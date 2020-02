Dezinformare la nivel înalt. Cum minte UMF Cluj în legătură cu „tata Florian“, neurochirurgul acuzat că şi-a angajat fiul

Ioan Alexandru Florian, fiul reputatului neurochirurg clujean Ştefan Florian, a fost numit, în 18 februarie 2019, pe postul de asistent universitar la Facultatea de Medicină, la Disciplina Neurochirurgie. Şeful Disciplinei şi medicul şef al Secţiei Clinice Neurochirurgie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Cluj este nimeni altul decât Ştefan Florian, tatăl lui Alexandru Florian, beneficiarului unui contract individual de muncă pe perioadă determinată de 5 ani, care durează până în februarie 2024.



„Şi-a băgat cu tupeu maxim fiul, pe Alexandru Florian, asistent universitar, chiar în disciplina unde este şef şi pe secţia pe care o patronează ca pe propria moşie!” – a susţinut, la începutul lunii ianuarie 2020, parlamentarul clujean Emanuel Ungureanu, înainte de a sesiza Agenţia Naţională de Integritate (ANI) în legătură cu presupusa incompatibilitate a nerochirurgului.



„Ştefan Florian a încălcat fără nicio jenă atât Legea educaţiei naţionale, cât şi Codul deontologic al Cartei UMF”, a susţinut deputatul clujean, vicepreşedinte al Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaţilor.





„Fiul meu este medic rezident, în anul IV, şi a intrat primul pe ţară la rezidenţiat, la neurochirurgie. A avut nota cea mai mare dintre cei care au ales neurochirurgia. Referitor la postul de asistent universitar la UMF, totul a fost perfect legal. (...) Legal nu exista nicio contradicţie sau conflict de interese, cum îi place domnului să spună. Nu e vorba că e fiul meu, dar este foarte bun în ceea ce face”, a declarat profesorul Florian pentru Ştiri de Cluj

Ce spune Legea Educaţiei

Agenţia Naţională de Integritate nu a dat, la mai bine de o lună de zile de la sesizare, niciun răspuns la sesizarea lui Ungureanu.



„Adevărul” a cerut un punct de vedere la conducerea Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) din Cluj, instituţia care „găzduieşte” presupusul conflict de interese legat de familia Florian.

Ioan Alexandru Florian (foto dreapta) încalcă articolul 295 din Legea Educaţiei care prevede la aliniatul 4 că „persoanele care se află în relaţie de rudenie până la gradul al III-lea inclusiv nu pot ocupa concomitent funcţii astfel încât unul sau una să se afle faţă de celălalt sau cealaltă într-o poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională la orice nivel în aceeaşi universitate şi nu pot fi numiţi în comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs ale căror decizii afectează soţii, rudele sau afinii până la gradul al III-lea inclusiv".

Am întrebat UMF dacă angajarea luiîncalcă articolul 295 din Legea Educaţiei care prevede la aliniatul 4 că „persoanele care se află în relaţie de rudenie până la gradul al III-lea inclusiv nu pot ocupa concomitent funcţii astfel încât unul sau una să se afle faţă de celălalt sau cealaltă într-o poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională la orice nivel în aceeaşi universitate şi nu pot fi numiţi în comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs ale căror decizii afectează soţii, rudele sau afinii până la gradul al III-lea inclusiv”.

În plus, am chestionat conducerea Universităţii dacă „Şeful Disciplinei Neurochirurgie, Ştefan Florian, are atribuţii de control, autoritate sau evaluare instituţională asupra asistenţilor universitari angajaţi în cadrul disciplinei? Dacă nu şeful disciplinei, atunci cine are aceste atribuţii?” Şi, în cele din urmă, am dorit să ştim „Cine face evaluarea activităţii didactice şi de cercetare a lui Ioan Alexandru Florian?”

Răspunsul UMF

Conducerea UMF a refuzat să răspundă direct la primele două întrebări menţionate, dar a comentat în legătură cu ultima întrebare:



„Evaluarea d-lui asist. univ. drd. Florian Ioan Alexandru este realizată de către Directorul de Departament Neuroştiinţe, Prof. dr. Dafin Fior Mureşanu”.



De asemenea, UMF a precizat, în mod corect, că postul de şef de Disciplină nu este conform Legii Educaţiei, un post de conducere. Astfel, au funcţiile de conducere sunt următoarele: a) rectorul, prorectorii, directorul general administrativ, directorul general adjunct administrativ, la nivelul universităţii; b) decanul, prodecanii, la nivelul facultăţii; c) directorul de departament, la nivelul departamentului”.

Aceste răspunsuri îl absolv, practic, pe Ştefan Florian de orice acuzaţie de incompatibilitate, arătând că, de fapt, deşi este şeful Disciplinei Neurochirurgie, tatăl nu are atribuţii de conducere, control şi evaluare asupra fiului.

Raspunsul trimis de UMF la solicitarea „Adevărul“





Dezinformarea UMF



Răspunsul Universităţii, în care se arată că între şeful disciplinei şi asistenţii universitari nu există relaţii de conducere, control şi evaluare este contrazis flagrant de Carta Universităţii, care la titlul III - Regulament de organizare şi funcţionare a facultăţii, articolul 12, stabileşte atribuţiile Şeful disciplinei.

Astfel, la subpunctul „c” se arată că şeful disciplinei „evaluează anual activitatea personalului din disciplină”. Asta înseamnă că tatăl Florian evaluează anual activitatea fiului Florian, ceea ce conform Legii este conflict de interese.



De asemenea, la punctul „a” se arată că şeful disciplinei „organizează, coordonează şi controlează activitatea didactică, de cercetare şi de asistenţă medicală şi răspunde de calitatea acestora;” Există, deci, şi o relaţie de control.



În articol se mai arată că şeful disciplinei mai are atribuţii importante precum: stabileşte metodologia de evaluare a studenţilor; răspunde direct de îndrumarea activităţii rezidenţilor, unde este cazul; întocmeşte statele de funcţii ale disciplinei în conformitate cu procedurile stabilite la nivelul universităţii; propune scoaterea la concurs a posturilor didactice, în conformitate cu strategia de dezvoltare a disciplinei; propune lista de personal pentru plata cu ora;



Avem de a face, astfel, cu o relaţii de conducere, control şi evaluare între tată şi fiu.



Astfel, constatăm că UMF dezinformează prin omisiune, arătând că „Evaluarea d-lui asist. univ. drd. Florian Ioan Alexandru este realizată de către Directorul de Departament Neuroştiinţe, Prof. dr. Dafin Fior Mureşanu”.

Într-adevăr, şi directorul Departamentului Neuroştiinţe îl evaluează pe Ioan Alexandru Florian, dar evaluarea de bază este făcută de şeful Disciplinei de Neurochirurgie.



Conform răspunsului UMF, asistentul universitar la Neurochirurgie Ioan Alexandru Florian este evaluat de către un specialist în Neurologie, adică profesorul Dafin Fior Mureşanu, şi nu de către specialistul numărul 1 în Neurochirurgie al UMF şi şeful Disciplinei Neurochirurgie, Ştefan Florian. Surse din UMF au precizat pentru „Adevărul” că şeful Departamentului Neuroştiinţe, de fapt, contrasemnează, evaluările pe care le face Şeful Disciplinei.

„Cea mai veche instituţie de învăţământ medical din Transilvania, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" a scris istoria învăţământului universitar clujean. Ne recomandă, însă, şi istoria noastră recentă, absolvenţii care şi-au dezvoltat cariere medicale de succes, atât în ţară, cât şi peste hotare” – scrie în prezentarea de pe site-ul UMF Cluj.





Universitatea a primit, de asemenea, numeroase distincţii şi premii naţionale şi internaţionale.

Având în vedere acest palmares al instituţiei de învăţământ şi înalta ţinută academică, „Adevărul” a considerat că dezinfomarea din răspunsul adresat redacţiei nu poate decât să fie rezultatul unei greşeli neintenţionate. Astfel că am retrimis o solicitare în care ceream lămuriri.



Redăm mai jos răspunsul conducerii UMF:



„În legătură cu interpretarea unor texte legale din Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca la care aţi făcut trimitere în cuprinsul documentului transmis şi cu verificarea legalităţii raporturilor instituţionale dintre dl. prof. dr. Ioan Ştefan Florian şi dl. asist. univ. drd. Ioan Alexandru Florian, vă informăm că acest lucru este de competenţa forurilor abilitate.

În ipoteza în care se va constata de către organele abilitate încălcarea prevederilor legale invocate, vă asigurăm de faptul că universitatea va lua măsurile necesare de respectare a legislaţiei şi punere în acord cu măsurile dispuse.”

Precizăm că primul răspuns a fost formulat în timp ce rector al UMF se afla profesorul dr. Alexandru Irimie, iar cel de-al doilea – după ce la cârma universităţii a venit profesoara Anca Buzoianu.

Situaţia este oricum regretabilă, având în vedere că o instituţie de prestigiu precum UMF Cluj a ajuns să dezinformeze flagrant atât redactorii de la Adevărul, dar mai ales pe cititorii noştri.



Conducerea UMF a refuzat să răspundă dacă a existat, aşa cum prevede Carta Universităţii, o adresă din partea lui Ştefan Florian în legătură cu potenţiala încălcare a conflictului de interese:

Articolul 24 al Cartei UMF prevede că „În orice situaţie de conflict de interese, persoana în cauză are obligaţia de a aduce aceasta la cunoştinţa conducerii structurii universitare implicate şi de a se abţine de la implicarea în luarea oricărei decizii în care ar avea sau ar putea crea aparenţa conflictului de interese.” În cazul angajării lui Ioan Alexandru Florian, a existat o adresă din partea acestuia şi/sau din partea tatălui său - Ştefan Florian prin care să fie anunţat conflictul de interese? Dacă da, vă rog să-mi comunicaţi numărul de înregistrare, data în care a fost întocmită şi conţinutul acesteia? Dacă o asemenea adresă a fost primită, ce măsuri a luat UMF pentru a elimina conflictul de interese?

Profesorul Ştefan Florian este apreciat la nivel naţional şi internaţional.



Studenţii îi spun „Tata”

Aşa cum nu poţi nega şansa celor care nu au pe nimeni în sistemul medical, nu au "pile", sunt "amarati din provincie", nu poţi nici nega meritele celor care au părinţi profesori. Sansa egala înseamnă şi acest lucru” - se arată într-o „Profesorul Florian este acel om care indiferent a cui eşti sau de unde vii, dacă vede ca te intereseaza neurochirurgia, te va ghida, îţi va răspunde la întrebări, te va inspira (...) Întotdeauna, la fel ca şi cu pacienţii, are o vorba buna pentru noi, un sfat, ne oferă ajutorul, fără sa aştepte nimic în schimb. Fără sa faca diferente între noi. Mulţi îl numim, mai în glumă, mai în serios, "tata". (...)” - se arată într-o postare pe pagina de Facebook „Cercul Studenţesc de Neurochirurgie şi Neurologie, Cluj-Napoca”.



În postarea studenţilor sunt aduse numai cuvinte de laudă la adresa lui Florian:



„Mentor - Profesorul Florian este acel om care indiferent a cui eşti sau de unde vii, dacă vede ca te intereseaza neurochirurgia, te va ghida, îţi va răspunde la întrebări, te va inspira.



Model de conduită profesională- Profesorul Florian face în fiecare zi, inclusiv sambata şi duminica, inclusiv de sărbători, inclusiv la ziua de naştere sau în ziua nunţii fiului Dumnealui vizita pe secţie. Dimineaţa şi seara.



Vizionar - Profesorul Florian este omul la care te poţi duce dacă ai o curiozitate ştiinţifică, dacă vrei sa cercetezi, dacă vrei sa demarezi un proiect stiintific, dacă ai microbul curiozităţii. Este omul care te încurajează să te apleci şi să cercetezi.



Om - Recunoaşte dacă greşeşte. Te iarta, daca gresesti. Cel mai dur critic este cu el însuşi, deşi, de foarte multe ori, nu este cazul. Nu este perfect. Nu se considera Dumnezeu. Ca student sau rezident de-al Dumnealui, nu exista sa i te adresezi şi sa iti inchida usa”.



Vicepreşedinte al Federaţiei Mondiale de Neurochirurgie şi social-democrat de seamă



Ştefan Florian este unul dintre cei mai valoroşi neurochirurgi din România. El a fost ales, în 2017, vicepreşedinte al Federaţiei Mondiale de Neurochirurgie (World Federation of Neurosurgery-WFNS). Ştefan Florian (n. 1961) are la activ peste 15.000 de operaţii neurochirurgicale - 4.000 dintre ele în ultimii cinci ani -, peste 5.000 de tumori cerebrale operate, 900 de anevrisme intracraniene şi 270 de malformaţii artero-venoase operate. El deţine/a deţinut numeroase funcţii în prestigioase foruri internaţionale de profil şi, printre altele, este preşedintele Societăţii Române de Neurochirurgie.

Florian a fost la Cluj şi membru marcant al PSD, ocupând diferite funcţii politice. Ultima dată când şi-a exprimat poziţia politică a fost în octombrie 2014, când, la o emisiune la Antena 3 l-a susţinut şi lăudat pe candidatul la alegerile prezidenţiale Victor Ponta. Burtiera în momentul intervenţiei sale tritra: „CHIRURG DE RENUME MONDIAL, ÎN ECHIPA LUI PONTA”.

„Tata Florian” se pare însă că are o relaţie specială cu unul dintre asistenţii de la Disciplina pe care o conduce. Cum altfel am putea interpreta faptul că Ştefan Florian apare pe articole ştiinţifice publicate în reviste de prestigiu nu numai alături de fiul său – Alexandru Florian – dar şi de nora acestuia – Teodora Larisa Florian. Aceasta din urmă este asistent universitar la UMF la Fiziologie, Departamentul 1-Ştiinţe Funcţionale, şi este specializată în Dermatologie, dar apare alături de Ştefan şi Alexandru Florian pe un articol intitulat: „Malformaţiile vasculare intracraniene la vârsta pediatrică – experienţa noastră”, care a apărut în revista „Medicine and Pharmacy Reports”.





Pe de altă parte, Alexandru Florian apare alături de soţia lui ca autor al unui articol apărut în aceeaşi revistă despre psoriazis: „Psoriazisul: O Maladie Definitorie A Secolului 21”.





Mai mult, în anul 2016, când era proaspăt rezident în anul I, Alexandru Florian a publicat ca şi autor principal (autor corespondent plus contribuţie egală cu primul autor - conform a ceea ce scrie în revista) un articol de tip review în prestigioasa „Pharmaceutical Research”, revista cu factor de impact de 3.8. „Articolele tip review sunt scrise de experţi în domeniu, tocmai pentru că acoperă o problemă din prisma experienţei proprii”, a precizat un cercetător din UMF pentru „Adevărul”.





Toate aceste exemple nu demonstrează că Ştefan Florian încalcă legea, ci că relaţia specială pe care o are cu fiul său se manifestă şi în domeniul cercetării. Principiul „şansei egale” pentru toţi, care a stat la baza interdicţiei prevăzute de Legea Educaţiei, are ca scop tocmai evitarea unor astfel de situaţii.

Articol cu tematică de neurochirurgie semnat de Ştefan Florian, de fiul său, Alexandru, şi de nora - Teodora Larisa - care este specializată în Dermatologie.



Ce spune profesorul Florian



„Adevărul” i-a solicitat un punct de vedere medicului Ştefan Florian în legătură cu acuzaţiile de conflict de interese şi în legătură cu răspunsurile UMF. Neurochirurgul s-a rezumat să ne spună că „tot ce scrie în răspunsul UMF este conform realităţii şi legalităţii”.



