Cum se apără primarul care a fost acuzat că a plătit o femeie să voteze. „Am vrut să ajut un om, aşa cum fac de obicei”

Poliţiştii au început cercetările pentru lămurirea aspectelor sesizate, fiind înregistrata o lucrare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de coruperea alegatorilor, faptă prevazută de Codul penal.

Cel acuzat, primarul Mircea Moroşan, se apără şi spune că a făcut un gest de omenie, ajutând o femeie fără adăpost. Edilul a mai afirmat că i-a dat 10 lei femeii, aşa cum face de fiecare dată când o întâlneşte pe stradă şi că gestul său nu are nicio legătură cu votul.

„Am fost astăzi la vot, iar acolo m-am întâlnit cu Irina, o femeie amărâtă care doarme pe unde apucă şi care îmi cere bani de fiecare dată când ne întâlnim. Am ieşit din secţia de votare şi Irina mă aştepta. I-am dat 10 lei, aşa cum de fiecare dată o fac atunci când ne întâlnim. Ştiu că nu are casă, doarme pe unde apucă, mănâncă ce apucă, tot oraşul ştie soarta ei. Nicio secundă nu mi-a trecut prin cap că un astfel de gest, de a ajuta pe cineva, poate fi interpretat şi înţeles că aş cumpăra un vot. UN VOT! Nu există nicio miză la acest referendum şi dacă voiam să ascund ceva nu îi dădeam bănuţii de mâncare în faţa secţiei de votare. Nu am greşit cu absolut nimic, sunt om şi am vrut să ajut alt om, cum o fac de obicei”, a declarat Moroşan, pentru infohuedin.ro.