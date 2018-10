Cum va funcţiona „Patrulaterala Vestului“, asocierea între primarii din Timişoara, Cluj, Oradea şi Arad. „N-ai cum să eviţi Bucureştiul la proiecte mari“

„Împreună cu colegii Ilie Bolojan, Gheorghe Falcă şi Nelu Popa, primari de Oradea, Arad, respectiv Reşiţa. Cu această ocazie, am anunţat constituirea de către subsemnatul, Emil Boc, Ilie Bolojan şi Gheorghe Falcă a unei structuri informale, pe care am convenit să o numim “Patrulaterala Vestului”. Ne propunem ca această structură să fie cadru pentru schimburi de idei şi de experienţă între noi, dar şi cadru de iniţiere împreună de proiecte infrastructurale majore, mai ales pe linia îmbunătăţirii conectivităţii între cele patru oraşe - cale ferată de mare viteză, autostradă sau drum expres, rapid etc.- şi de cooperare în domeniile cultură, educaţie, sănătate, turism, sport, securitate etc. Să fie într-un ceas bun!”, a scris primarul Timişoarei, Nicolae Robu, pe pagina sa de Facebook, după ce a participat, vinerea trecută, în Aula Magna a Universităţii de Vest din Timişoara, la dezbaterea Hub Urban Talks „Let’s Shape The Future Of Cities Together”.





Robu a pus accent pe necesitatea colaborării în ceea ce priveşte fondurile euroepene. „Nu ai cum să obţii o sursă de finanţare dacă vii cu o bucăţică dintr-un astfel de proiect mare, trebuie să vii cu întregul. Or, se ştie că Uniunea Europeană are şi proiecte majore, pentru care se pot obţine bani direct de la Bruxelles. Sunt mai multe surse de finanţare şi vrem să ajungem să accedem la ele şi vom începe să lucrăm efectiv în cadrul acestei patrulaterale a vestului”, a precizat edilul-şef al Timişoarei.

„La proiectele mari de infrastructură n-ai cum să eviţi Bucureştiul”

„Felul în care este organizată acum administraţia din România presupune existenţa unui nivel de dependenţă mare faţă de Bucureşti în ceea ce priveşte deciziile politice cu privire la marile proiecte de infrastructură. Nu te poţi disocia de Bucureşti dacă, de exemplu, vrei să construieşti o şosea între două judeţe sau o cale ferată. Când e vorba despre proiecte în judeţ e un pic mai uşor, dar când vorbim de proiecte mari de infrastructură n-ai cum să eviţi Bucureştiul”, susţine George Jiglău, cercetător în cadrul Centrului pentru Studierea Democraţiei şi cadru didactic la catedra de Ştiinţe Politice din Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.

„Mai e mult până departe”

Pe de altă parte, Jiglău susţine că iniţiativa este bine-venită deoarece acordă o greutate mai mare problemelor ridicate în aceste oraşe. „Una este când se duce un primar şi bate la uşă la Bucureşti şi alta este când merg 4 primari importanţi care au perspectivă să rămână pentru mult timp în aceste funcţii. Asocierea primarilor este foarte bine să existe în România.”





Cercetătorul susţine că cele două structuri asociative care adună primarii din toată ţara indiferent de partid – Asociaţia Oraşelor din România şi Asociaţia Municipiilor din România – „au o putere foarte mare şi e păcat că nu o folosesc mai des. Prima dată, am văzut că a luat atitudine toamna trecută faţă de reforma fiscală în urma căreia bugetele locale erau diminuate”.





În concluzie, Jiglău susţine că această asociere este un prim pas care merită salutat şi încurajat, deşi „până să vedem efectiv mari proiecte de infrastructură sunt mult mecanisme care trebuie să fie puse în mişcare. Din acest punct de vedere, mai e mult până departe. Dar cred că aşa există mai multe şanse să se întâmple decât înainte”.

