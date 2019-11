Cum scădem factura de încălzire la bloc cu până la 80%. „Între cărămizi sunt nişte rosturi prinse cu o mămăligă de adeziv“

ONG-ul clujean EvoHouse, care promovează arhitectura sustenabilă şi clădirile viitorului şi care a construit prima casă pasivă certificată din România, a demarat, anul acesta, o campanie gratuită de măsurare a confortului în blocurile din oraş. S-au făcut mai multe măsurători în 30 de apartamente din Cluj-Napoca, iar rezultatul a fost „înfricoşător”, spune Béla Barabás, directorul asociaţiei şi proprietarul primei case pasive din România.





El precizează că testele s-au făcut în perioada rece, după ce s-au pornit sistemele de încălzire. Au fost alese mai multe categorii de locuinţe: construite înainte de Revoluţie neizolate, construite înainte de Revoluţie izolate, construite până în anul 2000, respectiv după 2000. „Am încercat să mergem la şcoli şi grădiniţe, dar nimeni nu ne-a lăsat acolo”, spune Bela. El a mai detaliat că cele mai multe măsurători s-au făcut dimineaţa.





În 70% din cazuri au fost înregistrate probleme cu tâmplăria, care nu este etanşă, iar la 80% din apartamente a apărut igrasia, însă cea mai mare problemă este calitatea aerului.





La 90% din apartamente s-a depăşit concentraţia sănătoasă de dioxid de carbon





Cele mai mari probleme găsite au legătură cu calitatea aerului: în peste 90% din apartamente concentraţia de dioxid de carbon (CO2) a depăşit limitele admise.





Concentraţia de dioxid de carbon din aer, atunci când suntem în exterior, este de circa 400-450 de ppm (particule de dioxid de carbon pe milion în aer), spune Béla, iar atunci când suntem în interior, într-o cameră, limita maximă admisă pentru ca aerul să fie considerat de calitate este de 800 ppm.







„Până la 800 de ppm e aer proaspăt respirabil în contextul nevoii fiziologice umane care are nevoie de aer proaspăt 30 de metri cubi pe oră. În trecut, clădirile nu erau atât de izolate, tâmplăriile nu erau atât de performante, exista o ventilare naturală permanentă, sigur cu un consum mare de energie şi cu un disconfort. Mai e o diferenţă, oamenii din generaţia care ne-a precedat, şi mai ales cu două generaţii în urmă, stăteau în clădiri doar noaptea. În rest, se trezeau, ieşeau afară şi aveau parte de aer proaspăt. Noi dormim în clădiri, muncim în clădiri, ne uităm la cinema în clădiri, mergem la medic în clădiri. 90% din timp noi nu suntem în aer liber, ci în clădiri şi respirăm acel aer care nu e igienic din cauza în primul rând a CO2, plus a altor noxe şi impurităţi”.





„Astfel, dacă limita maximă a concentraţiei de CO2 în aerul din interior este de 800 de ppm, media în locuinţele măsurate a fost de 2.000 ppm, dar am găsit şi concentraţie de 2.800 de ppm”, precizează specialistul.

Cercetătorii americani: „stres, calcifierea rinichilor şi demineralizarea osoasă”



„Autorii celui mai recent studiu - care examinează dovezile actuale cu privire la această problemă - spun că există un număr tot mai mare de studii care sugerează că nivelurile de dioxid de carbon din dormitoare, săli de clasă şi birouri ar putea avea efecte dăunătoare asupra organismului, inclusiv asupra performanţei cognitive", arată The Guardian , citând un articol apărut în iulie 2019 în revista „ Nature Sustainability" . Cercetătorii de la Universitatea din Wisconsin-Madison au analizat 18 studii recente despre nivelurilor de CO2 la care este expus omul, precum şi impactul asupra sănătăţii sale.

„În mod tradiţional, spune echipa, s-a crezut că nivelurile de CO2 ar trebui să ajungă la o concentraţie foarte mare de cel puţin 5.000 de părţi pe milion (ppm) înainte de a afecta sănătatea umană. Însă un număr tot mai mare de cercetări sugerează că nivelurile de CO2 de până la 1.000 ppm ar putea cauza probleme de sănătate, chiar dacă expunerea durează doar câteva ore”, mai arată publicaţia menţionată. Jurnaliştii britanici arată că există „dovezi preliminare care sugerează că expunerea prelungită la niveluri cuprinse între 2.000 şi 3.000 ppm este legată de efecte precum stres, calcifierea rinichilor şi demineralizarea osoasă”.





„Există suficiente dovezi pentru a fi îngrijorat, nu suficient pentru a fi alarmat. Dar nu este timp de pierdut", a spus dr. Michael Hernke, coautor al studiului de la Universitatea din Wisconsin-Madison, subliniind că sunt necesare cercetări suplimentare.





Ghid de pregătire pentru iarnă

Clujeanul a realizat pentru „Adevărul” un „ghid” pentru cei care locuiesc la bloc - cu sfaturi pentru a îmbunătăţi calitatea aerului şi pentru a scădea factura cu până la 80%.





Primul element care trebuie avut în vedere este tâmplăria, susţine Béla. „În 90% din cazuri, ferestrele nu sunt montate corect. Izolaţia se face cu spumă peste care se pune material de construcţie, dar acea spumă este plină de găuri şi poate permite intrarea de aer rece care condensează şi apare igrasia. Tâmplăria se montează cu benzi speciale de etanşeizare, care costă 2-300 de euro în plus”. Alte probleme cu geamurile sunt: garniturile nu etanşează corect şi geamurile nu se închid corespunzător.

De asemenea, trebuie rezolvată problema aerului care intră pe sub uşă, din cauza faptului că închiderea nu e etanşă.





Cum alegi ferestrele





În cazul în care căutaţi achiziţionarea unor geamuri noi, Bela recomandată ferestrele care asigură o conductivitate termică a ramei şi a sticlei mai mică de 0,9 kilowaţi/mp/an (exprimată prin simbolul „u”). În ceea ce priveşte montarea corectă a geamurilor, Bela recomandă căutarea standardului de montaj „RAL”. Având în vedere multitudinea de oferte şi marketingul care se face privind calitatea unor produse, specialistul susţine că „Ar trebui ca aceste calităţi enumerate mai sus să fie certificate. Pentru a fi 100% sigur de calitatea produsului, eu aş semna cu un producător/montator de tâmplării care să mă lase să fac un test de etanşeitate după montare, iar dacă nu sunt întrunite condiţiile din contract, problema să se rezolve pe banii lui. Verificarea se poate face printr-o expertiză simplă”.

Aer curat şi factură mai mică







Pentru a asigura o eficienţă energetică maximă, specialistul recomandă o izolaţie a pereţilor exteriori de peste 10 centimetri de polistiren sau alte materiale. Pentru asigurarea unei ventilaţii sănătoase, specialistul recomandă instalarea unui sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură „care costă undeva între 800 şi 1.500 de euro, dar oferă cea mai mare recuperare a investiţiei. În momentul în care este montat, nu trebuie să se mai aerisească, aparatul recuperează căldura în proporţie de 80-95%, automat factura de gaz scade cu minimum 30%, filtrează praful şi noxele”. Un astfel de sistem scoate aerul viciat din cameră, dar recuperează o parte din căldură şi o transferă aerului rece şi curat din exterior. Astfel, aerul proaspăt întră preîncălzit în locuinţă, iar consumul energetic de a-l aduce la temperatura optimă este mai mic.

Izolarea termică a blocurilor: minimum 15 centimetri





Specialistul susţine că izolaţia pereţilor este obligatoriu să se facă pe exterior. „Dacă se face pe interior poate apărea mucegai între perete şi izolaţie, ceea ce este dezastruos pentru sănătate, mai ales la copii mici.”





Bela recomandă izolaţie de minim 15 centimetri. „Din punct de vedere termic toate materialele sunt similare, fie că vorbim de polistiren sau de vată minerală sau bazaltică, dar dacă luăm în considerare rezistenţa la foc şi alte caracteristici, intrăm în alte capitole. Eu recomand contactarea unui specialist în eficienţă energetică pentru a face un calcul de eficienţă energetică şi să facă un set de măsuri cum anume trebuie acest lucru aplicat, nu cu un meşter care să pună polistirenul. Apoi, recomand ca contractul să fie bazat pe performanţă şi nu pe cantitate, adică izolaţia se montează corect, iar dacă nu este aşa şi chem un expert să verifice, iar dacă nu este aşa, schimbă antreprenorul pe chltuiala sa. De aici, şi executanţii vor fi mai atenţi”, explică specialistu.

Etanşeizarea clădirii





Dacă blocul are izolaţie, clădirea trebuie etanşeizată. „Între cărămizi sunt nişte rosturi peste care constructorul pune o mămăligă de adeziv, iar apoi polistiren. Sub polistirenul acela circulă aerul. Ca să etanşeizeze, trebuie tras pe interior o tencuială de 2 centimetri şi a rezolvat. Instalaţiile când sunt puse în perete, de obicei instalatorii sparg peretele. Unde au spart, acolo iar trebuie tencuit deoarece cărămida este capilară şi prin aceasta poate intra aer rece”, spune Bela. El susţine că, de asemenea, trebuie etanşeizat în jurul străpungerilor de instalaţii, internet, centrala termică, cabluri etc.

Scăderea facturii cu până la 80%



Bela susţine că aceste investiţii se pot face şi treptat urmându-se următoarea ordine: primul lucru se se rezolve problemele cu tmaplăria, apoi sitemul de ventilaţie cu recuperare de căldură, iar la final, izolarea şi etanşeizarea. „Rezolvarea tutorur acestor probleme – tâmplăria de calitate montată bine, izolaţia şi etanşeizarea pereţilor şi un sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură – poate duce la scăderea facturii de încălzire cu până la 80%”, spune specialistul. El adaugă că EvoHouse a obţinut rezultate foarte bune la 8 apartamente, care au fost eficientizate astfel.





Fondatorul ONG-ului susţine că efectul mult mai important are legătură cu săntatea şi igiena aerului din locuinţă: „Sunt nenumărate beneficii pentru sănătate pentru cei care se odihnesc şi lucrează în aer curat, în special la copii, începând de la sistemul imunitar, afecţiuni respiratorii, alergii, performanţa cognitivă şi chiar, sunt studii care arată că viaţa se prelungeşte cu cel puţin 5 ani. Dacă apare mucegai şi igrasie, problemele sunt şi mai mari. Dacă toate aceste element nu sunt o problemă, atunci nu trebuie să ne preocupe elementele despre care am vorbit”.



Cum cumperi un apartament





Bela susţine că se află la al 10-lea proiect de casă pasivă, dar crede că principiile de arhitectură sustenabilă care pun accentul pe calitatea locuirii, ar trebui să domine şi piaţa locuinţelor colective, a blocurilor. „E momentul să ne îndreptăm atenţia spre specificul centrelor mari de dezvoltare urbane cum e Cluj, Timişoara, Iaşi, Bucureşti, Constanţa. Aici ar trebui să se producă o schimbare în masă la nivelul aşteptărilor pe care le au clienţii”, precizează el. În ciuda faptului că piaţa imobiliară a ajuns la preţuri exorbitante, clienţii de foarte multe ori nu ştiu ce cumpără.







„Ei văd nişte finisaje care le iau ochii, dar dacă tot îşi ipotechează viitorul pentru a cumpăra locuinţa pe care o visează, cred că e important să ştie şi ce este dincolo de aparenţe”, explică Bela. Astfel, EvoHouse a demarat acest serviciu prin care face o analiză exaustivă a calităţii construcţiilor - începând cu calitatea ferestrelor, a izolaţiei, etanşeitatea, cât de performante sunt sistemele de încălzire şi ventilare - pentru ca clienţii să cumpere în cunoştinţă de cauză. „După campania gratuită de măsurare a confortului în blocuri am primit foarte multe solicitări şi ne-am gândit să oferim acest serviciu. Vom mai face campanii gratuite şi-l vom oferi şi contracost, pentru că sunt aşa de multe cereri, încât am putea face de dimineaţa până seara astfel de analize”, conchide el. La final, clientul va primi un raport în care sunt trecute problemele constatate şi soluţiile de rezolvare a acestora.

