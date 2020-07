Cum a fost tratat în Grecia românul depistat cu COVID-19. A fost consultat abia după ce s-a plâns pe Facebook

După ce a fost testat la vama Kulata, românul a stat în izolare 24 de ore în Salonic, în aşteptarea rezultatului. NU a primit niciun mesaj de la autorităţi astfel că a plecat spre locul de cazare din Lefkada. Abia după 96 de ore (patru zile) a primit un mesaj de la 112 care-l informa că este infectat.

În tot acest timp, turistul român a fost la plajă, la terase şi în supermarketuri, fără mască şi fără mănuşi -„nimeni nu poartă mască şi mănuşi aici”, a precizat el.

O ambulanţă l-a dus într-un hotel special pentru infectaţi unde a stat în carantină două zile fără asistenţă medicală, deşi a început să aibă simptome:

Cea mai mare problemă este că nu am fost văzut de un doctor şi prezint o tuse seacă ce s-a accentuat începând din această dimineaţă. Am fost lăsat de cei de la ambulanţă aici fără nicio instrucţiune şi nu am mai primit niciun semn. Am sunat la 112 referitor la priblema mea, m-au pasat către linia secială Covid, care m-ai ăasat săre Protecţia Civilă (care nu răspund). (...) Este a doua mea zi închis în hotel, mai am 12. Astăzi sper să ajungă un doctor măcar să mă consultate şi să-mi dea tratament pentru tuse, fac presiuni pe unde pot, însă fiind vorba de o insulă, chiar dacă au un spital nou, sunt total nepregătiţi pentru astfel de situaţii, nemaiîntâlnindu-se cu ele”, ”, a scris românul pe grupul „Forum Grecia”.

Acesta este de părere că mai bine ar fi ales un concediu în România:

„Ca o concluzie, nu consider că e o perioadă bună pentru călătorit, este o perioadă plină de neprevăzut. Dacă aş putea, aş dat timpul înapoi, aş anula şi m-aş oerienta către un circuit în România, ferit de aglomeraţie, în zone montane, răcoroase, rămânând totuşi cu gândul la Grecia, dar fiind aproape de casă, în ţara mea.

Rămâneţi în siguranţă, putaţi mască, mănuşi, testaţi-vă la primele semne de covid, protejându-vî pe voi şi pe cei apropiaţi vouă”.

Mesajul iniţial transmis pe Facebook de român. FOTO: Forum Grecia





După postarea de pe Facebook s-au „trezit” autorităţile din Grecia



La circa două ore după postarea iniţială pe grupul Forum Grecia, directorul hotelului unde este cazat românul l-a informat că va fi consultat de un medic. Turistul a revenit cu o postare şi a povestit ce s-a întâmplat:

„Salut din nou, în urma comentariilor, am decis să revin cu răspunsuri la întrebările relevante. Vreau să încep prin a asigura comentatorii că sunt o persoană reală şi relatez evenimentele cu lux de amănunte, văzute prin ochii mei. Din motive personale, nu îmi voi dezvălui identitatea. Fac apel la înţelegerea dumneavoastră. Mulţumesc.

Încep cu doua update-uri.

UPDATE 1: la două ore după postarea către Forum Grecia, am fost contactat de către managementul hotelului, cum că o ambulanţă este pe drum către mine. M-au luat în scurt timp de la hotel şi m-au dus la un spital nou, dotat, la aproximativ 20 km depărtare. Aici mi s-au luat probe de sânge, temperatura, m-au pus la perfuzie cu paracetamol, mi-au luat tensiunea şi mi-au făcut radiografie pulmonară. Testele au ieşit bine şi mi-au dat drumul să mă întorc la hotel cu ambulanţa, cu tratament (.......). Doctorii şi asistentele au fost puţin emoţionaţi cu noile proceduri, uşor stângaci, îmbrăcaţi in combinezoane - însă toată aprecierea pentru ei, au fost atenţi şi mi-au oferit tot suportul lor.

UPDATE 2: simultan cu postarea articolului către Forum Grecia, o familie de cetăţeni sârbi au fost aduşi în apartamentul de lângă mine: doi adulţi şi trei copii sub 10 ani, toţi testaţi pozitiv, exceptând juniorul care are sub 5 ani. Din câte înţeleg, au fost puşi sub carantină pe ambarcaţiunea (exprimarea a fost ‘’boat’’) pe care se aflau pentru vacanţă, iar când situaţia s-a înrăutăţit au fost internaţi într-un spital la câteva sute de km depărtare, apoi aduşi aici la hotel.

- Ţin sa lămuresc "recomandarea" mea referitoare la vacanţa în ţară în detrimentul celei din Grecia: este doar o preferinţă personală, fiecare persoană care citeşte aceasta poate proceda cum consideră de cuviinţă că este mai bine. Încă o dată, nu este o recomandare, ci o preferenţă personală. Sunt persoane care au plecat în Grecia şi s-au întors la fel de bine, sănătoşi şi fără probleme, aşadar nu este ceva imposibil, doar s-a întâmplat să fiu eu ghinionist şi, privind retrospectiv, aş fi luat altă decizie acum.”

Românul a postat mai multe fotografii din hotelul în care este cazat pe timpul carantinei care durează 12 zile. FOTO: Arhivă personală



„Mi s-a comunicat că cel mai apropiat spital echipat de ultimă generaţie, în vederea internării pentru cazuri grave de COVID-19 este la câteva sute de kilometri depărtare”

Românul a explicat ce i s-a comunicat cu privire la existenţa unui spital unde să poată să fie tratat:

„Referitor la subiectul medici/spitale: iniţial mi s-a comunicat că cel mai apropiat spital echipat de ultimă generaţie, în vederea internării pentru cazuri grave de covid este la câteva sute de km depărtare şi că va trebui să trimită echipaj de acolo dacă este urgent, dar nu am spus că în apropiere nu exista un spital şi un doctor. Există, dar mi s-a comunicat că nu sunt pregătiţi să preia internări de covid, ci doar consultaţii (ceea ce s-a şi întâmplat, m-au preluat astăzi [ieri n.b.], m-au consultat şi s-au descurcat binişor).

- Persoanele cu care am călătorit în maşină sunt tot aici, izolate separat, în aşteptarea rezultatului (72 de ore începând de [alaltă]seară din cate am înţeles).



- Mesajul "Welcome to Greece. Because of COVID-19 random testing may apply upon your arrival and you may need to self-quarantine for 1 day. Stay safe, enjoy Greece." l-am primit după 24 de ore.

- Cu 4 zile anterior testării am început să dezvolt o tuse seacă, pe care o am şi acum. Acesta a fost singurul simptom.

Dacă vor mai fi întrebări, revin zilele următoare”.

Românul mai are de stat circa 12 zile în caratină în hotel, unde susţine că sunt condiţii bune.