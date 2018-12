Cum să te bucuri de Lună ca şi cum ar fi la un pas distanţă de tine. Experienţa inedită a mii de români

„Sunt ultimele zile în care ne bucurăm împreună de prima ediţie Lights ON Romania, de modul în care am văzut oraşul prin intermediul unor lumini altfel. Pornit ca şi concurs public pentru creşterea calităţii iluminatului festiv, Lights ON nu putea să existe astăzi fără o mână de oameni care au crezut în această idee încă de la început“, scriu organizatorii iniţiativei Lights ON România pe Facebook.

Andi Daiszler, preşedintele Asociaţiei Daiszler - cea care produce Lights ON România - , spune că fiecare instalaţie artistică de lumini are în spate o poveste, nu doar un rol decorativ. Iniţiativa, care a debutat în a doua jumătate a lui noiembrie, a adus împreună oameni din domenii diferite, de la stat şi privat care au lucrat ca o echipă ca să arate că un oraş poate fi privit şi înfrumuseţat altfel.

„Fiecare instalaţie pe care noi am pus-o în spaţiu public are un mesaj puternic. Am vrut să arătăm un potenţial pe care-l ştiam, dar pe care oamenii încă nu-l intuiau“, afirmă Andi.

Toată povestea Lights ON a început acum 3 ani, cu un concurs de soluţii şi idei pentru iluminatul festiv cu ajutorul designerilor. Experienţa celor 4 ani le-a arătat, zice Andi, că oamenii care au participat la concurs au fost mai atraşi de latura artistică decât de varianta clasică de înfrumuseţare a unui oraş de Crăciun cu reni, moşi, sănii şi steluţe. Atunci s-au decis să păstreze ideea concursului în continuare, dar să se axeze pe o variantă altfel, artistică, de împodobire a unui oraş. Aşa a apărut Lights ON, primul circuit de instalaţii artistice de lumină.

Ideea acestei iniţiative exista în mintea lui Andi de vreo 3 ani, însă abia în decembrie, anul trecut, a simţit că e momentul să-şi pună gândurile despre instalaţii şi lumină pe hârtie. Mărturiseşte că nu e uşor să explici cum vor arăta instalaţiile luminoase în condiţiile în care unele urmau să fie construite special pentru acest eveniment – cum a fost cazul Coloanei de lumini a Infinitului, a Soarelui roşu, a Tunelului din parc - , ce impact vor avea asupra oamenilor.

El şi echipa sa au vrut să înveţe din experienţa unor oameni care participă la evenimente dedicate luminii în alte ţări şi i-au chemat ca să creeze sau să ofere opere prin care să le arate clujenilor şi turiştilor un altfel de Cluj.

Şarmantul „Mi-e dor de tine“ pe podul lui Sissi

Pe unul dintre podurile peste Someş – numit Podul Elisabeta, după numele celebrei împărătese – a fost amplasată o instalaţie luminoase cu mesajul „Mi-e dor de tine“.

„Podul Elisabeta este şi azi un simbol care, dincolo de nostalgia unui mare Imperiu Dunărean, păstrează şi amintirea unei renumite împărătese, un veritabil sex-simbol al vremii sale, care inspiră şi azi atât de multe spirite prin eleganţă, dezinvoltură, şarm“, aprecia istoricul Varga Attila, pentru „Adevărul“, într-un material despre povestea acelui loc romantic.

Pe lângă semnificaţia pe care fiecare o acordă acestei expresii, ea reprezintă un fel de „amprentă“ a acţiunilor Asociaţiei Daiszler. Acelaşi mesaj se regăsea la intrarea pe strada Potaissa, la Piaţa de flori altfel. „E un fel de ambasador al lucrurilor pe care le facem noi“, consideră Andi.

În opinia sa, mesajul de pe pod nu face decât să ofere o altă semnificaţie acelui loc încărcat de romantism. Iar ideea a funcţionat fără prea multe afişe şi bannere şi a fost de bun augur - după cum le-au confirmat numeroasele reacţii venite dinspre oameni de diferite vârste, ocupaţii şi culturi.

„A fost o validare a tuturor eforturilor, o validare din partea întregii comunităţi“, apreciază Andi.

Mesajul de pe Podul Elisabeta FOTO: Facebook Lights On Romania

Luna pe care poţi s-o iei acasă

O instalaţie „călătoare“ din cadrul iniţiativei a fost o lună care a putut fi luată acasă o perioadă. Singura condiţie: să le dea acces organizatorilor la pozele pe care le face cu luna. Această instalaţie atipică nu a putut fi folosită în niciun scop comercial.

Un altfel de Lună FOTO: Facebook Lights On Romania

Luna cea mare, din biserică

Luna uriaşă din Biserica Piariştilor din Cluj a fost admirată şi fotografiată de oameni din toată ţară. Andi Daisler spune că în jur de 60.000-70.000 de oameni au venit să o vadă.

Instalaţia se numeşte „Museum of the Moon/Muzeul Lunii” şi este o „lucrare de artă călătoare“ creată de artistul britanic Luke Jerram. Minunăţia are 7 metri în diametru şi a fost realizată după poze făcute astrului ceresc de către NASA.

Luna din Biserica Piariştilor FOTO: Remus Florescu

Această instalaţie a fost anunţată după ce a început evenimentul, însă a atras neaşteptat de mulţi curioşi. „Luna era în cărţi de multă vreme şi am adus-o la o săptămână de la debutul evenimentului. Nu ne-am aşteptat la atât de mulţi vizitatori. Am fost luaţi prin surprindere de interesul manifestat de oameni“, afirmă Andi Daiszler.

Instalaţia Lunii s-a nimerit să fie prezentată chiar în weekendul în care la Bucureşti se sfinţea Catedrala Mântuirii Neamului. Instalaţia a mai fost prezentată în varii festivaluri, parcuri, muzee, dar şi în biserici din Marea Britanie, însă în niciun lăcaş de cult din estul Europei până acum. „Luna e artă contemporană. Arta contemporană merge acolo unde merge omul“, crede Andi.

Lăsând la o parte incidentele legate de mici stricăciuni la unele instalaţii sau de vizitarea Lunii cu vin şi mâncare, efectul a fost mult peste cel scontat de organizatori.

„Proiectele de genul ăsta, deşi par mici, amplasarea lor în spaţiul public duce la o vizibilitatea foarte mare“, explică Andi.

Asta şi pentru că oamenii le fac poze pe care le urcă apoi pe reţelele sociale, alţii le dau Like ori Share, şi astfel un eveniment anunţat la Cluj poate fi regăsit, pe Facebook, la oameni ce locuiesc pe malul Dunării.



Alte instalaţii luminoase FOTO: Facebook Lights ON Romania

Andi spune că „Lights On România e un efort colectiv, e o echipă de oameni care poate nu şi-au imaginat cât de mare va fi proiectul ăsta“, dar fără de care nu reuşea să-l pună în practică: „Le sunt recunoscător fiecăruia pentru fiecare parte pe care a gestionat-o şi pentru fiecare noapte pe care nu a dormit-o de dragul proiectului“.



