Dan Negru, mesaj dur pentru politicieni: „Se ceartă ticăloşii cu proştii. Mirosul de ceartă vine de la WC-urile din fundul curţii, aici suntem primii în Europa”

Dan Negru este dezamăgit de ceea ce se întâmplă în politica românească şi de instabilitatea politică creată, care poate avea repercusiuni asupra României. Fără să dea nume de politicieni şi fără să numească vreun partid, realizatorul TV îi pune la zid pe certăreţi şi le reaminteşte că la peste 30 de ani de la Revoluţie niciunul dintre partidele care s-au succedat la putere nu a reuşit să-i emancipeze pe români. Nu întâmplător, cu asemenea politicieni, România rămâne ţara cu cele mai multe WC-uri în curte, e ideea de bază exprimată de Dan Negru pe Facebook.

„„Se ceartă unii in politică. Ticăloşii cu proştii. A zis-o Voltaire : Politica s-a născut când primul ticălos l-a întâlnit pe primul prost. Mirosul de ceartă vine de la wc-urile din fundul curţii. România e ţara cu cele mai multe wc-uri in fundul curţii din Europa. 31% dintre noi se cufuresc in fundu’ curţii.

0,1% nemţii.

1% ungurii.

Noi suntem primii.

De aici mirosu’ ălora de se ceartă”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Vă mai recomandăm şi: