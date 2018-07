Cum a ajuns o profesoară din România „ambasadoare“ NASA. „Lecţiile mele nu sunt niciodată la fel, le concep în funcţie de interesele elevilor”

„Lecţiile la mine nu sunt niciodată la fel. Fiecare lecţie o concep în funcţie de interesele elevilor. De aceea, la începutul fiecărui an vreau să-i cunosc pe elevi, să aflu ce pasiuni au şi ce îi interesează“, ne spune Dorina Gîrbovan, singura profesoară din România care a fost anul acesta „ambasador“ în cadrul Honeywell Educators at Space Academy (HESA) – un proiect care dă posibilitatea profesorilor din toată lumea să înveţe despre spaţiu şi ştiinţă la centrul NASA pentru resurse educaţionale din Huntsville, Alabama (SUA). La acest centru profesorii pot să intre în contact direct cu tot ceea ce înseamnă activitate spaţială americană de explorare. Dorina Gîrbovan este profesoară de fizică la Transylvania College şi în 2016 a fost beneficiara unui astfel de stagiu de pregătire HESA.



„În fiecare an sunt cam 1.700 de aplicaţii dintre care sunt aleşi cam 240 de profesori. Eu am fost unul dintre profesorii selectaţi acum doi ani şi atunci am învăţat cum să folosesc spaţiul la ore“, povesteşte Dorina.

Clujeanca a păstrat legătura cu cei din program prezentându-le în permanenţă modul în care a implementat noţiuni despre spaţiu în lecţiile sale de fizică. Aceştia au fost impresionaţi de realizările ei şi i-au propus ca anul acesta să fie ambasador al programului – adică să petreacă cinci zile la centrul NASA pentru resurse educaţionale din Alabama şi să-i înveţe alţi profesori metode de predare interesante. Profesoara s-a întors din SUA zilele trecute.

ARE TREI MASTERATE

Dorina Gârbovan a terminat Facultatea de Fizică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai şi a făcut trei masterate – două în SUA (Universitatea Colorado at Boulder şi la Universitatea Denver) şi unul în Canada - ocazie cu care a predat la facultate şi la un liceu privat. După circa opt ani petrecuţi în străinătate a decis să se întoarcă acasă în 2009. S-a apucat de doctorat în Fizică la UBB şi după un an a intrat în învăţământ la şcoala privată Transylvania College.

Nu a predat în sistemul preuniversitar de stat, dar a intrat în contact cu foarte mulţi profesori prin intermediul trainingurilor pe care le face voluntar. Dorina crede că marea problemă a sistemului de educaţie românesc este lipsa de deschidere a cadrelor didactice: „Am făcut multe traininguri cu profesori de liceu şi gimnaziu ca să le arăt cum se poate preda altfel şi să le înţeleg problemele. Eu cred în sistemul de educaţie românesc de stat lipseşte în primul rând deschiderea de a încerca ceva nou, o metodă nouă de predare“.

Dorina a experimentat viaţa de cosmonaut la un centrul NASA din Alabama. FOTO: Arhivă personală

AU CONSTRUIT RACHETE

Anul acesta 500 de profesori din toată lumea au depus aplicaţii pentru a fi ambasadori la NASA. Au fost aleşi patru: doi americani, un profesor din Brazilia şi Dorina. „Acum doi ani am introdus la orele mele problematica spaţiului, am făcut o grămadă de proiecte şi concursuri. Având în vedere experienţa acumulată, anul acesta am predat profesorilor“, explică profesoara. Programul s-a desfăşurat la baza US Space Rocket Centrer din Alabama unde există o clădire dedicată Centrului de resurse educaţionale al NASA. „Eu am fost responsabilă de 120 de profesori, iar timp de o săptămână am făcut simulări de activităţi didactice atractive pe care le pot aplica ei înşişi la ore cu scopul de a le insufla dorinţa de a motiva elevii să înveţe ştiinţă, pentru că azi toată lumea face business sau economie, foarte puţini mai aleg ştiinţa. Atunci, ideea e să încercăm să insuflăm cât mai mult această pasiune“, explică Dorina.



Carte de vizită - Dorina Anca Gîrbovan Locul nasterii: Oradea Varsta 40 Copii: 1 Studii: Absolventă a Facultăţii de Fizică din cadrul UBB 3 masterate în Fizică - două în SUA şi unul în Canada Doctor în Fizică la UBB Ocupaţie: profesor de Fizică la Transylvania College

Pe simulatoarele puse la dispoziţie de NASA, profesorii au fost puşi să construiască rachete pe care tot ei le-au lansat. Au programat anumiţi roboţi. Au făcut antrenamente de scufundări într-un bazin de 6-7 metri, aşa cum fac astronauţii. Au făcut aterizări în apă. La aceeaşi bază se fac aşa-zisele „space camp“, tabere spaţiale unde 600-700 de copii experimentează viaţa de cosmonaut.

O ORĂ DE FIZICĂ CU DORINA

Dorina Gîrbovan îşi concepe orele de fizică în funcţie de clasele la care predă. „Lucrând pe sistemul Cambridge, clasele sunt diferite, dar dacă ar fi să fac o echivalare cu sistemul românesc aş spune că predau la clasele a VI-a, a IX-a, a XI-a şi a XII-a“, explică ea. Credinţa fermă a Dorinei este că „lecţiile pot să fie şi atractive şi să determine rezultate bune la teste“. „Noi lucrând pe sistem internaţional trebuie să obţinem rezultate foarte bune la teste pentru că de asta depinde intrarea lor facultate. E foarte uşor să-i faci să înveţe pe cei buni sau pe cei interesaţi de materie, dar pe ceilalţi trebuie să-i atragi folosind diferite resurse şi folosindu-le pasiunile în scopul de a-i învăţa. Prin pasiuni îi prinzi“.

La fiecare început de an şcolar, profesoara îşi alocă timp pentru a-şi cunoaşte elevii, ce pasiuni au, de ce sunt interesaţi: „Fizica face parte din viaţa de zi cu zi şi poţi s-o pliezi pe orice pasiune. Automat li se schimbă interesul atunci când le predai despre pasiunea lor“. Una dintre activităţile care îi prinde foarte bine pe elevi este concursul „Cobys Film Awards“, în cadrul căruia copiii trebuie să facă un clip de două minute în care să prezinte o noţiune de ştiinţă. „La un moment-dat am ales patru eleve, una era campioană la călărie, una la karate, alta practica înotul de performanţă, iar cealaltă făcea patinaj. Fiecare dintre ele a descris noţiunea de centru de greutate folosind mişcările pe care le făcea la sportul practicat. Am făcut un filmuleţ, l-am trimis şi a luat premiul I pe partea de fizică“, spune profesoara. Este doar unul dintre numeroasele exemple prin care Dorina încearcă să-şi atragă elevii spre Fizică.

Dorina i-a învăţat pe alţi profesori metodele ei inovative de predare. FOTO: Arhiva personală

„NOI CA DASCĂLI TREBUIE SĂ NE SCHIMBĂM“

Întrebată cum reuşeşte să le capteze atenţia elevilor având în vedere că aceştia au crescut într-o perioadă în care tehnologii din ce în ce mai avansate le sunt accesibile, tehnologii care au ca efect secundar şi scăderea capacităţii de concentrare la ore, Dorine ne explică: „Hopkins spunea că inteligenţa este capacitatea omului de a se schimba, de asta mie mi se pare că noi ca dascăli tot timpul trebuie să ne schimbăm, să ne adaptăm la nevoile lor, pentru că altfel îi pierdem. Într-adevăr, nu trebuie să-i lăsăm doar cu tehnologia, pentru că încă trebuie să fie în stare să scrie pentru că au examene de dat, încă trebuie să stea jos, să aibă răbdare, dar noi ca profesori trebuie să ne adaptăm tot timpul“.