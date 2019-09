Deputat propune interzicerea navigaţiei pe Tarniţa, sursa de apă a Clujului: bărci, skyjeturi, hidroavioane poluează lacul. Proprietar: „Sunteţi penali invidioşi!”

Lacul Tarniţa, una dintre sursele principale de alimentare cu apă a clujenilor, a devenit „locul de joacă” preferat al iubitorilor sporturilor nautice cu motor, dar şi groapă de gunoi/loc de deversare a dejecţiilor de la cabanele din zonă.

Deputatul independent Adrian Dohotaru a stârnit un adevărat scandal pe Facebook după ce a susţinut că va propune o lege prin care cere interzicerea ambarcaţiunilor motorizate:

„Nesimţiţilor, distrugeţi Tarniţa! E plin de pontoane cu motor, skyjeturi şi bărci, mai nou şi hidroavioane, care poluează lacul Tarniţa, apa de unde bem. Gardurile ilegale blochează accesul la apă. Fac o sesizare privind amendarea tuturor nesimţiţilor care au pus gard la apă, fără autorizaţie, la sub 15 metri de apă, ceea ce legea interzice. Fac o lege care interzice ambarcaţiunile motorizate în lacul Tarniţa. Am fost şi azi, ne-am întors mai repede din cauza zgomotului şi ceea ce părea a fi dejecţii în lac. Sper să am susţinerea tuturor parlamentarilor clujeni ca să redăm Tarniţa clujenilor, nu ghiolbanilor care împuţesc lacul.”



Fosta secretară a lui Uioreanu: „Sunteţi caractere infecte, sunteţi nişte penali invidioşi!””





Unul dintre cei care au făcut cel mai mare scandal este fosta secretară a ex-preşedintelui Consiliului Judeţean, Rocsana Contraş, al cărei iubit are un teren în zonă: „E dreptul omului sa îşi delimiteze proprietatea! Şi cui vorbeşti despre jeg in apa? Omului care acum o săptămâna apărea in toate ziarele cum a curăţat Tarnita? Celui care a amenajat pe banii lui plaja şi drum, singura toaleta ecologică din zona Debarcader pe care 1 an de zile aţi folosit-o toţi! Cui vorbeşti? Singurului care are toate ambarcaţiunile înmatriculate! Singurul om care ii trage de urechi pe cei care îşi abandonează deşeurile pe Tarnita, ce cară zeci de saci de gunoaie abandonate de turiştii ocazionali ca şi tine! Adrian Dohotaru te cunoaştem, iarăşi cauţi subiecte sa te afirmi? Nu ai făcut nimic nici pt Cluj şi acum ai idei sa blochezi dezvoltarea unei zone turistice? In loc sa va gândiţi cum sa amenajaţi coborârile la apa şi sa investiţi in infrastructura! Sunteţi caractere infecte, sunteţi nişte penali invidioşi!”

Prietenul acesteia, Abdul Rahim, care s-a lăudat că deţine 4.000 de metri pătraţi în zonă, i-a transmis deputatului: „Am pus gard , cu autorizaţie de construcţie pe terenul MEU pentru ăştia ca tine care vin ocazional pe Tarnita şi lasă tot felul de gunoaie pe marginea lacului şi in lac.

Şi tu şi oricine poată sa pună gard pe proprietatea lui. Ar fi culmea sa calci pe proprietatea mea mă insecta ce eşti! Scările acelea sunt făcute de mine pe terenul meu şi o fost accesul permis pana acum vreo luna! Dar cum sunteţi nesimţiţi şi aţi lăsat gunoaie pe plaja, amenajată de mine am închis accesul. Repet, PE TERENUL MEU!!!!”



Arhitectul-şef al judeţului: „Sub cota de 525 de metri nu pot fi, legal, proprietăţi private”





Arhitectul şef al judeţului, Claudiu Salanţă a comentat şi el la postarea paralamentarului: „Legea apelor (nr. 107/1996, actualizată) spune la Art. 3 alin. (3^1): Pentru lacurile de acumulare permanente a căror execuţie a fost finanţată din fonduri alocate de la bugetul de stat, suprafeţele din lac aflate sub cota coronamentului barajului fac parte din domeniul public al statului şi se includ în categoria terenurilor acoperite de apă, asimilându-se cu noţiunea de albie minoră. Cota coronamentului lacului Tarniţa este 525 metri, cote absolute, ceea ce înseamnă că sub această cota nu pot fi, legal, proprietăţi private”.

Dohotaru: „ambarcaţiunile pot fi interzise şi de autorităţile locale”





Dohotaru a precizat că lacul Tarniţa este navigabil conform legii , dacă ambarcaţiunile sunt autorizate. „Pasul următor este să discut cu colegi parlamentari, să revenim cu un proiect legislativ, dar acest demers durează. Mai rapid se poate face prin act administrativ, autorităţile locale pot interzice ambarcaţiunile motorizate”, explică deputatul. El spune că va exista opoziţie în Parlament, deoarece sunt „politicieni care au cabane acolo şi au interes să meargă cu motoare poluante. Va fi opoziţie şi la nivel administrativ, pentru că există diferite afaceri în zonă cum ar fi, de exemplu, vânzarea de ski jeturi. Apoi va fi opoziţie de la proprietari, care ştiu că au construit ilegal sub conta 525 şi nu au respectat legea. Eu mă bazez sprijinul clujenilor, care nu mai au cum să se bucure de acest lac”, spune deputatul.

Dohotaru spune că nu vrea să interzică total ambarcaţiunile, doar cele motorizate, inclusiv cele electrice, deoarece acestea pot accidenta înotătorii şi produc un anumit disconfort fonic.



„Construcţiile ilegale trebuie demolate”





Dohotaru spune că pe lângă problema poluării de la ambarcaţiunile motorizate, există cea a construcţiilor ilegale: „De ce există pontoane şi bărci? Pentru că oamenii şi-au făcut construcţii ilegale până în buza apei. Tarniţa este lac de acumulare şi până la cota 525 nu se poate construi nici cabană, nici garduri, nici nimic. Autorităţile locale ar trebuie să facă controale şi ce este ilegal să fie demolat”.



Parlamentarul spune că trebuie rezolvată şi problema deşeurilor: „sunt 2-3 tipologii de deşeuri în Tarniţa. Pe de o parte sunt proprietarii nesimţiţi care aruncă PET-uri şi vidanjează în lac. În acest caz, cabanele fără autorizaţii legale trebuie demolate; Mai aruncă deşeuri şi turiştii nesimţiţi; Mai vin PET-uri şi din aval de la pâraiele care se varsă în Tarniţa. Acolo trebuie puse grătare care să opească PET-urile şi amendaţi proprietarii care aruncă deşeuri menajere.”

Dohotaru conchide că şi din perspectivă turistică este mai bine să ai mai muţi turişti eco-friendly.

