Cum a fost „deturnat“ Jeremy Corbin spre Cluj. Liderul laburiştilor britanici a povestit într-o postare devenită virală de ce a asistat la meciul CFR - Celtic Glasgow

„Jeremy Corbyn a întâlnit nişte fani Celtic pe avion şi a plecat în aventura românească”, titrează publicaţia britanică The Mirror . Articolul porneşte de la o postare pe Twitter a politicianului:

„În avion spre România, astăzi am dat peste fanii Celtic FC, care m-au invitat să mă alătur lor la meciul echipei lor cu CFR Cluj. Am dat curs invitaţiei”, a explicat liderul laburist. The Mirror susţine că politicianul era în România „pentru o scurtă vacanţă”, în momentul în care a întâlnit fanii scoţiei, care l-au făcut să-şi schimbe planurile.



Fan Arsenal impresionat de Celtic

Corbin, care este fan de-o viaţă al echipei Arsenal, a făcut şi câteva observaţii pe marginea meciului: el s-a declarat impresionat de jucătorul Odsonne Edouard, dar şi de disciplina şi determinarea echipei Celtic. Concluzia laburistului: „Un meci extraordinar, iar Celtic a obţinut un gol vital în deplasare pentru a doua etapă a calificării.” Meciul s-a terminat la egalitate 1-1. Suporterii Celtic l-au „adoptat” rapid şi mulţi dintre ei au făcut poze cu liderul laburist.

3.000 de comentarii

Postarea laburistului a ajus rapid virală. Pe pagina lui de Facebook aproape 3.000 de persoane au comentat. Au fost inclusiv internauţi care l-au apostrofat de ce nu este la muncă. Alţi comentatori i-au luat apărarea: „Este în vacanţă, în timp ce Paralamentul este închis chiar din acest motiv. Vă petreceţi, de asemenea, luna august stigând la elevi să meargă la şcoală” (Alex).





„De ce nu poate să meargă la un meci de fotbal fără să fie atât de criticat? Se pare că nu poate mulţumi pe nimeni, a spus că va implementa rezultatul referendumului, făcându-le pe plac parlamentarilor săi pro-Brexit, apoi a fost criticat pentru că nu a susţinut tabăra anti-Brexit, iar acum, când a solicitat un al doilea referendum este criticat de cei pro-Brexit. Omul pur şi simplu nu poate câştiga! Lăsaţi-l în pace!!!!” (Francis)

„Fii jucător de echipă şi demisionează pentru binele partidului. Dacă ai fi manager în privat, ai fi fost concediat cu mult timp în urmă” (Christopher).

„Sub Jeremy ne-am recâştigat partidul laburist. Este păcat că nu recunoaştem adevărul” (Rosalie).

