Cum se contrazic experţii în privinţa Covid-19. „Tratamentul-minune“ ar face mai mult rău decât bine în unele cazuri

Oficial, primele cazuri de Covid-19 au fost înregistrate anul trecut, pe 12 decembrie, în oraşul chinezesc Wuhan. S-a vorbit de un grup de persoane internate cu pneumonie de cauză necunoscută, iar ulterior cazurile au fost legate de una dintre marile pieţe din zonă. Şase luni mai târziu, experţii nu au reuşit să lămurească pe deplin nici măcar sursa noului coronavirus, iar despre un vaccin sau măcar de un tratament eficient nici nu poate fi vorba.

Anterior, prestigioasa revistă franceză Nature publica, în luna martie, rezultatele unui studiu semnat de cinci oameni de ştiinţă din SUA, Marea Britanie şi Australia, care au susţinut că este vorba de un virus natural, fără a fi produs într-un laborator. Printre oamenii de ştiinţă care sunt de aceeaşi părere se mai numără Emma Hodcroft, epidemiolog molecular la Universitatea din Basel, şi Shan-Lu Liu de la Ohio State University.



Chiar şi aşa, noul coronavirus a fost intens politizat, iar SUA şi China şi-au adus reciproc acuzaţii grele. Asta în timp ce specialiştii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii au afirmat, la rândul lor, că virusul nu a fost „fabricat” în laborator.

Dacă apariţia şi mai ales sursa SARS-CoV-2 au dat naştere unor controverse aparte în lumea academică, dar şi pe plan politic, nici rezultatele cercetărilor ulterioare nu au fost scutite de discuţii contradictorii.



O nouă ipoteză a prins contur după ce mai mulţi experţi au venit cu date care ar putea susţine ideea că SARS-CoV-2 a apărut în Europa poate chiar înainte de primele cazuri înregistrate în China. Astfel de informaţii au apărut din ţări ca Franţa şi Italia.

Recent, doctorul Yves Cohen, şeful departamentelor ATI de la spitalele Avicenne şi Jean Verdier din suburbiile nordice ale Parisului, a declarat pentru BFM TV că oamenii de ştiinţă au retestat probe de la 24 de pacienţi trataţi în decembrie şi ianuarie care au ieşit negative la gripă.

„Din cei 24, am avut unul care a fost pozitiv pentru Covid-19 din 27 decembrie”, a declarat el pentru canalul de ştiri. Informaţiile sale contrazic datele oficiale conform cărora primele cazuri de Covid-19 au fost înregistrate în Franţa pe 24 ianuarie, relatează The Guardian. De asemenea, ziarele italiene au scris despre „o misterioasă pneumonie” care a făcut victime încă de acum mai bine de un an în spitalele din Peninsulă şi care nu au putut fi explicate nici atunci.