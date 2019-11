Daniel Kovacs a dat pe spate Spania cu cascadoriile sale. „Dacă tot faci sporturi de contact n-ai vrea să faci asta pentru bani?“

Daniel a ajuns în Spania în 2002, pe când avea doar 17 ani. A decis să lase România în urmă şi a plecat împreună cu Bianca, tânăra de aceeaşi vârstă cu el care avea să-i devină mai apoi soţie. Dat fiind faptul că nu era major şi nu avea voie să iasă din ţară fără părinţi sau fără acordul acestora, a trebuit să se descurce la graniţă. Şi a făcut-o cu succes, chiar dacă asta a însemnat să strecoare o sumă bună vameşilor.

„Am avut probleme cu şoferul microbuzului, ştia că eram minor şi mi-a zis că nu mă poate ajuta. I-am spus: «Nu-ţi fă probleme că mă descurc singur». Şi aşa am făcut. M-am dus, am vorbit cu grănicerul, i-am dat 200 de euro şi am trecut graniţa“, rememorează Daniel.

A muncit la 17 ani ca tractorist, deşi nu avea carnet

Însă după ce au ajuns în Spania, cei doi tineri au constatat cât de dificil este să te descurci singur, la o vârstă fragedă, într-o ţară străină. Fără niciun ajutor, cei doi au găsit soluţiile salvatoare, chiar dacă asta a însemnat într-o primă fază locuri de muncă obositoare. Daniel a început cu un job epuizant, în agricultură, care îl obliga să fie la muncă şi pe drumuri mai bine de trei sferturi din zi.

„Am fost prima dată angajat la un ţigan spaniol. Bineînţeles că nu mi-a făcut acte. Lucram de la 5 dimineaţa până la miezul nopţii. Ajungeam acasă şi cădeam ca secerat, adormeam imediat. A doua zi o luam de la capăt. În paralel, conduceam şi tractorul, deşi nu aveam niciun fel de carnet. Pentru munca asta istovitoare primeam 40 de euro pe zi şi ne-am descurcat aşa la început“, povesteşte cascadorul.

Au urmat alte locuri de muncă dificile, în agricultură şi în construcţii, după care a fost angajat ca agent de securitate la un lanţ de magazine de lux. Ce a fost mai greu părea că trecuse. Dar lucrurile nu au stat chiar aşa.

Greutăţile cu care se confruntă un cascador

Soţia lui Daniel, Bianca, a urmat şcoala de actorie la Madrid, iar cei doi tineri români au părăsit Malaga, unde se stabiliseră iniţial, pentru capitala Spaniei, unde îi aşteptau o mulţime de oportunităţi. La scurt timp, Bianca a reuşit să se lanseze, iar ascensiunea ei l-a încurajat pe Daniel să urmeze şi el actoria.

„Eu făceam sporturi de contact, eram foarte pasionat, iar într-o zi Bianca m-a întrebat: «Dacă tot te baţi la sală şi faci sporturi de contact, n-ai vrea să faci toate astea pentru bani, să fii plătit?». Avea dreptate! Ea mi-a recomandat o şcoală de cascadori, am mers la ei, am urmat cursurile şi aşa a început totul“, spune cascadorul.

După ce a terminat şcoala de cascadori, şefii i-au propus românului să-l angajeze. Astfel i-a fost deschisă calea spre cinematografia spaniolă. Asta pentru că Nyumad este o companie franceză, care a prins excelent în Spania. După ce, la început, Nyumad a oferit exclusiv servicii de cascadorie, cu timpul, în doar câţiva ani, s-a extins şi astăzi a ajuns în postura în care domină cinematografia iberică.

Acum, nu mai puţin de 70% din producţiile spaniole, fie că este vorba despre filme sau seriale, au scenele de cascadorie şi alte efecte speciale realizate de Nyumad.

„Şefii de la firma de cascadorie Nyumad mi-au oferit un post. Aşa am ajuns să joc în filme şi în seriale, la început exclusiv în calitate de cascador. Fiecare suntem specializaţi în ceva. Eu, spre exemplu, am 1,85 m şi 90 kilograme, aşa că nu pot face acrobaţii. În schimb, sunt specializat pe scene de luptă şi de accidente“, afirmă Daniel.

Pentru că-i place foarte mult ceea ce face, Daniel nu realizează de multe ori că munceşte. Şi nu îi este tocmai uşor. De multe ori, filmările ţin de dimineaţa devreme şi până în noapte, iar multe dintre scenele turnate sunt riscante. De la drifturi până la accidente spectaculoase de maşină, el este unul dintre principalii specialişti ai companiei.

„De lovit tot te loveşti, oricât de mult ai avea grijă. Important este să nu ne rupem oasele, pentru asta facem iar şi iar antrenamente, atunci când nu suntem la filmări. De multe ori, în postura de cascador e foarte riscant. Trebuie să fii calm, concentrat şi foarte, foarte atent la ceea ce faci. Noi avem şi responsabilitatea să avem grijă de actori, să-i menajăm. O clipă de neatenţie, una singură, poate duce la mari probleme. Dacă din vina noastră un actor se răneşte şi nu mai poate să joace în film, apar probleme uriaşe. Producţia poate fi anulată şi în orice caz există mari pierderi financiare. Asta se întoarce împotriva cascadorului, care îşi pierde credibilitatea şi riscă să nu mai fie solicitat pe viitor“, lămureşte Daniel.

A jucat împreună cu soţia sa





Daniel Kovacs şi-a făcut debutul ca actor acum cinci ani într-un serial spaniol, „Mar de plástico“. Aici a avut rolul unui român suspect de crimă. În schimb, în serialul britanic „Snatch“, care a debutat în 2017, el a avut rolul unui poliţist.

Recent a avut loc şi premiera unui film în care a jucat împreună cu soţia sa. „Am avut ocazia să joc împreună cu Bianca în filmul «El asesino de los caprichos». Eu am avut rolul unui şofer care lucra pentru o familie foarte înstărită, iar Bianca avea rolul unei menajere. Ea mă ajuta în film cu traducerea, pentru că în rolul meu nu prea ştiam limba“, povesteşte Daniel.

Pe lângă filmul în care a jucat cu Bianca, Daniel a mai jucat alături de un alt actor român din Spania, Florin Opriţescu, iar acum lucrează cu Vasile Munteanu în „Antidisturbos“. „Amândoi am fost distribuiţi în rolurile unor mafioţi români care fac trafic de droguri“, mai povesteşte Daniel Kovacs. ;

Soţia lui Daniel are 10 ani de actorie

Bianca Kovacs (foto), soţia lui Daniel, a devenit actriţă încă din 2010. Până atunci, ea a lucrat în Spania în diverse domenii, de la construcţii până la imobiliare. A urmat apoi cursuri de actorie la Madrid, iar apoi, treptat, după ce a primit câteva roluri secundare mai simple, a intrat în atenţia producătorilor de film şi a primit şansa să arate ce poate. Şi nu a ratat-o. A reuşit să treacă şi peste bariera naţionalităţii, ba mai mult, spune că acest aspect a ajutat-o. Însă cel mai mult a ajutat-o ambiţia.

Un trio de actori români: Bianca, Florin Opriţescu şi Daniel

„La început aveam roluri minore, dar încetul cu încetul am urcat spre un alt nivel. Primul meu rol a fost într-un serial important «Los hombres de Paco». Eram deţinutele unor mafioţi şi eram închise într-un container. Cel mai important rol până în momentul de faţă este cel din filmul «El Desentierro» (n.r. – un film despre corupţia politică din Valencia), pe care îl puteţi vedea în Amazon Prime, şi rolul din serialul «Acacias 38» (n.r. – Acacias este numele unei străzi), unde sunt personajul Koval. Acest rolul mi s-a părut cel mai greu, deoarece ei credeau că eu vorbesc şi limba rusă şi a trebuit să învăţ toate acele replici în limba rusă. Acolo apar în 11 episoade şi vorbesc doar ruseşte. Ţin minte că în perioada aceea învăţam câte zece ore pe zi, mă întâlneam mai mult cu prietene rusoaice ca să exersez şi mă uitam doar la filme ruseşti“, a povestit actriţa.