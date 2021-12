Cum se implică străinii în dezvoltarea Clujului. Aşteptările pe care le au expaţii de la administraţia locală

Investiţiile străine în Cluj cresc de la an la an, iar circa 15.000 de străini sunt rezidenţi în oraş Sursa arhivă

Dezvoltarea Clujului a atras aici mii de companii străine, dar şi foarte mulţi expaţi. Unii dintre ei au decis să se implice şi să colaboreze cu autorităţile locale pentru dezvoltarea unor proiecte, oferindu-şi susţinerea.

Străinii stabiliţi în Cluj i-au spus lui Emil Boc că îşi doresc un oraş cu transport public complet electrificat, cu mai multe staţii de încărcare pentru maşini electrice, cu piste de biciclete care să lege şi suburbiile de restul oraşului, precum şi mai multe centre de cartier dotate cu zone pietonale, facilităţi de distracţie şi de cumpărături care să micşoreze presiunea pe centrul oraşului.

Discuţiile de la întâlnirea din acest an au fost centrate pe planurile pe care le au autorităţile locale pentru viitorul sustenabil şi confortabil al oraşului, cu accent pe prioritizarea tehnologiilor verzi.





Primarul Emil Boc a prezentat proiectele de investiţii deja finalizate în Cluj, precum şi cele aflate în curs de dezvoltare, din toate sectoarele, în special pe investiţiile făcute în educaţie, infrastructură, precum şi în dezvoltarea sustenabilă a urbanismului şi a mobilităţii urbane.

Sunt dispuşi să se implice direct

Membrii Comunităţii Internaţionale Cluj şi-au arătat disponibilitatea de a colabora cu primarul pentru a contribui la o dezvoltare sănătoasă a oraşului, dar şi pentru a creşte calitatea vieţii locuitorilor acestuia, prin susţinerea implementării Pactul Verde European.





La această iniţiativă trebuie să se ralieze toate ţările europene cât de curând, astfel încât să poată reduce emisiile de carbon cu cel puţin 55% până în 2030.

O astfel de iniţiativă de susţinere şi colaborare a venit din partea lui Gianluca Zanelatto, reprezentant al Clubului Italian de Business din Cluj şi totodată cercetător al Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Acesta şi-a arătat susţinerea pentru a ajuta municipalitatea să adere mai uşor la Pactul Verde European.

„Pactul Verde European este aici, vine tot mai tare peste companii, organizaţii, dar şi peste municipalităţi. Vreau să vă întreb, este pregătită municipalitatea din Cluj să-şi alinieze strategia de dezvoltare, respectând condiţiile de sustenabilitate impuse de Comisia Europeană, în contextul Pactului Verde?

Locuiesc în Cluj din 2011, dezvoltarea oraşului s-a văzut şi se vede de la an la an, se vede cum municipalitatea se străduieşte să adauge plus valoare pentru sporirea confortului şi calităţii vieţii. Este clar că un oraş verde şi confortabil este un oraş fără maşini, în Cluj se fac lucruri pentru pentru a merge în direcţia aceasta.





Însă oamenii nu înţeleg neapărat, deocamdată, chestiunile acestea şi demersurile făcute pentru a scoate maşinile din oraş. Cred că ei ar trebui informaţi mai bine, pe termen mediu şi lung, nu pe termen scurt, vizavi de ce se face în oraş, pentru ca acesta să devină verde. Iar eu mă ofer să colaborăm pe această temă, deoarece tema mea de doctorat este bazată pe acest subiect şi aş fi bucuros să colaborăm”, a spus Gianluca Zanelatto.

„Vom programa o întâlnire săptămâna viitoare să discutăm mai multe pe această temă şi vom colabora cu siguranţă. Pentru că noi suntem deschişi să învăţăm din experienţa dumneavoastră şi din cercetările pe care le faceţi”, a replicat primarul Emil Boc.

Francezii vor taxe şi impozite mai mici pentru HoReCa

Emil Boc ia în calcul reducerea taxelor şi impozitelor pentru HoReCa: „Ne străduim să ţinem oraşul viu, aşa am sprijinit până acum acest sector. În bugetul pe 2022 suntem deschişi să discutăm şi despre ajutor la nivel financiar”

O altă temă de discuţie ridicată în cadrul „Meet the Mayor” de reprezentanţi ai comunităţii franceze din oraş a fost legată de sprijinirea domeniului HoReCa, puternic afectat de restricţiile impuse în contextul pandemiei de Coronavirus.





Edilul a dat asigurări că, în completarea sprijinului acordat până acum, în 2022 este dispus să discute cu mediul de afaceri şi posibilităţi de ajutor financiar.

„În primul rând, noi, aici, la nivel local a trebuit să impunem regulile, aşa cum reies din legislaţia adoptată la nivel naţional. Înţelegem cât de dificil a fost şi este pentru HoReCa. Ce putem noi face şi cum putem sprijini HoReCa este nu neapărat prin subvenţii în bani, ci ţinând oraşul deschis. Apoi, avem o rată mare de vaccinare, aici în Cluj-Napoca, peste 50%. Şi, trebuie să ştiţi că infrastructura pentru vaccinare, în municipiu, este asigurată tot de Primărie în momentul de faţă.

Nicio resursă nu vine de la Guvern, totul este local. Deci şi acesta este un sprijin al nostru pentru HoReCa. În al doilea rând, ne străduim să ţinem oraşul viu. Iar să facem acest lucru nu a fost şi nu este deloc uşor. Cred că ştiţi cât de criticaţi am fost, atât eu, cât şi colegii mei, pentru că am încercat să ţinem oraşul animat, în circuit turistic. Desigur, ştiu că sunt discuţii, să existe ajustări la taxe, să fie şi un ajutor financiar. Suntem deschişi să discutăm.





Putem discuta pe marginea bugetului din 2022, să vedem cum ne putem permite să acordăm un sprijin financiar, poate sub formă de reducere a taxelor. Până acum, tot ce era legal, am făcut. Însă, subliniez încă o dată, am încercat cât de mult am putut să sprijinim indirect sistemul HoReCa”, a explicat primarul Emil Boc.

Ce este „Meet the Mayor”

Meet the Mayor este un eveniment care are loc două ori pe an, începând din 2012, aducându-l pe primarul Clujului, Emil Boc, în faţa expaţilor din oraş. De regulă, dialogul este unul deschis, iar edilului îi sunt adresate liber întrebări, ale căror răspunsuri sunt importante pentru comunitatea internaţională care trăieşte aici, indiferent că este vorba de oameni de afaceri, studenţi sau persoane fizice care au ales Clujul ca loc de reşedinţă.





Evenimentul are loc, în mod normal, de două ori pe an, dar, la fel ca anul trecut, din cauza pandemiei de Covid, şi în 2021 aceasta a fost singura ediţie, desfăşurată online şi parţial offline. Din acest motiv, doar 15 persoane, incluzând reprezentanţi ai strănilor, au fost prezente la ultima întrevedere în Sala de Sticlă a Primăriei Cluj.

Iniţiatorul „Meet the Mayor” a fost Shajjad Rizvi, consul onorific al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi cofondator al Comunităţii Internaţionale Cluj. Britanicul a explicat cum a început totul.

„A început ca o întâlnire informală cu noi, expaţii care locuiesc în Cluj: i-am adresat primarului o invitaţie, iar el a promis că va participa mereu. Curând am inventat sintagma «Întâlneşte primarul » şi împreună cu Primăria Cluj am început să găzduim evenimentul de două ori pe an, ca eveniment de sine stătător. Emil Boc a fost deschis şi a răspuns mereu multitudinii de întrebări adresate de publicul internaţional prezent. Credem că evenimentul a contribuit cu adevărat la succesul general şi la recunoaşterea internaţională a oraşului şi este o dovadă că avem, în domnul Boc, un primar incluziv şi preocupat. Clujul este singurul oraş din România care găzduieşte un astfel de eveniment”, spune Shajjad Rizvi.

Alături de Shajjad Rizvi, la întâlnirea Meet The Mayor 2021, din partea Comunităţii Internaţionale Cluj (CIC), au participat şi ceilalţi şase membri ai Boardului: Antonio Patane’ - preşedinte Cluj International Community (CIC), Geta Moldovan, director executiv Clubul Francofon Afaceri (CFAC), Ludger Thol, preşedinte onorific al Clubului German Afaceri (DWNT), Wouter Reijers, consul onorific al Regatului Ţărilor de Jos, Carl Widell, consul onorific al Regatului Suediei la Cluj şi Alain Schodts, directorul Camerei Bilaterale de Comerţ România-Belgia (BEROCC). De asemenea, au fost prezenţi: Alina Pop, vice preşedinte CFAC, Iulia Negrea, administrator DWNT şi Gianluca Zanellato, reprezentant Italian Business Club (IBC).

