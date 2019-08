Cum a fentat Torok moartea în Himalaya, dar şi-a pierdut viaţa în Munţii Făgăraş. Mărturia emoţionantă a discipolului său: „Am fost luaţi de avalanşă“

Printre cei care l-au cunoscut foarte bine pe arădean se numără şi Vlad Căpuşan, un tânăr alpinist din Cluj. Vestea morţii lui Zsolt l-a luat prin surprindere şi l-a răvăşit pe Vlad. „E greu să-mi găsesc cuvintele şi să suport durerea unei pierderi atât de mari, Inima îmi bate sufocată de tristeţe şi mă întreb din nou şi din nou, de ce Zsolt? Ieri, în timp ce goneam spre Făgăraş, am sperat până în ultima secundă că se află la protecţia unui bivuac, aşteptând o mână de ajutor, dar Dumnezeu a avut un alt plan cu el. Zsolt a fost un simbol nu doar al alpinismului romanesc, ci al României, un model pentru mine şi generatia mea al curajului, entuziasmului şi al patriotismului adevarat”, e mesajul emoţionant postat de Căpuşan la aflarea veştii.

Prietenul şi omul alături de care a cucerit cele mai importante piscuri, Vlad Căpuşan s-a considerat discipolul lui Zsolt, de la care spune că a învăţat foarte multe. Clujeanul a povestit pentru „Adevărul” un episod dramatic, când cei doi au fost la un pas de a-şi pierde viaţa, pe un pisc greu accesibil din Munţii Himalaya.

Astfel, în primăvara anului 2017, Vlad şi prietenul său Zsolt au încercat să abordeze o linie noua, în premieră mondială şi să escaladeze vârful Pumori, din masivul Himalaya, aflat la mai puţin de 10 kilometri de Everest. Cei doi au ajuns până la 6.800 de metri şi mai aveau de parcurs ceva mai mult de 300 de metri, când au fost surprinşi de o avalanşă, dar au scăpat ca printr-un miracol. Aflaţi la limita supravieţuirii, după ce au trecut prin condiţii extreme, alpiniştii români au decis să se retragă.

„A fost o lecţie, iar un alpinist învaţă cel mai mult din asemenea experienţe. Am fost luaţi de o avalanşă, norocul meu a fost că eram în coardă şi am reuşit să mă opresc după mai bine de 10 metri de cădere. Nu cred că un alpinist are 9 vieţi ca o pisică, dar cred în Dumnezeu şi în faptul că o evaluare corectă a situaţiei, a riscurilor, te poate salva şi poate preveni o eventuală tragedie“, a punctat Vlad.

Un an mai devreme, în 2016, Vlad Căpuşan şi Zsolt Torok reuşeau o premieră mondială pentru România. Cei doi au reuşit o ascensiune fără niciun ajutor, fără cărăuşi, fără provizii, într-un loc considerat virgin. Practic, Vlad şi Zsolt au fost primii oameni care au reuşit să ajungă în vârful Peak 5 din Himalaya, la o altitudine de 6.421 de metri.

