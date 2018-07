Cum a construit o tânără de 28 de ani un business profitabil cu produse premium pentru bebeluşi şi copii mici. „Am spus nu mărfurilor din China şi Turcia”

Jurist de meserie, Cristina Pop nu a renunţat la locul său de muncă şi nici nu intenţionează să o facă. Spune că se poate ocupa de afacere şi aşa, chiar dacă dubla sa activitate necesită mult timp.

Afacerea constă într-un magazin online cu jucării şi produse pentru bebeluşi şi copii mici, iar pentru ca totul să funcţioneze ca la carte a deschis şi două depozite. „Pe viitor vreau să deschid şi un magazin fizic, există o cerere foarte mare pentru aceste produse”, dă asigurări Cristina.

Cum a luat naştere Bunny Boo

Ideea afacerii i-a venit undeva spre sfârşitul anului 2016-începutul anului 2017. Dar nu i-a fost foarte uşor. Într-o primă fază, apropiaţii şi cunoştinţele i-au dat de înţeles că afacerea sa nu va avea viitor. I-a ascultat, a cumpăinit, apoi a luat o decizie, sfidând toate „pronosticurile”. Şi aşa a apărut magazinul online Bunny Boo.

„Iniţial, atunci când mă aflam doar la stadiul de idee-concept a business-ului, feedback-ul celor din jur era descurajator: „îmi place conceptul, dar la noi nu va merge”, „n-are rost, la noi nu se pune accent pe calitate” sau „mai bine nu te complica, cei care apreciază astfel de produse sunt prea puţini”, şi multe alte comentarii având aceeaşi idee. Încet, încet, mi-am adunat curaj şi am început să conturez brandul. Îmi doream un nume şi un logo care să mă reprezinte, să fie vesel, jucăuş, dar şi să insufle profesionalism. Alegerea nu a fost una uşoară: am combinat simboluri ale inocenţei şi copilăriei într-o perspectivă unică, specială şi profesională. Din acest punct, pusesem deja atât de multă dedicare şi pasiune încât eram de neoprit. Astfel că, în mai puţin de 3 luni, magazinul online a fost lansat”, a rememorat Cristina Pop.

Fără marfă din China şi Turcia

Tânăra şi-a selectat colaboratorii participând în străinătate la mai multe târguri dedicate producătorilor de jucării din Europa şi nu numai. Aşa a bătut Europa în lung şi-n lat, însă acum este convinsă că timpul petrecut pe drumuri a meritat. Astfel, ea a reuşit să preia distribuţia pentru România pentru unele dintre branduri importante, ceea ce a adus un plus afacerii sale.

„Din dorinţa de a aduce mai aproape de copiii din România produse premium, de o calitate deosebită, exact aşa cum găsim preponderent în magazinele strălucitoare din Occident şi aşa cum vedeam doar în pozele de pe Pinterest, am preluat distribuţia pentru România a unora dintre marile branduri internaţionale. Astfel, am reuşit să fac disponibile aici, produse de o excelentă calitate pe care le achiziţionam pentru copiii noştri doar din străinătate. Participând la multe expoziţii de profil am câştigat experienţă şi am reuşit să selecţionez cu mare grijă colaboratorii Bunny Boo”, spune Cristina.

Proprietara afacerii le-a declarat război chinezăriilor şi turcismelor şi precizează că îşi aduce marfa doar din ţări ca SUA, Marea Britanie, Franţa, Australia, Belgia sau Olanda.

„Românii caută calitate, deşi mulţi comercianţi se feresc de produsele premium datorită costurilor pe care le implică şi a credinţei că acestea nu sunt apreciate în ţara noastră. Dar eu sunt fericită să constat că nu este deloc aşa. Mămicile caută ce este mai bun pentru micuţii lor, caută să achiziţioneze produse sigure, rezistente, din materiale de calitate. Noi, mămicile, preferăm să alegem un singur produs, de o calitate superioară, sănătos pentru copilul nostru şi durabil în timp, în locul nenumăratelor produse aduse în ţara noastră din Turcia şi China, la preţuri mici, de o calitate inferioară şi de multe ori fără a respecta standardele europene impuse sau recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii”, punctează tânăra.

Bunny Boo e despre suflet, atât despre sufletul mămicii care l-a creat, cât şi despre sufletul tuturor mămicilor care se reflectă în fiecare cadou pregătit cu atât de mult drag pentru puiuţii noştri.

De altfel, ea susţine că au existat cazuri în care a preferat să-şi asume anumite pierderi decât să comercializeze produse de o calitate îndoielnică.

„Au fost şi momente în care am returnat produse care nu corespundeau aşteptărilor mele din punct de vedere calitativ. La un moment dat, chiar am decis să nu comercializez un lot destul de mare de jucării de lemn, plătite în avans, deoarece nu corespundeau exigenţelor mele de calitate şi astfel, am preferat să îmi asum o pierdere financiară. Acestea sunt deciziile care îmi confirmă faptul că Bunny Boo este pentru mine mai mult decât o afacere”, a încheiat Cristina Pop.