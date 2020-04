Cum este tratat un paramedic român din Marea Britanie infectat cu SARS-CoV-2. „Aceştia sunt liderii pentru care vreau să muncesc“

Marius Sandu a povestit pe Facebook că începând de ieri a fost confirmat cu Covid-19. Are însă şi o doză de noroc: spre deosebire de alţi români plecaţi afară, care au şefi al căror comportament este abuziv, Sandu are un prieten devotat în şeful său.

„Covijurnal. Am reuşit sa ma infectez, testat pozitiv de ieri, cu simptome ca febra si tuse uscata. Locuiesc cu şeful operaţiunilor pe partea nordica a serviciului, bineînţeles ca a intrat si el in carantina. De ce va scriu asta? Pentru ca m-a bulversat faptul ca deşi sunt subalternul lui la munca, acum are grija de mine ca de copilul lui. Îmi găteşte si aduce mâncare la uşă, dezinfectează toaleta după ce o folosesc, ma întreabă de sănătate.

Aceştia sunt liderii pentru care vreau sa muncesc, cei care se pun voluntar in slujba celor care au nevoie de ajutor. Majoritatea managerilor cu care am lucrat in UK sunt lideri, nu şefi”, a scris Sandu.

Marea Britanie este una dintre ţările cele mai afectate de pandemia Covid-19. Ţara este pe locul 6 în lume ca număr de persoane infectate, cu 138.078 de cazuri. Până în prezent, 18.738 de britanici au murit din această cauză.