Cum a ajuns o româncă dealer de artă tradiţională în SUA

Diana Iovescu Tătucu (36 de ani) e o fire întreprinzătoare, „moştenită de la tata“, dar este creativă, ca mama, şi spune că a căutat mereu soluţii inedite în parcursul ei academic şi profesional. Este licenţiată în limbile engleză şi spaniolă, la Facultatea de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, şi are un masterat în Relaţii Publice la Boston University College of Communication.

În perioada petrecută la Cluj, între 2002 şi 2007, studenţii nu făceau stagii de practică, în afară de modulul pedagogic obligatoriu şi predarea la clasă timp de câteva săptămâni pe semestru. A urmat toţi paşii obligatorii, dar a simţit că încă e loc de explorare şi experimentare. Aşa că, în 2007, a depus dosarul pentru un stagiu de practică de două luni la Ambasada României la Washington. Şi a fost selectată.

S-a mutat în SUA odată cu izbucnirea crizei

S-a mutat în Statele Unite ale Americii în cel mai greu moment posibil, în 2007, când criza începea să-şi arate colţii, iar oamenii de rând riscau să-şi piardă slujba. A strâns însă din dinţi şi s-a adaptat, chiar dacă nu i-a fost uşor la început.

„Am aterizat într-un moment nefast în America, chiar când începea criza. Aveam o viză de dependent, ceea ce a făcut ca opţiunile mele să fie foarte limitate la început. Ţin minte că am încercat să mă implic în mai multe programe de voluntariat, dar din cauza vizei nici măcar acolo n-am avut acces. A fost o primă încercare dificilă, fiindcă eu sunt o persoană activă şi mi-a fost greu să nu pot face nimic. Într-un final, am reuşit şi am fost acceptată ca profesoară. Am început să predau limba engleză imigranţilor, în cadrul unui program al Bibliotecii Publice din Boston“, povesteşte Diana.

În 2008, a început un masterat în jurnalism la Harvard Extension School, iar ulterior s-a reorientat spre un masterat în relaţii publice la Universitatea din Boston. Din 2011, a devenit angajată Ashoka, cea mai mare reţea mondială care susţine antreprenorii sociali din întreaga lume.

O decizie curajoasă: demisia

După apariţia celor doi copii, Philip şi Lara, Diana a decis să facă tot ceea ce ţine de ea pentru a-şi putea dedica mai mult timp familiei, motiv pentru care a luat o decizie curajoasă. Şi-a dat demisia încă din timpul primei sarcini, s-a implicat în lansarea biroului Ashoka România şi a pus bazele unui proiect personal, DIT Consulting, o companie de consultanţă în ceea ce priveşte impactul social. Clienţii ei sunt, de regulă, organizaţii sau persoane fizice care vor să introducă o componentă de impact social în activitatea lor sau să transforme un produs într-un program care-i sporeşte impactul social la nivel de sistem. Diana îşi consiliază clienţii ajutându-i să înţeleagă îndeaproape unghiul de impact social la nivel de sistem şi învăţându-i să abordeze problema de la rădăcină.

Diana s-a deplasat în Maramureş pentru a-şi cunoaşte personal colaboratorii. FOTO: Virgil Mlesnita

În 2018, Diana a înfiinţat, împreună cu Mihai Pătru, Mozaïque, un business social, prin intermediul căruia ajută artizani din România şi Guatemala să-şi comercializeze ţesăturile tadiţionale în Statele Unite ale Americii.

„Am început să mă gândesc la un business social al meu din 2016-2017. Am intrat în acest domeniu când eram la Ashoka. Când l-am cunoscut pe Mihai, el demarase proiectul-pilot cu artizani din Guatemala, iar eu căutam să fac acelaşi lucru pentru artizanii români. Şi aşa am decis să ne asociem. Pe atunci încă nu ştiam exact unde am putea aduce un plus, dar în timp am reuşit să ne cristalizăm viziunea şi să construim brandul“, rememorează românca.

Design contemporan şi tehnici tradiţionale

Diana vede Mozaïque ca pe „un business prin care îmbinăm designul contemporan cu tehnicile tradiţionale şi tehnologia“. Scopul principal al afacerii este crearea unui venit lunar predictibil şi facilitarea accesului la pieţele internaţionale pentru artizani, în special pentru ţesătorii care provin din comunităţi rurale din zone greu accesibile.

Mozaïque îşi alege colaboratorii, în primul rând, după calitatea produsului şi a tehnicilor de lucru folosite.

Primele interacţiuni încep cu vizite de lucru în atelierele artizanilor. În România lucrează în Maramureş şi în Transilvania, iar în Guatemala, în provincia Xela, într-o comunitate greu accesibilă din cauza reliefului şi a lipsei de infrastructură.

Colaboratorii, selectaţi cu grijă

Diana a ţinut să-i cunoască personal pe artizani, să afle povestea fiecăruia şi să aibă certitudinea că respectă tehnica de lucru manual folosită în urmă cu 100 de ani. Aşa i-a cunoscut şi i-a selectat personal pe cei care aveau să-i devină colaboratori, iar după ce s-a întors în America a început să se ocupe serios de identificarea unei pieţe pentru produsele artizanilor.

„Conform datelor oficiale, artizanatul e al doilea cel mai mare sector de angajare la nivel global după agricultură, valorând, conform datelor unui raport al Băncii Mondiale, 36 de miliarde de dolari. Bariera de limbă, lipsa timpului şi a contactelor necesare fac accesul la pieţele internaţionale foarte dificil pentru artizanii din comunităţile greu accesibile. Noi suntem liantul dintre ei şi piaţă. Am găsit mai întâi câteva magazine mici, tip butic, interesate de astfel de produse, dar am fost şi la câteva târguri de profil unde am început să vindem. Însă, în prealabil, am fost la fiecare artizan acasă, ca să ne convingem că firul de lână provine de acolo de unde zic ei, că procesul de producţie este cel tradiţional şi că respectă absolut toate regulile pentru ca produsul lor să fie autentic“, explică Diana.

Concurenţa este însă acerbă. Piaţa americană, la fel ca şi cea europeană, a fost invadată de produse de calitate din Asia, în special din India. Pentru a face faţă concurenţei, Mozaïque trebuie să se dezvolte şi să găsească noi soluţii şi pieţe de desfacere pentru produsele artizanale. Până acum, a vândut pături tradiţionale româneşti la preţul de 190-200 de dolari, iar pentru o cergă maramureşeană a primit între 250 şi 750 de dolari.

În paralel, pe lângă magazine şi retaileri, Mozaïque este în discuţii cu una dintre cele mai importante companii de profil de vânzări prin TV, QVC. Are şi un parteneriat cu o platformă de licitaţii online, Charitybuzz, care vinde experienţe şi produse de lux în scop caritabil.

Mozaïque distribuie produsele atât unor clienţi individuali, prin intermediul site-ului şi al târgurilor de specialitate, dar în mare parte colaborează cu magazine de profil, cum ar fi cele ale muzeelor Brooklyn Museum, George Washington Textile Museum, dar şi cu artişti locali pentru colecţiile-capsulă.

În climatul economic actual, când businessurile mici şi mijlocii au cel mai mult de suferit, Diana şi Mihai îşi focalizează atenţia pe redefinirea strategiei ca parte dintr-un incubator – Mentor Capital Network – pentru businessuri cu impact social şi sunt membri Nest, o comunitate de peste 400 de businessuri de artizani de peste tot din lume.

„În momentul de faţă, prioritatea noastră e să menţinem relaţiile ca să putem să susţinem în continuare artizanii cu care lucrăm. Pentru cei mai mulţi, produsele pe care le-am dezvoltat împreună sunt unica sursă de venit, iar cel mai bun lucru pe care-l putem face pentru ei în momentul ăsta e să continuăm să le aducem comenzi, iar relaţiile, chiar dacă nu aduc câştig imediat, sunt cheia către colaborări viitoare de durată“, spune Diana.