Cum a schimbat lumea actriţa-inventatore Hedy Lamarr. Povestea frumoasei geniale de la Hollywood

În perioada interbelică şi în deceniul imediat următor marii conflagraţii mondiale, a fost considerată „cea mai frumoasă femeie din lume“. Farmecul personal şi talentul şi prezenţa sa magnetică au transformat-o rapid în una dintre cele mai iubite actriţe ale anilor 40 şi 50.

Hedy s-a născut în Austria, pe 9 noiembrie 1914, la Viena. Pe numele ei real Hedwig Eva Maria Kiesler, actriţa a primit primul ei rol principal la vârsta de 17 ani, într-un film german intitulat „Geld Auf Der Strasse“.





Însă cinematografia germană, politizată deja după venirea la putere a naziştilor, nu avea cum să fie pe placul tinerei actriţe. Căsătorită cu un funcţionar fascist, Hedy a divorţat rapid şi a fugit la Paris. În Oraşul Luminii i-a surâs destinul.

La răsruce de drumuri

Drumul ei s-a interesectat aici cu Louis B. Mayer, directorul studiourilor MGM, cel care a ajutat-o să devină o vedetă de nivel mondial. Mayer i-a sugerat să-şi schimbe numele şi i-a oferit primul contract profesionist la Hollywood. A fost exact ceea ce avea nevoie tânăra actriţă a cărei ascensiune fulminantă a uimit lumea.

Hedy Lamarr a jucat în numeroase filme foarte apreciate în acei ani. A apărut în „Algiers“ (1938), cu Charles Boyer, „I Take This Woman“ (1940), cu Spencer Tracy, „Comrade X“ (1940), cu Clark Gable, „Come Live With Me“ (1941), cu James Stewart, „H.M. Pulham, Esq.“ (1941), cu Robert Young, şi „Samson and Delilah“ (1949), cu Victor Mature.

Invenţiile lui Hedy

Însă tânăra şi talentata actriţă avea să rezerve o surpriză de proporţie pentru toţi cei care o cunoşteau doar de pe marile ecrane. Asta pentru că Hedy a dovedit calităţi greu de imaginat, fiind inventatoarea unor tehnologii revoluţionare.

În 1942, când aliaţii sufereau pierderi uriaşe în războiul cu naziştii, Hedy Lamar a inventat un sistem de comunicare inedit, „Secret Communication System“ (Sistem de comunicare secretă). Invenţia sa s-a dovedit ulterior de o importanţă crucială, mai întâi pentru siguranţa comunicaţiilor militare în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Graţie tehnicii inventate de Hedy, forţele anglo-americane au reuşit să dejoace planurile spionilor Germaniei naziste, recunoscuţi pentru ingeniozitatea lor. Sistemul de comunicare inventat de actriţă nu a putut fi decodificat de nemţi, oferindu-le un avantaj important aliaţilor. Hedy s-a inspirat şi din modul de funcţionare al pianului, inventând tehnologia denumită „modulaţie prin spectrul de răspândire cu salturi de frecvenţă“.

Această nouă tehnologie i-a ajutat pe americani să dejoace metodele folosite de nemţi, care bruiau sistemele de comunicare ale forţelor SUA. Deşi această tehnologie a fost adaoptată la o scară largă de armata americană abia în anii 60, principiile invenţiilor sale au influenţat decisiv telecomunicaţiile. Forbes notează că realizările actriţei s-au dovedit în mare măsură decisive stând la baza a numeroase tehnologii, aparate şi dispozitive moderne, precum Wi-Fi, GPS, CDMA şi Bluetooth. Meritele actriţei au fost recunocute ulterior. Astfel, numele Hedy Lamar a fost inclus în National Inventors Hall of Fame în anul 2014.

Însă actriţa care a murit pe 19 ianuarie 2000, la vârsta de 85 de ani, nu a apucat să vadă toate roadele muncii sale şi influenţa covârşitoare pe care a avut-o asupra dezvoltării comunicaţiilor în anii care au urmat.