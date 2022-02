Cum văd ruşii de rând conflictul din Ucraina: „Nu va fi război, sunt doar jocuri politice”

„Adevărul” a publicat, săptămâna trecută, articolul „Şapte mituri despre conflictul Rusia-Ucraina promovate de propaganda rusă”, o analiză realizată de site-ul „Eu vs Disinfo”, proiectul-pilot al Grupului de lucru Est StratCom al Serviciului European de Acţiune Externă înfiinţat pentru a răspunde mai bine la campaniile de dezinformare ale Federaţiei Ruse care afectează UE. Unul dintre miturile cel mai des promovate este acela conform căruia conflictul ar fi provocat de comportamentul agresiv al Ucrainei, care comite atrocităţi împotriva populaţiei de origine rusă din estul ţării, iar Rusia nu face altceva decât să-şi protejeze cetăţenii. De asemenea, sunt invocate acţiunile „agresive” ale NATO care încearcă să „înconjoare” Rusia.

În articol se arată că: „După anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea în 2014 şi în timpul agresiunii militare aflate în curs de desfăşurare împotriva Ucrainei, Rusia a desfăşurat o campanie de dezinformare susţinută, coordonată şi controlată de stat, care vizează populaţia rusă, ţările vecine cu Rusia, Uniunea Europeană şi nu numai, având ca scop în special influenţarea publicului”.

Având în vedere că una dintre ţintele dezinformării mediei pro-Kremlin este chiar populaţia rusă, „Adevărul” a încercat să ia legătura cu cetăţeni ruşi obişnuiţi pentru a afla cum văd aceştia conflictul din Ucraina.

„Adevărul” a găsit mai mulţi cetăţeni ruşi pe grupul de Facebook - „ View from my window ”, un proiect născut în pandemia de COVID-19, în cadrul căruia oameni din toată lumea postează fotografii „de la ferestrele lor”, pentru a face mai uşoară perioada de carantinare. Oameni din New York, Tokyo, Roma, Moscova, Toronto, Bucureşti, Cluj-Napoca şi alte sute de oraşe din întreaga lume au postat fotografii de „la fereastră”. Am găsit şi am contactat mai multe persoane din Rusia care au postat fotografii pe acest grup. Dintre cele cinci persoane contactate, am reuşit să vorbim doar cu Sergey Komarov