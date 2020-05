Cum a ajuns să fie arestat interlopul care petrecea cu poliţiştii în plină perioadă de pandemie. Suma fabuloasă pe care ar fi câştigat-o din proxenetism

Deşi figura în bancă ca şomer, la rubrica ocupaţii, rula sute de mii de euro. Angajaţii băncii au avut suspiciuni cu privire la provenienţa banilor, astfel că au modificat rubrica din „şomer” în lucrător sezonier în afara ţării. Una dintre prostituate i-a povestit lui Pop că cei de la bacă au întrebat-o despre ratele la „maşinile Rolls Royce (maşina ţinută în parcarea subterană de la bloc pe un covor să nu se murdărească) şi Bentley. Cosmin Pop insinua că s-ar putea să fie anumite cercetări din partea organelor de cercetare penală, care ar fi putut fi sesizate”.

Anchetatorii au demonstrat cu extrese de cont că din sumele provenite din prostituţie Cosmin Pop achita ratele la Rolls Royce: „Pentru a arăta că autoturismul marca Rolls Royce Wraith îi aparţinea lui Cosmin Pop, dar ratele erau achitate cu banii obţinuţi de pe urma practicării prostituţiei de către numite pe P.C şi G.A., trebuie observate transferurile bancare. În continuare, arăt că contul numitei G.A. s-a transferat către Bodi Alexandru Nicolae (n.red. soţul Biancăi Drăguşanu), în data de 14.08.2018, suma de 4.080 de euro, cu menţiunea Rolls Royce Wraith Dj 935. De asemenea, din contul numitei P.C., în data de 6.12.2019, s-a transferat către S.C GMBH suma de 4.090 euro., reprezentând rată Rolls Royce Wraith Dj 935, iar în data de 22.09.2019, s-a transferat suma de 2.045 euro către Bodi Alexandru Nicolae”. Conform publicaţiei Foaiatransilvana.ro , într-o convorbire, un alt acuzat, Codin Pop spunea: „Nu am nimic cu nimeni. De un un an am frecat-o pe zdreanţa aia mai demult, am dus-o la treabă, am făcut ceva bani, am luat pe banii ăia maşina, Bentley-ul de la Alex, mai trebuie să plătesc 40 mii la maşină. Şi multe altele. Am făcut pentru noi, dar nu m-am gândit şi nu mă gândesc la divorţ. Am băut şi nu am dormit la curve şi nici nu e acasă de aproape un an.”