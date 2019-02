Cum a fost pedepsit un englez care a înjurat un taximetrist român angajat în Plymstock. „Cuvintele sale au fost oribile, m-au făcut să mă simt ca un om inferior“

Mark Evans, un englez 46 de ani din Plymstock, a ajuns în faţa instanţei în urma plângerii depuse de un şofer din România, scrie plymouthherald.co.uk . Totul ar fi început după ce taximetrul său a evitat la limită coliziunea cu automobilul condus de Evans. Apoi, taximetristul şi-a văzut de treabă, însă britanicul l-a urmărit, l-a insultat, ameninţat, ba chiar l-a bruscat şi i-a aruncat telefonul atunci când românul a reacţionat şi a vrut să-i facă o poză.

„Eu am încercat să-l liniştesc, dar imediat ce am vorbit cu el, a auzit accentul”, a declarat românul, care susţine că a fost insultat într-un mod nemaiauzit. „Cuvintele sale au fost oribile, m-au făcut să mă simt ca un om inferior, un om care nu are niciun drept”, s-a plâns taximetristul.

Procurorul a confirmat spusele românului. „A strigat ceva în sensul „de ce nu este la el în ţară” şi că străinii nu ar trebui lăsaţi să conducă în ţara asta”, plus i-a spus că „Când te văd data viitoare, îţi rup capul”, a afirmat procurorul.

Avocatul lui Mark Evans, care într-o primă fază nu a recunoscut incidentul, i-a găsit scuze clientului său. Acesta a spus că Evans nu a declarat că este vinovat la poliţie din cauza ruşinii. Mai mult, avocatul a adăugat că agresorul ar avea anumite probleme legate de copilărie şi că suferă de tulburări şi de stres post-traumatic.

Atacul rasist l-a costat pe britanic. Acuzat de agresiune rasială agravată şi hărţuire rasială agravată, acesta a primit un an de închisoare cu suspendare şi va trebui să plătească şi o amandă de 1200 de lire sterline, plus 240 de lire compensaţie pentru victimă.

