De ce fac vegetarienii boli de inimă.  Misterul genei pierdute de om în urmă cu câteva milioane de ani

Cercetătorii de la Universitatea din California, Şcoala de Medicină din San Diego, spun că pierderea unei străvechi gene cu două-trei milioane de ani în urmă la strămoşii noştri ar fi putut duce la un risc crescut de boli cardiovasculare la oameni ca specie, în acelaşi timp creând un risc suplimentar pentru cei care mănâncă carne roşie. Rezultatele studiului au fost publicate, zilele trecte, însunt publicate pe 22 iulie 2019 în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, citată de Science Daily.