu ar fi infracţiune întrucât aceştia au o relaţie de concubinaj sau o relaţie de soţ/soţie, că prin Decizia nr.1/2019 a ICCJ privind dezlegarea unor chestiuni de drept s-a respins ca inadmisibilă această solicitare invocată de Curtea de Apel Alba-Iulia în sensul că s-a solicitat a se dezlega chestiunea cu privire la faptul că dacă o persoană care se ocupă cu proxenetism are o relaţie de concubinaj sau este soţ/soţie cu persoana care practică prostituţia, ar fi sau nu prevăzută de legea penală întrucât după modificarea legislativă, prostituţia este doar contravenţie în România. În considerente ÎCCJ a arătat că aceasta e doar o aparentă problemă de drept întrucât calitatea de concubin sau soţie a inculpatului, faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea infracţiunii de proxenetism în sensul că astfel cum a fost descrisă ca fiind vorba de înlesnirea practicării prostituţiei şi obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma acestei activităţi nu comportă nici o dificultate de interpretare, astfel cum rezultă din opinia specialiştilor Universitătii de drept Bucureşti, Univestităţii Babeş-Bolyai, şi Universitatea de stat Ioan Cuza din Iaşi. De asemenena, după un examen de jurisprudenţă s-a concluzionat la nivelul Curţilor de Apel că nu există probleme care să ridice vreo dificultate. Aşa cum s-a arătat, legiuitorul a ales să sancţioneze traiul parazitar, în vechea reglementare chiar făcea trimitere la elementele constituite, la parazitism social, când făcea trimitere la proxenetism, astfel consideră că fapta prin care o persoană înlesneşte sau obţine foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către o altă persoană, de sex feminin în cazul de faţă, fără a avea relevanţă dacă este soţ/ soţie constituie infracţiune aşa cum legiuitorul a ales să reglementeze. Aceste aspecte prezentate, îi vizează pe fiecare din inculpaţi şi vizează elementul material al infracţiunii de proxenetism întrucât inculpaţii cu excepţia celui acuzat de complicitate au o relaţie cu persoanele vătămate, victime, pentru că unele au fost audiate în calitate de martor întrucât nu au dorit să aibă calitatea de persoane vătămate”, - se arată în motivarea deciziei prin care Judecătoria Dej a decis arestarea preventivă a celor 6 persoane acuzate.

Avocat: „legiuitorul vizează constrângerea”





Avocatul lui Călin Augustin Man a explicat că, de fapt, legiuitorul consideră că e proxenetism atunci când fetele sunt constrânse să se prostitueze, faptul că soţii sau concubinii au cheltuit banii împreună cu acestea nu dovedeşte că sunt proxeneţi:

„În replică, apărătorul inculpatului Man Augustin Calin a arătat că ÎCCJ, în sinteză, nu a stabilit nimic ci a arătat că nu ţine de competenţa sa şi a respins sesizarea ca inadmisibilă. Dar a arătat că rămân opiniile juridice ale Tribunalului Bucureşti, ale catedrei de drept penal, în frunte cu Florin Streteanu care a spus că se exclude răspunderea dacă nu avem de-a face cu constrângerea. Doar la art. 213 al.2 C.pen. (care incriminează traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile - Proxenetismul) vizează constrângerea care lezează libertatea persoanei ca valoare socială apărată în această situaţie”.

Avocatul lui Cosmin Pop a mai susţinut că acesta a fost achitat într-un dosar similar (5318/117/2017), în urmă cu 3 ani de Curtea de Apel Cluj pe motiv că „fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege”: „instanţa luând în considerare inclusiv decizia ÎCCJ menţionată de dl procuror considerând că situaţia concubinilor poate fi privită foarte nuanţat. Inculpatul Pop Cosmin a convieţuit inclusiv cu G.A. şi cu P.C.” Acest dosar a fost invocat şi de apărătorul inculpaţilor Codin Pop şi Călin Man.

Cosmin Pop conducea un Rolls Royce, pe care-l ţinea în parcarea subterană pe un covor. FOTO: Arhivă personală

„Una dintre doamne a contractat chiar un credit bancar în baza contractului de muncă, astfel că şi banca devine proxenet?”





Avocatul lui Cosmin Pop a mai adus în discuţie faptul că femeile s-au prostituaţi în ţări în care acest lucru este legal, de exemplu Austria şi Elveţia, locuri în care au muncit cu acte în regulă şi au plătit taxe şi impozite pe urma activităţii prestate:



„Este de notorietate că sunt persoane despre care se cunoaşte că,, au fete la stradă” dar despre inculpat nu se poate susţine acest lucru. În cauză este vorba că ar fi pofitat de pe urma desfăşurării prostituţiei, în mod legal de către prietenele sale, cu care convieţuia. Într-un fel sau altul beneficia de aceste foloase întrucât convieţuiau împreună şi mâncau, călătoreau împreună. Nu e vorba de moralitate ci de legalitate. Una dintre doamne a contractat chiar un credit bancar în baza contractului de muncă, astfel că şi banca devine proxenet dacă beneficiază de banii realizaţi de aceasta din prostituţie?”.

Avocatul lui Cosmin Pop a mai susţinut că ar putea fi vorba despre un pseudo-proxenetism, deoarece prostituţia nu este incriminată în ţările unde munceau fetele:

„Infracţiunea de proxenetism vizează situaţii foarte diferite, de cea a d-lui P. De regulă practicarea prostituţiei în condiţii de ilegalitate şi nu de legalitate cum este cazul de faţă şi nu în condiţiile existenţei unei relaţii în adevăratul sens al cuvântului, între persoana care practică prostituţia şi proxenet. În limbaj non-juridic ar putea fi vorba de un pseudo-proxenetism care nu are gravitatea care să justifice aplicarea unei măsuri preventive.”

De asemnea, apărătorul a mai arătat că niciuna dintre fete nu a confirmat că a fost agresată sau ameninţată: „Cu privire la gravitatea infracţiunii săvârşite se invocă violenţa inculpaţilor la adresa persoanelor vătămate dar dacă se susţine că erau atât de violenţi la adresa persoanelor vătămate, cum rămâne cu încadrarea juridică a faptei? Nici una dintre fete nu a confirmat cu ocazia audierilor, că ar fost agresată sau ameninţată în vreun fel”.





Bătute, ameninţate, supravegheate audio





Procurorii arată c două dintre fete ar fi fost suspuse violenţelor şi ameninţărilor de către Codin Pop. Într-o primă fază, însă strategia acestuia nu implica violenţa: „Din procesele verbale de supraveghere tehnică reiese că toate au descris modul de operare al inculpatului P.C., prin care acesta nu le solicita direct să practice prostituţia dar le punea în situaţia de a solicita ele înlesnirea practicării prostituţiei de pe urma cărora inculpatul obţinea sume mari de bani. Din contul lui V.D. rezultă că a achitat sume de bani în contului lui P.C., inclusiv autoturismul pe care acesta îl foloseşte în acest moment.”

Activitatea lui Codin Pop ar fi legată de trei femei: V.D. - iubita inculpatului, H. - este soţia acestuia şu V.R. - fosta concubină, conform apărării.

Procurorii mai arată că asupra unei dintre fete- V.D. –„s-au exercitat inclusiv acte de violenţă, şi că în casă i s-au montat victimei, mijloace de supraveghere tehnică audio pentru a controla toate activităţile acesteia. Aceasta a dat o declaraţie detaliată în acest sens.”

Din interceptările făcute de procurori rezultă că şi V.R. ar fi fost bătută de acuzat:



„V.R.: Maria, tu nu ştii ce mi-o făcut, că mi-o fost ruşine să zic, şi nici n-are rost să zic. Maria, deci m-o bătut ieri, pfuai de …mea.

Doamnă: ....

V.R.: Deci nu, ce ieri, azi dimineaţa, când ne-am certat, ştii? Şi io am închis uşa, ştii să nu mă mai cert cu el, dar gen am închis-o frumos … şi … nu ştiu am început să mă machiez şi o dat aşa tare cu piciorul în uşă, o rupt uşa … pă cap, pă mine, pă cap, pă spate, îs … tătă vănătă … şi el şi-o dat filme, că mă duc la Poliţie, cine ştie ce căcat o crezut … o venit din spate, când am văzut, m-o luat aşa de cap şi m-o trântit de oglindă. No! Doamne fereşte. No”.

Codin Pop era un împătimit al maşinilor scumpe.

„A dat 2.000 de euro unui lăutar, dar soţia nu putea să meargă în Maldive”

Procurorii au mai încercat să dovedească că inculpaţii cheltuiau aproape toţi banii pe care îi obţineau fetele din prostituţie. Un exemplu în acest sens este al lui Tudor Vlaşin, care şi-a trimis soţia la prostituţie: „Este o discuţie în care inculpatul îi solicită soţiei ,,să-mi produci până la sfârşitul lunii 15.000 Euro” fiind data de 21 ianuarie, doar pentru a-şi repara maşina şi a-şi pune dantura în condiţiile în care soţia sa i-ar fi solicitat în prealabil, să achiziţioneze o vacanţă în Maldive. Acesta prin manopere de manipulare i-ar fi sugerat că au alte cheltuieli mai importante decât să facă cheltuieli în scopul dorit de către victimă. Aceasta deşi producea prin practicarea prostituţiei toţi aceşti bani, nu beneficia de aproape nimic. Chiar mama inculpatului în declaraţia sa a arătat că V.D. a strâns banii şi nu îi cheltuie , însă din cercetări reiese că aproape toţi banii sunt cheltuiţi în interesul lui Tudor Vlaşin., care se lăuda la un moment dat că a dat 2.000 Euro unui lăutar, dar soţia sa nu putea să meargă în Maldive că sunt alte cheltuieli.”



„A realizat 170.000 de euro din jocuri de noroc”, dar şi-a trimis iubita să practice prostituţia

Avocatul lui Călin Man arată că acesta avea venituri substanţiale din alte surse, de exemplu, jocurile de noroc, neavând nevoie de banii munciţi de concubina sa:

„Ceea ce se omite, a fost depunerea unei declaraţii dată de numita B.R. singura probă, care a arătat, dacă a avut un beneficiu de pe urma practicării prostituţiei, fără de care nu sunt elemente constitutive şi de tipicitate ale acestei infracţiuni. Declaraţia a fost dată olograf, în original, cu ataşarea copiei de pe actul de identitate, de către numita B.M., concubina inculpatului din care reiese că banii trimişi de aceasta au fost folosiţi exclusiv pentru renovarea apartamentului şi cumpărarea celor două maşini pe numele tatălui acesteia. Nu există probe la dosar din care să reiasă că inculpatul a folosit acei bani în interes propriu. Dacă se recunoaşte că inculpatul are venituri suficiente şi mari, nu este logic de ce să-i trebuiască 500 euro din practicarea prostituţiei, pe care o ştie sau nu o ştie. Tranzacţiile financiare dovedesc că inculpatul a realizat 170.000 euro din jocuri de noroc, pe când numita B.R. a trimis o sumă care este în jurul a 24.000 euro, şi care nu se constituie parte vătămată, mai mult a dat declaraţia care a fost depusă la dosar. Arată că a fost angajat ca apărător de către numita B.R. pe care, dacă procedura permitea, solicita să fie audiată”, se arată în motivare.

Avocatul a mai aratat că fapta clientului său nu este infracţiune din două perspective: „este aberant a se susţine că un venit legal realizat în străinătate, e nelegal când ajunge la soţ şi-l cheltuie împreună cu el. Este aberant să discuţi condamnarea pentru un soţ /concubin când aceştia au cheltuieli comune. În opinia sa, diferenţa este că chiar dacă nu este incriminată în România prostituţia, este o activitate ilicită, o contravenţie, este o culpă, o responsabilitate ca ulterior să se susţină că venitul este ilicit.”

În concluzie apărarea a mai aratat că acesta „este om de afaceri are zeci de angajaţi, plăteşte impozite. Ar fi regretabil şi periculos pe baza art. 213 alin.1 C.pen, care nu are legătură cu proxenetismul tipic, să se dispună arestarea acestuia fiind vorba de concubina lui cu care acesta trăieşte de peste 10 ani.”

Tribunalul Cluj a admis, zilele trecute, în parte, solicitările apărării privind cercetarea în libertate a inculpaţilor. Astfel, rămân în arest preventiv, Cosmin Pop, Codin Pop şi Tudor Vlaşin. Călin Man, Lucian Jula vor fi arestaţi la domiciliu, şi Vlad Rotar, care era acuzat de complicitate la proxenetism, este cercetate sub control judiciar.

