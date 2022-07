De ce este Clujul premiantul României la învăţătură. Directorul unui liceu de top: „Nu avem salarii mai mari, dar ne place ceea ce facem“

Clujul este pe primul loc în ţară în clasamentul privind rezultatele de la Evaluarea Naţională (promovabilitate 92,73% faţă de media naţională 82,3%), Bacalaureat (85,1%, faţă de media naţională 73,3%) şi Titularizare (60,16% dintre candidaţi au luat note peste 7 comparativ cu media de 48,68%).

Gheorghe Lobonţ, directorul Colegiului Naţional Emil Racoviţă, unul dintre cele mai bune licee din România, explică pentru „Adevărul“ succesul elevilor clujeni. „Sunt trei factori: 1. părinţi interesanţi de evoluţia copiilor; 2. colectivul de dascăli este sudat de-a lungul anilor, mai ales la liceele de tradiţie, mai ales la disciplinele de examen; 3. copiii vor să facă şcoală”, enumeră dascălul.

Pentru Lobonţ, secretul colegiului este plăcerea de a veni la şcoală, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. „Dacă şcoala creează acest sentiment, vor veni şi rezultatele. Dacă şcoala creează acest sentiment, vor veni şi rezultatele. Pentru noi este important ca elevul să se bucure că vine la şcoală. Când suntem serioşi, şi lucrăm teoreme la matematică, suntem serioşi, dar apoi putem juca şi un baschet în curtea şcolii”, consideră el.





Directorul susţine că nu este nevoie de meditaţii pentru rezultate bune, acestea fiind alese doar de părinţi. „Teoretic, nu e nevoie de ele. Din ceea ce cunosc eu, la liceele puternice, unde mediile de admitere sunt peste 9, nu e nevoie de meditaţii. Părintele însă, indiferent de ceea ce spune profesorul, îşi alege soluţia aceasta alternativă pentru propria linişte”, afirmă el.

„Noi nu avem salarii mai mari comparativ cu colegii din alte judeţe, dar facem asta de o viaţă şi ne place”

Directorul susţine că la şcolile serioase se dau încă două teste suplimentare înainte de Evaluarea Naţională şi de Bacalaureat. De asemenea, sunt organizate grupe de excelenţă, unde se fac pregătiri suplimentare. „Standardul educaţional al subiectelor pe care le lucrăm este un pic peste ce se întâmplă la nivel naţional. Eu le spun elevilor că învăţăm să sărim 1,80, astfel încât 1,50 să putem sari cu ochii închişi”, spune directorul care e dascăl de matematică.

Lobonţ susţine că şcolile din Cluj-Napoca au dotările materiale de calitate. Cu toate acestea, salariile profesorilor sunt aceleaşi ca în alte judeţe: „Noi nu avem salarii mai mari, dar facem asta de o viaţă şi ne place ceea ce facem, astfel că ne asumăm efortul acesta. Copiii şi părinţii nu au nicio vină, nu ei stabilesc sistemul nostru de plată. Rostul nostru e să dăm ce avem mai bun şi în plan profesional şi spiritual pentru aceşti copii. Avem şi şansa extraordianră să lucrăm cu elita”.

Directorul susţine că marea problemă este că „în 10 ani nu ştiu ce vom pune în locul acestor dascăli dedicaţi”.

Lobonţ susţine că circa 35% dintre absolvenţii de la „Racoviţă” pleacă la studii peste hotare, Olanda, Germania. SUA, Italia chiar, şi majoritatea nu se mai întorc. „Pe ei îi interesează înaintarea în carieră. Noi i-am învăţat să meargă unde se simt mai bine, deoarece siguranţa financiară va veni. Oportunităţile pe care le găsesc în Vest sunt greu de egalat la noi”, conchide el.

Eleva de 10: „Profesorii sunt foarte deschişi şi buni psihologi”

Daria-Maria Jidavu este absolventă de la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” care a obţinut media 10 la Bacalaureat, fără meditaţii. „Contează foarte mult profesorii. Eu am şi nimerit cei mai buni profesori din liceu. A contat foarte mult relaţia pe care aceştia o au cu elevii. Sunt foarte deschişi şi buni psihologi, pe lângă faptul că sunt buni pedagogi. Nu au fost foarte severi dimpotrivă, eu i-am simţit foarte aproape şi m-au sprijinit în direcţia pe care am dorit s-o urmez”, spune Daria.

Tânăra susţine că în Cluj-Napoca ştacheta pentru elevi este mai sus: „Asta-i face pe elevi să fie mai motivaţi să fie cel puţin peste medie, pentru că cine doreşte să fie sub medie? Plus că sunt şcoli foarte bune, profesori foarte buni, există competiţie între şcoli. Poate puţin şi orgoliul ajută la ambiţie. Plus că oraşul este destul de dezvoltat, astfel că mulţi elevi au condiii bune de învăţat, au acces la resurse. Majoritatea au şanse mai marei decât în alte locuri”.

Daria susţine că n-a luat meditaţii pentru Bac. „E un pic de presiune. Mă gândeam să mă duc doar pentru liniştea mea şi a părinţilor, dar nu a fost nevoie. Nu m-am dus deloc. Un pic a fost şi din comoditate, am tot amânat, apoi n-am mai găsit profesor. Nu e vorba, aş fi fost mai liniştită dacă aş fi mers. Până la urmă n-a fost nevoie. Eu zic că trebuie să ai puţină încredere şi în profesorii tăi. Meditaţiile sunt şi un trend acum”. Tânăra susţine că după ce s-a terminat şcoala şi până la Bacalaureat s-au făcut pregătiri suplimentare la şcoală.

Ea intenţionează să continue studiile în ţară, la Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca: „M-aş duce pentru a acumula experinţă un an, prin Erasmus, dar nu doresc să mă mut în străinătate.”

10 pe linie



Inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, Marinela Marc, a subliniat că elevii de nota 10 ai Clujului nu pot fi pregătiţi decât de profesori de nota 10 şi au părinţi de nota 10.

„Rezultatele obţinute de către cadrele didactice din judeţul Cluj la concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul preuniversitar reconfirmă ceea ce am declarat la afişarea rezultatelor elevilor la exemenele naţionale de Evaluare Naţională şi Bacalaureat, faptul că la Cluj profesorii şi elevii sunt măsura unui proces educaţional de calitate. Sunt rezultate frumoase cu care de cel puţin trei ani ne-am obişnuit: prim loc la toate examenele naţionale, că sunt examenele elevilor – evaluarea naţională şi bacalaureatul, sau examenele profesorilor - titularizarea sau examenele de definitivare în învăţământ”, a susţinut şefa ISJ CLUJ.



Marinela Marc pune rezultatele la examenele naţionale ale elevilor pe seama eforturilor de echipă depuse de-a lungul timpului. „În primul rând sunt rezultatele copiilor şi ei trebuie felicitaţi. Apoi, este munca susţinută a colegilor cadre didactice, directori de şcoli. Au făcut asistenţe la ore, analize, simulări pe lângă cele organizate de minister. Au fost aproape de copii, au ţinut legătura cu familiile, le-au sugerat cum să completeze prin studiu individual acasă eventualele lacune ale copiilor, pentru că copiii sunt diferiţi, au ritmuri diferite de învăţare, au nevoi individuale, unii poate au nevoie de mai mult sprijin pentru a atinge anumite standarde”, explică ea.

Şefa ISJ Cluj mai susţine că în timpul pandemiei, şcolile din Cluj s-au mobilizat foarte repede. „La noi orele de recuperare chiar s-au făcut, nu au fost doar pe hârtie. Inspectoratul a monitorizat constant activitatea şcolilor”, a precizat Marc.

Ea subliniază şi rolul pozitiv al părinţilor, care la fel ca profesorii, sunt de nota 10. „Părinţii clujeni sunt aproape de şcoală nu numai prin efortul de a-i ajuta cu ore suplimentare. S-a vorbit foarte mult despre faptul că în Bucureşti şi în Cluj, părinţii au potenţialul financiar de a plăti meditaţii. Aşa este, dar dincolo de asta, părinţii clujeni sunt, în general, aproape de şcoală, ţin legătura cu profesorii, sunt sensibili la nevoile copiilor şi intervin aunci când trebuie pentru ca rezultatele să fie pe măsură”, mai spune Marc.

Marinela Marc susţine că educaţia este sprijinită şi de autorităţile locale, în special în municipiul Cluj-Napoca, care oferă autobuze dedicate pentru elevi, burse educaţionale, în fiecare an mai multe şcoli se modernizează, în pandemie s-au făcut eforturi pentru asigurarea infrastructurii digitale, s-au cumpărat calculatoare, tablete, s-a asigurat conexiune la internet, platforme digitale, cursuri de formare digitală.