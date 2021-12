Cum ar arăta concediul ideal pentru nostalgicii „Epocii de Aur“. „Ziua ar fi completată cu cozi la pâine şi gheare de pui, dacă vor să mănânce ceva“

Dictatura comunistă de tristă amintire şi apostolii ei, în frunte cu Nicolae Ceauşescu, continuă să stârnească în continuare nostalgie printre unii români. Asta deşi România, alături de fosta URSS, a experimentat cea mai dură formă a comunismului, iar sute de mii de români au fost ucişi, închişi sau deportaţi. În tot acest timp, ceilalţi cetăţeni au fost supuşi unor umilinţe greu de închipuit. Obligaţi să stea în frig fără căldură în apartamente, oamenii nu găseau în magazinele alimentare nici măcar produsele de bază, iar divertismentul echivala cu două ore de program TV la singurul post de televiziune, care transmitea şedinţele şi vizitele „celui mai iubit fiu al patriei”.

Deşi au fost supuşi atâtor umilinţe, unii dintre români au rămas cu nostalgia comunismului şi continuă să-l elogieze pe Nicolae Ceauşescu, la fel cum o făceau pe vremuri, când îi cântau omagii. Acest lucru a fost remarcat şi de Octavian Herţa, care s-a arătat revoltat de modul de judecată a unora dintre conaţionalii săi. Într-o postare pe Facebook, Herţa îşi imaginează cum ar trebui să arate vacanţele all-inclusive pentru nostalgicii comunismului.

„Dacă aş avea o capsulă a timpului, aş organiza nişte vacanţe all inclusive în mirificii ani ’80 pentru nostalgicii comunismului, dar şi pentru puţoii care de-abia au terminat liceul dar ştiu ei de la babaci ce bine era pe vremea aia. I-aş caza în apartamente din resorturi muncitoreşti, cu vedere la macarale şi le-aş servi specialităţile epocii: o supă cremă de Vegeta cu miros de cărniţă de vită, tacâmuri de pui trase în tigaie, iar ca desert, două felii de pâine înmuiate în apă şi date prin zahăr. N-ar lipsi cafeaua nechezol, un must have al vremii.

Dimineţile ar începe într-un mod captivant. I-aş trezi pe la 3 să-şi facă înviorarea în apartamentul neîncălzit, le-aş pune sacoşele în mâini şi i-aş trimite repejor să experimenteze o frumoasă coadă la lapte de câteva ore. Că ăsta era Facebook-ul vremii, coada. Acolo îţi făceai prieteni, distribuiai ultimele bârfe din cartier, comentai despre vecinii care au mâncat carne de porc săptămâna trecută, ca nişte duşmani ai poporului şi primeai block dacă încercai să te bagi mai în faţă. Uneori, dacă spuneai vreo glumă proastă despre tovarăşul, nişte băieţi cu ochi albaştri îţi suspendau contul, de nu mai auzea nimeni de tine”, îşi începe postarea Herţa.

Gheare de pui şi conserve de peşte pentru fanii comunismului

Cei care ar vrea să mănânce s-ar putea bucura de delicatese precum ghiarele de pui şi conservele de peşte. Serile s-ar încheia în frig, în faţa unui televizor alb-negru Diamant, pe jumătate stricat.

„Ziua ar fi completată cu cozi la pâine şi la gheare de pui, dacă vor nostalgicii să mănânce ceva la cină. Pentru relaxare totală, i-aş pune să privească plenarele la un televizor Diamant, care merge pe bază de pumni. Câteva ore în fiecare seară ar trebui să le declanşeze zenul. În apartamente ar fi puţin peste zero grade, desigur, pentru ca totul să fie autentic. Periodic, s-ar lua şi curentul, însă ştiu că nu ar fi deranjaţi. Le-aş oferi lumânări şi lămpi cu gaz, ca să reînviem atmosfera deosebită a acelor vremuri.

N-ar lipsi plimbările prin oraşele patriei. Sesiunile de shopping i-ar încânta cu siguranţă. Cum să nu te desfeţi cumpărând frumoşii pantofi din vinilin în două modele trendy? Cine are nevoie de Nike când are la dispoziţie tenişi? Cui îi foloseşte Levi Strauss, când există pantalonii negri simpli, care se asortează la puloverul tricotat? Apoi, i-aş îndemna să cumpere ceva de mâncare din alimentara. Ar fi încântaţi să afle că pot alege orice conservă din piramidele de hering marinat, ba chiar că au la dispoziţie o a doua variantă: pungi atrăgătoare cu aşa-zişii creveţi, Chio Chips-ul epocii de aur”, se mai arată în postare.

În tot timpul ăsta, n-ar avea voie să facă glume despre regim, ar trebui să citească articole cu vizitele de lucru ale tovarăşului şi să vizioneze filme patriotice. „Deplasările prin oraş le-ar face pe scara autobuzului, atârnaţi de alţi turişti entuziaşti”, mai scrie el.

Vizite în beciul Securităţii pentru „doritorii de senzaţii tari”

Iar cei care neagă şi azi actele de barbarie ale fostei Securităţi ar merita, în opinia lui Octavian Herţa, să experimenteze câte puţin din deliciile pe care securiştii le rezervau pentru oponenţii regimului comunist.

„Pentru doritorii de senzaţii tari, aş organiza vizite în beciul Securităţii, unde ar putea fi experimentate torturi dintre cele mai incitante. Bătăi cu pulanul şi cu prosopul ud, lovituri gentile în testicule, machiaj ecologic al ochilor aplicat cu boxul şi cu scaunul. Opţional, vor fi puse la dispoziţie multe alte delicii: înfometarea prelungită, smulsul unghiilor, strivirea degetelor cu ciocanul de şniţele ori trezirea din leşin cu găleţi de apă rece.

La cerere, doritorii vor putea participa la defilări de omagiere a conducătorilor iubiţi, în cadrul cărora vor putea să aleagă ce vor să fie la parada de pe stadion: virgulă sau semnul exclamării. Recomand călduros virgula, ajută la detensionarea spatelui. Oferta ar fi ajustată în funcţie de doleanţele fiecărui turist. Pentru o experienţă completă, aş recomanda minim un an de vacanţă. Ar trebui să fie de ajuns în vederea unei relaxări totale, de neuitat. „Nostalgic All Inclusive” – aşa ar trebui să se numească acest program minunat. Aş fi scris „Vacanţa pentru Tonţi”, dar mi-e că s-ar forma o coadă prea mare la uşa agenţiei de turism...”, a încheiat fostul jurnalist.

