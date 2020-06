Cum vede un profesor român de ştiinţe politice la o universitate americană criza din SUA şi bătălia pentru Casa Albă

Instituţiile care pregătesc sondajele electorale în SUA au suferit o mare lovitură de imagine după ce au prezis greşit deznodământul ultimelor alegeri prezidenţiale. Din această cauza este indicată prudenţa în interpretarea rezultatelor. Vă recomand un site în care sunt prezentate săptămânal cifrele comparate ale sondajelor credibile: fivethirtyeight.com. Conform acestei surse, în acest moment, două sondaje mari îl dau la egalitate pe Biden şi Trump, iar altele trei îl dau favorit pe Biden la o diferenţă ce variază între 7 şi 10%.

Donald Trump e convins că va câştiga al doilea mandat în fruntea celei mai puternice naţiuni

De unde ar putea în acest moment – sau mai bine spus la toamnă – să mai ia şi alte voturi Trump? Dar contracandidatul său?

Trump are un nucleu dur de susţinători care îi vor fi alături necondiţionat. În timpul alegerilor din 2016, el a declarat că „ar putea împuşca pe cineva in mijlocul bulevardului Fifth Avenue" şi tot nu ar pierde niciun vot. A avut dreptate. Pe lângă nucleul dur, va trebui totuşi să convingă şi un număr mare de indecişi şi independenţi. La celălalt pol, Joe Biden are susţinerea democraţilor moderaţi, dar va trebui să convingă şi ramură progresistă a partidului care l-ar fi dorit candidat pe Bernie Sanders.

Unde s-ar putea decide bătălia pentru Casa Albă

Unde credeţi că ar urma să se decidă bătălia dintre cei doi?