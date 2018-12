Cum a reuşit o româncă să dezvolte o seră de roşii bio de milioane de euro, deşi la început nu ştia nimic despre agricultură

Alina a tras o carte câştigătoare în 2013, când a pus bazele firmei sale, Bio Culture, la scurt timp după ce a revenit din Franţa, unde urmase un masterat în Managementul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, la Université d'Auvergne Clermond-Ferrand. Asta după ce obţinuse licenţa în prealabil cu specializarea pe Resurse Umane, la Facultatea de Ştiinţe Economice Babeş-Bolyai, din Cluj, unde a finalizat şi un masterat în acelaşi domeniu.

„În Franţa m-am îndrăgostit de tot ceea ce însemna agricultură, chiar dacă nu aveam nicio cunoştinţă în acest domeniu. E adevărat, la ei agricultura este foarte bine pusă la punct, nu se prea compară cu ceea ce este la noi. După trei ani de stat în Franţa, atunci când m-am întors în ţară, am decis să investesc într-o seră de roşii bio, deşi nu ştiam absout nimic despre asta. Aşa am ajuns să accesez fonduri europene, iar restul banilor i-am obţinut din mai multe credite”, povesteşte Alina.

Peste un milion de euro pentru o seră la standarde olandeze

Jumătate din cei peste 1,2 milioane de euro investiţi în sera de la Căpuşul Mare, o localitate aflată la câţiva kilometri de Cluj, au provenit din fonduri europene. Şi pentru că investiţia era una foarte mare, tânăra a apelat şi la trei credite bancare, unul de 365.000 de euro, altul de 100.000 de euro, plus unul de 150.000 de euro. Totul pentru o seră de sticlă de 8.000 de metri pătraţi, realizată la standarde olandeze, unde produce două soiuri de roşii bio, cherry şi coeur de boeuf.

Roşiile cherry cresc în ciorchine şi sunt printre cele mai apreciate tomate. FOTO: Arhivă personală

Sistemul de monitorizare a culturii este automatizat şi permite urmarirea indicatorilor şi graficelor relevante pentru buna dezvoltare a plantelor (RH, intesitate luminoasă, temperatură, cantitatea de apă pentru fiecare plantă, număr de udări pentru fiecare plantă, EC, PH-ul apei utilizate la irigare, aerisire, circulaţia aerului, ecranele de energie, respectiv umbrire şi încălzire.

Chiar şi aşa, începuturile au fost foarte dificile, însă Alina a reuşit să se adapteze şi să înveţe din mers. Pentru a face faţă noii provocări, ea s-a înscris la un masterat la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Cluj, iar în paralel a urmat mai multe cursuri de perfecţionare în Olanda şi Danemarca, ţări cu o bogată tradiţie în acest domeniul producţiei de legume bio în sere.

Roşiile coeur de boeuf sunt la mare căutare în supermarketuri. FOTO: Arhivă personală

„La început totul părea foarte, foarte greu, pentru mine era ca o limbă chineză sau japoneză. Nu avusesem niciun fel de tangenţă cu nimic din ceea ce înseamnă agricultură şi chiar era cumplit. A trebuit să învăţ totul din mers, am făcut şi un masterat în domeniu, iar ori de câte ori am avut ocazia, am mers în străinătate pentru a învăţa la faţa locului meserie de la unii care chiar sunt cu adevărat specialişti în roşii bio produse în seră”, spune Alina.

Chimicalele, înlocuite cu bondari şi insecte care combat dăunătorii

Chiar dacă sera beneficiază de dotări de ultimă generaţie, întreg procesul este realizat cu mijloace speciale bio. Tomatele nu sunt niciodată stropite sau tratate cu substanţe chimice, iar protecţia împotriva dăunătorilor este asigurată prin mijloace inedite. Astfel, sunt folosiţi bondari pentru polenizare, iar pentru combaterea dăunătorilor utilizează prădatori, Macrolophus şi Encarsia, insecte care anihilează insectele daunatoare.

Bondarii sunt responsabili cu polenizarea, la sera Alinei. FOTO: Arhivă personală

„Roşiile sunt cultivate în sol, iar peste sol folosim folii de mulcire, care ajută pământul şi sunt împotriva buruienilor. Protecţia este bio, ceea ce înseamnă că folosim prădători bio care combat insectele dăunătoare. Aici e vorba de Macrolophus şi Encarsia. Primele ucid tuta, care distruge culturile în Europa de vreo 6-7 ani, iar Encarsia combate musculiţele albe. În plus, folosim capcane lipicioase şi capcane cu feromoni”, explică Alina.

Are contracte cu trei mari lanţuri de magazine

În ultimii ani, roşiile Alinei se găsesc în toată ţara, în supermarketurile a trei dintre cele mai importanţe lanţuri de retail, Carrefour, Mega Image şi Cora. Un kilogram de roşii coeur de boeuf îi aduce între 12 şi 14 lei, în timp ce roşiile cherry sunt ceva mai scumpe, părăsind sera pentru preţuri cuprinse între 16 şi 18 lei pe kilogram. Ulterior, fiecare supermarket vine cu adaosurile sale, în funcţie de politica de preţuri fixată de companiile respective.

Bio Culture se întinde pe o suprafaţă de 8.000 de metri pătraţi. FOTO: Arhivă personală

„Pe caserole apare numele companiei şi numărul de telefon. Aşa am avut surpriza plăcută să primesc telefoane de la clienţi din toate părţile ţării, care m-au felicitat şi mi-au spus că roşiile mele au un gust excelent, care le aduce aminte de cele pe care le mâncau odinioară. Atunci am înţeles că am reuşit să fac ce mi-am propus, pentru că în momentul în care oamenii sunt mulţumiţi de ceea ce le ofer, înseamnă că mi-am atins scopul. Iar scopul meu este să produc roşii de calitate, nu o cantitate anume”, punctează tânăra.

Fire ambiţioasă, Alina promite că va continua în acelaşi mod şi pe viitor şi că principalul criteriu va rămâne calitatea produselor sale în detrimentul cantităţii. Chiar şi aşa, în anii următori, Bio Culture ar urma să se dezvolte şi să atingă o producţie de aproximativ100 de tone de roşii, cu 20% mai mult decât în prezent. Iar începând cu anul viitor, numărul angajaţilor săi ar urma să crească de la 9, la 11.